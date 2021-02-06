Хофмайстер выиграла этап Кубка мира по сноуборду в Банном
12:55
Немка Рамона Хофмайстер 6 февраля выиграла этап Кубка мира по сноуборду, который проходит в Банном (Россия).
Второй стала ее соотечественница Шайен Лох, третья — Сабина Шеффманн из Австрии.
Представительницы России неудачно выступили на домашнем турнире. Анастасия Курочкина и Софья Надыршина выбыли на стадии 1/8 финала, Милена Быкова прекратила борьбу за награды в четвертьфинале.
Сноуборд
Банное (Россия)
Кубок мира
Женщины
Параллельный гигантский слалом
1. Рамона Хофмайстер (Германия)
2. Шайен Лох (Германия)
3. Сабина Шеффманн (Австрия)
4. Зелина Йорг (Германия)
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