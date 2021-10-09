Сноубордист Автанеев не вернется в спорт после дисквалификации

Победитель зимней Универсиады 2019 года в Красноярске сноубордист Никита Автанеев, срок дисквалификации которого завершится 9 октября, не намерен возвращаться в спорт. Об этом сообщил тренер спортсмена Максим Халин.

Автанеев был дисквалифицирован на два года за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев.

«Я разговаривал недавно с Никитой на тему возможного возвращения. Он мне сказал, что не будет возвращаться в спорт», — цитирует ТАСС Халин.

Автанеев, которому 3 сентября исполнилось 26 лет, является победителем зимней Универсиады в Красноярске (2019), этапов Кубка Европы, двукратным чемпионом России (2013, 2014), серебряным призером общего зачета Кубка Европы (2012). Автанеев выступал на зимних Олимпийских играх в Сочи.