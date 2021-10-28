Через 16 месяцев после смерти сноубордиста у него родилась дочь

Вдова двукратного чемпиона мира по сноубордкроссу австралийца Алекса Пуллина, трагически погибшего в июле прошлого года, родила ребенка от своего скончавшегося супруга.

Через семь месяцев после того, как спортсмен утонул во время подводной охоты, его жена Эллиди Влаг сделала искусственное оплодотворение спермой, которая была извлечена во время вскрытия тела Алекса и помещена в банк хранения. В результате этого необычного ЭКО появилась на свет появилось девочка.

Участник трех Олимпиад Пуллин погиб из-за ошибки во время погружения в океан в возрасте 32 лет близ города Голд Кост на восточном побережье Австралии. У Алекса и Эллиди не было детей, но 29-летняя супруга спортсмена в память о сноубордисте решила родить ему ребенка через 16 месяцев после смерти мужа.