Большунов напугал «старика» Устюгова? Интриги второго этапа Кубка России по лыжным гонкам

В Тюмень приедут не все российские звезды.

Второй этап «Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам» пройдет в Тюмени с 1 по 3 декабря с участием многих лидеров сборной страны во главе с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым. Причем Большунов, несмотря на сложности со здоровьем, настолько впечатлил, похоже, на стартовом этапе в Вершине Теи победным хет-триком, что его главный соперник Сергей Устюгов даже решил отложить свое возвращение на кубковые трассы. Не увидим мы также и Наталью Терентьеву (в девичестве Непряеву), Татьяну Сорину, а также 17-летнего вундеркинда Алину Пеклецову, блеснувшую в Вершине Теи.

Устюгов долго запрягает

В концовке прошлого сезона Устюгов был по-настоящему хорош на главных стартах, но сейчас пока явно далек от оптимальных кондиций. Около трех недель назад на чемпионате Югры он стал в масс-старте коньковым стилем только 11-м, уступив в том числе и двум перворазрядникам. Правда, на днях на «Сыктывкарской лыжне» в аналогичной дисциплине финишировал уже третьим, но все знают — Сергей способен на гораздо большее. Тренер лыжника Иван Брагин объяснил скромные ноябрьские результаты подопечного тем, что тот гораздо позже остальных начал вкатываться в сезон, и пообещал к середине декабря совсем другого Устюгова.

Однако сам спортсмен настроен пока не слишком серьезно. «Я вот вообще даже не парюсь по поводу того, что я отстаю от графика. В этом году у меня другие задачи, которые я еще даже перед собой не ставил. Так что как пойдет. Скажем, булки в этом сезоне расслабил. Самому интересно, что получится из этого сезона», — заявил Устюгов в своем Telegram-канале. И добавил: «Могу вам честно сказать: в этом году у меня шансов нет. Тренируюсь я, так скажем, больше для удовольствия и для заработной платы. Знаю, к чему могу приготовиться и где показать свой максимальный результат. Не забывайте, что самые главные старты — в феврале и в марте. А Кубок России пускай бегает молодежь и борется за него. Мы, старики, долго запрягаем, а потом бежим».

Понятно, что Устюгов и в прошлом говорил о нелучшей готовности, а потом внезапно начинал обыгрывать всех, включая Большунова. Но очевидно, что его нынешнее состояние не позволяет сражаться в Тюмени за победы и призовые места, а становиться лыжной «массовкой» для Сан Саныча он явно не намерен. Поэтому и отложил свое возвращение на Кубок России — пока в его планах значатся третий этап в Чусовом и четвертый в Кирово-Чепецке.

«Я бы там ничего красивого не показал и борьбу ребятам не навязал, так как я сейчас не готов. Лучше выступать готовым, показывать неплохие результаты, чем выступать абы как. Буду готовиться. Стараться набирать форму к Чусовому, там уже показывать, что я умею», — прокомментировал итоги спринта в Вершине Теи Устюгов.

Иван Горбунов, Александр Большунов и Егор Митрошин. Фото Федерация лыжных гонок России

Травмы мешают не всем

Не увидим мы на «Жемчужине Сибири» в Тюмени и Терентьеву — Наталья чуть больше недели назад упала на тренировке и потянула плечо. По словам наставника Юрия Бородавко «Чемпионату», положительной динамики в состоянии здоровья лыжницы нет — приступить к серьезным тренировкам она не в состоянии. Что касается Сориной, то Татьяна еще не набрала оптимальную форму, поэтому пока и решила не нагружать себя слишком большим количеством стартов. Причины пропуска стартов Пеклецовой пока неизвестны, но Алина, напомним, произвела фурор в Вершине Теи — в коньковой разделке она стала второй, а в классической — третьей.

Но, главное, на втором этапе Кубка выступит Большунов. Самая яркая звезда российских лыж сделала золотой хет-трик в Вершине Теи, несмотря на полученную летом неприятную травму спины. «Саша ежедневно занимается профилактическими мероприятиями по поводу этой травмы, все идет своим чередом. Пока организм позволяет выполнять нагрузку, бегать на соревнованиях, бегать без ущерба. Если были бы какие-то даже малейшие намеки на возврат боли, то мы бы сразу прекратили все гонки и тренировки и лечились. Но нынешнее положение дел говорит о том, что все делается правильно, все идет своим чередом, нужно время, чтобы травма полностью залечилась», — объяснил Бородавко для РИА «Новости» ситуацию с Большуновым.

Также, можно сказать, без отрыва от производства лечит аналогичное повреждение Алексей Червоткин, но он пока не столь хорош на лыжных трассах. Пожалуй, наибольшую опасность для Большунова в Тюмени будут представлять Савелий Коростелев и Александр Терентьев, не сумевший блеснуть в спринте в Вершине Теи из-за сломанной в прологе палки. Кстати, в общем зачете отставание Коростелева от лидирующего Большунова не так и велико — 21 очко (150 против 129). Третьим со 100 очками идет Сергей Ардашев.

У женщин в общем зачете Кубка лидирует вовсе не победительница двух разделок в Вершине Теи Вероника Степанова. Она со 100 очками только четвертая из-за пропуска спринта, а топ-3 составляют Мария Истомина (117 баллов), Елизавета Пантрина и Евгения Крупицкая (по 103). Любопытно будет посмотреть, как изменится ситуация после соревнований на «Жемчужине Сибири». Кстати, в отличие от первого этапа трансляции соревнований можно будет увидеть на федеральном спортивном телеканале.

Расписание второго этапа Кубка России в Тюмени

1 декабря, пятница

Раздельный старт, свободный стиль

10.30 — Женщины, 10 км

13.30 — Мужчины, 10 км

2 декабря, суббота

Спринт, классический стиль

9.00 — Квалификация

11.00 — Финалы

3 декабря, воскресенье

Масс-старт, классический стиль

10.00 — Женщины, 20 км

12.30 — Мужчины, 20 км

Время московское.