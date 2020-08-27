«Леброн больше сосредоточен на своих деньгах, чем на борьбе за права человека». Жесткая позиция Вика Вайлда

Один из самых титулованных сноубордистов в мировой истории Вик Вайлд поделился своим мнением относительно движения BLM. По мнению россиянина, родившегося в штате Вашингтон, это далеко не только проблема расизма и жестокости полиции.

— Согласны ли вы с Дональдом Трампом, который недоумевал по поводу странной позиции НБА. Мол, они смело критикуют американское правительство, но прижали хвосты, когда менеджер «Рокетс» в соцсетях поддержал протестующих в Гонконге — и Китай тут же пригрозил разорвать все контракты с лигой.

— Увы, это правда. Тот же Леброн больше сосредоточен на своих деньгах, чем на борьбе за права человека. У меня, кстати, есть одна теория.

— Так-так.

— Движение BLM приносит прибыль. Бренды капитализируются, их список очень длинный. Они просто следят за импульсом и извлекают из него выгоду. Отстой, но в этом ничего нового. И когда ситуация изменится, многие другие будут извлекать выгоду из того, что будет в повестке дальше. Это просто показывает, насколько эгоистично человечество. Очень немногие сейчас будут обвинять Китай. Потому что можно потерять много денег. Что говорить, если Голливуд специально вырезает сцены из фильмов, чтобы успокоить китайское правительство.

Если бы у этих здравомыслящих людей были финансовые стимулы, чтобы положительно относиться к России? Гарантирую, рубль не стоил бы 76 долларов. Мне бы никогда не пришлось иметь дело с сочинским допинговым скандалом. И было бы не модно быть ненавистником России. Резюмируя наш разговор: никогда не бывает однозначного хорошего, плохого, правильного или неправильного. У людей есть глубокие (часто скрытые) эгоистические интересы во всем, что они делают. Расизм и жестокость полиции — лишь небольшая часть того, во что превратилось движение BLM. Для одних — это инструмент политической войны, для других — выхлоп первобытной ярости, для третьих — реализация права человека на протест.

Уф... Это реально очень глубокая тема. Чтобы разобраться в ее сути, нужно добраться до самой сердцевины. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Вика Вайлда читайте здесь