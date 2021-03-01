Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду

На чемпионате мира по сноуборду в Рогле (Словения) завершились соревнования по параллельному гигантскому слалому.

У мужчин победил россиянин Дмитрий Логинов. Вторым стал итальянец Роланд Фишналлер. Еще один представитель России Андрей Солобев на третьей позиции, а его соотечественник Игорь Слуев выбыл в 1/8 финала.

У женщин победу одержала немка Зелина Йорг. Россиянка Софья Надыршина стала второй. Бронзовая медаль у австрийки Юлии Дуймовиц. Еще одна представительница России Милена Быкова выбыла в 1/8 финала.

Рогла (Словения)

Чемпионат мира

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

1. Дмитрий Логинов (Россия)

2. Роланд Фишналлер (Италия)

3. Андрей Соболев (Россия)

4. Ким Сан Кюм (Корея)

Игорь Слуев выбыл в 1/8 финала.

Женщины

Параллельный гигантский слалом

1. Зелина Йорг (Германия)

2. Софья Надыршина (Россия)

3. Юлия Дуймовиц (Австрия)

4. Клаудиа Риглер (Австрия)

Милена Быкова выбыла в 1/8 финала.