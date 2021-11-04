Федерация сноуборда России направила запрос в США по поводу получения виз для сборной

Федерация сноуборда России направила в США запрос по поводу получения виз для российских спортсменов для участия в этапах Кубка мира.

«Возникли проблемы с визами, которые мы пытаемся сейчас решить. Возможно ли рассчитывать на помощь принимающей стороны? Мы направили запрос в США, ждем на него ответ», — приводит слова главы федерации Дениса Тихомирова ТАСС.

С 8 ноября в США разрешен въезд только тем, кто полностью прошел вакцинацию, а также некоторым категориям невакцинированных. Российские вакцины от коронавируса не входят в список одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Этапы Кубка мира по хафпайпу, слоупстайлу и биг-эйру пройдут в США в декабре и январе.