Большунов выиграл первую гонку нового сезона. Разговоры о травме были преувеличены?

В Хакасии стартовал розыгрыш Кубка России.

Кубок России. 1-й этап. Вершина Теи

10 км, свободный стиль, женщины

1. Вероника Степанова — 24.25,9.

2. Алина Пеклецова — 30,2.

3. Мария Истомина — 54,8.

15 км, свободный стиль, мужчины

1. Александр Большунов — 32.37.9.

2. Артем Мальцев — 6,3.

3. Савелий Коростелев — 19,2.

В лыжных гонках прошел уже ряд различных стартов с участием сильнейших спортсменов страны. Однако официально сезон открывается гонками Кубка России. Как и в прошлом году, первый этап соревнований принимает стадион в хакасском поселке Вершина Теи. Дебютными гонками стали «разделки» свободным стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин.

Трасса в Вершине Теи. Фото vk.com/nalyzhi

Трансляция

Год назад трансляции из Вершины Теи, где проходили сразу два этапа Кубка страны, мало кто увидел. Да и достойного показа организовано не было. Гонки можно было смотреть в интернете. Самые первые старты снимали на телефон, с постоянно зависающей картинкой, а некоторые гонки не получили даже и этого. По ходу соревнований ситуация чуть исправилась, когда на помощь пришел местный телеканал со своими камерами. А уже после Нового года лыжные соревнования стали транслировать по федеральному ТВ.

В новом сезоне Вершина Теи снова осталась без телепоказа. Проблема в труднодоступности поселка, куда просто невыгодно ради одного этапа гонять большую бригаду операторов, техников и ПТС.

— Конечно, хотелось бы, чтобы показывали на телевидении, — говорил «СЭ» тренер Юрий Бородавко. — Но у нас из Тюмени будет трансляция и из Казани. Частично будут показывать. В интернете тоже есть возможность понаблюдать за гонками, многие смотрели в прошлом сезоне. Я не вижу каких-то глобальных проблем. Конечно, это не третья кнопка федерального канала, где доступны все трансляции. Но что поделать?

Организацию трансляции с первого этапа Кубка России взял на себя проект «На лыжи». И нужно сказать, что со своей задачей он справился. Те, кто смотрел гонки в Хакасии год назад, заметили, что показ в разы улучшился. Да, показывали соревнования только в интернете, но у трансляции были и комментаторы, и графика, которая демонстрировала отставания на отсечках. В гонках с раздельным стартом для зрителей у экранов это особенно важно, ведь иначе не поймешь положение спортсменов на дистанции. Качество картинки было приемлемым. Как идут спортсмены, показывали не только с камер на земле, но и с квадрокоптеров.

Вероника Степанова. Фото vk.com/nalyzhi

Победа Степановой

Открывали этап девушки. В женской гонке с раздельным стартом конкуренция за победу получилась не такой острой. Отсутствовала на старте сильнейшая лыжница страны последних лет Наталья Терентьева (если вдруг пропустили, в межсезонье Наталья Непряева вышла замуж за Александра Терентьева и сменила фамилию). Олимпийская чемпионка продолжает восстанавливаться от травмы плеча. Поэтому ее мы не увидим не только в Вершине Теи, но и на следующем этапе Кубка в Тюмени. «Пока трудно сказать, когда Наталья вернется, — объяснял Бородавко. — Есть еще определенные ограничения. Даже для скоростных тренировок».

Не выступит в Хакасии и другая олимпийская чемпионка Юлия Ступак. Об этом она объявила у себя в соцсетях: «Я не бегу в Тее первые старты. Сейчас у меня будет начинаться только вкатка. Я достаточно много пропустила. И мне нужно много тренироваться».

В такой ситуации фаворитом «разделки» была Вероника Степанова. Тем более гонка проходила любимым для нее коньковым стилем. На старт Степанова вышла позже почти всех своих основных конкуренток — под 72-м номером. Первую отсечку 1,6 км она преодолела, опережая соперниц на три и более секунд, и с каждым километром дистанции только увеличивала свое преимущество. В результате олимпийская чемпионка выиграла «разделку» с превосходством в полминуты над вторым местом.

Серебро, кстати, забрала 17-летняя Алина Пеклецова. Лыжница блеснула в конце прошлого сезона, где также была второй в коньковой «разделке». Тогда Пеклецова получила много комплиментов, но вместе с ними и высокие ожидания. Пока Алина эти ожидания оправдывает.

Александр Большунов. Фото vk.com/nalyzhi

Превосходство Большунова

В стартовом листе мужской гонки тоже не хватало нескольких звездных имен. В первую очередь не хватало Сергея Устюгова, который тренируется и выступает по своему индивидуальному плану. Год назад он тоже пропустил этапы в Вершине Теи. Не было также другого олимпийского чемпиона Алексея Червоткина и серебряного призера Игр в Пекине Ивана Якимушкина.

Но главный человек российских лыж присутствовал. Правда, до конца не были понятны физические кондиции Александра Большунова. В августе на тренировке трехкратный олимпийский чемпион потянул спину. В результате вкатку в Ханты-Мансийске он пропустил. Однако Большунов приехал в Вершину Теи, где уже успел выступить в коньковой «разделке» на 10 километров в рамках Кубка Хакасии. Гонку Сан Саныч выиграл с 30-секундным превосходством над соперниками.

На 15-километровой «разделке» Кубка России такого преимущества у него уже не было. Гонку он начинал под последним, 110-м, номером в протоколе и достаточно быстро «съел» неплохого лыжника Ивана Безматерных, который стартовал 109-м на 30 секунд раньше Большунова.

Александр проиграл соперникам только на первой отсечке. На 1,9 км он шел четвертым, уступив лидеру одну секунду. Дальше Большунов вырвался вперед и спокойно контролировал ход гонки, тем более результат соперников на отсечках он уже знал. Ближе всех к нему подобрался Артем Мальцев, проигравший на финише шесть секунд. Бронза у Савелия Коростелева.

Видимых проблем у Большунова в «разделке» не возникло. Но дальше в расписании колючий контактный спринт свободным стилем. Александр на него заявлен, однако тренер Бородавко предупреждал, что, возможно, какие-то гонки в Вершине Теи придется пропустить, так как лыжник находится еще не в идеальном состоянии. Спринты пройдут в субботу, 25 ноября. Начало финалов в 9 утра по московскому времени.