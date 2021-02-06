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Хофмайстер выиграла этап Кубка мира по сноуборду в Банном

12:55
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Немка Рамона Хофмайстер 6 февраля выиграла этап Кубка мира по сноуборду, который проходит в Банном (Россия).

Второй стала ее соотечественница Шайен Лох, третья — Сабина Шеффманн из Австрии.

Представительницы России неудачно выступили на домашнем турнире. Анастасия Курочкина и Софья Надыршина выбыли на стадии 1/8 финала, Милена Быкова прекратила борьбу за награды в четвертьфинале.

Сноуборд

Банное (Россия)

Кубок мира

Женщины

Параллельный гигантский слалом

1. Рамона Хофмайстер (Германия)

2. Шайен Лох (Германия)

3. Сабина Шеффманн (Австрия)

4. Зелина Йорг (Германия)

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