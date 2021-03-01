Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду
На чемпионате мира по сноуборду в Рогле (Словения) завершились соревнования по параллельному гигантскому слалому.
У мужчин победил россиянин Дмитрий Логинов. Вторым стал итальянец Роланд Фишналлер. Еще один представитель России Андрей Солобев на третьей позиции, а его соотечественник Игорь Слуев выбыл в 1/8 финала.
У женщин победу одержала немка Зелина Йорг. Россиянка Софья Надыршина стала второй. Бронзовая медаль у австрийки Юлии Дуймовиц. Еще одна представительница России Милена Быкова выбыла в 1/8 финала.
Рогла (Словения)
Чемпионат мира
Мужчины
Параллельный гигантский слалом
1. Дмитрий Логинов (Россия)
2. Роланд Фишналлер (Италия)
3. Андрей Соболев (Россия)
4. Ким Сан Кюм (Корея)
Игорь Слуев выбыл в 1/8 финала.
Женщины
Параллельный гигантский слалом
1. Зелина Йорг (Германия)
2. Софья Надыршина (Россия)
3. Юлия Дуймовиц (Австрия)
4. Клаудиа Риглер (Австрия)
Милена Быкова выбыла в 1/8 финала.
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