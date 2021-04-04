Все хотят сравнить себя с Большуновым, но не все могут. Итоги чемпионата России по лыжам

В воскресенье на стадионе «Жемчужина Сибири» в 40 километрах от Тюмени мужским марафоном завершился чемпионат России по лыжам.

Долгожданное золото Семикова

Выиграл заключительную гонку Илья Семиков, который наконец-то добрался до титула чемпиона России. Два года назад на 50 километрах ему помешал Максим Вылегжанин. Серебро у Алексея Шемякина, бронза у Андрея Собакарева. Андрея в начале гонки непроизвольно вынес с трассы Антон Тимашов, но тот вернулся в группу лидеров.

После нескольких завалов гонка шла размеренно. Лидеры быстро отделились в свою категорию и вдесятером убежали вперед, меняясь в роли ведущего. В этой компании были будущие призеры, вице-чемпион мира Александр Бессмертных и несколько людей без международного опыта. Например, такие разные представители Татарстана Феллер, Быков и Шайхелисламов.

Ближе к 40-му километру у лидеров пошла настоящая раздача. Семиков и партнер Большунова по поморской сборной Шемякин убежали от остальных. За пределами десятки отставания выросли до двух-трех минут, олимпийский чемпион Евгений Дементьев финишировал 22-м в 8 минутах 36 секундах.

Илья Семиков. Фото ФЛГР

Чемпионат России завершился. Каковы главные итоги?

1. У чемпионата новый статус

После двух подряд чемпионатов в деревне Малиновке Архангельской области (один был сорван из-за коронавируса), до которой добраться без туристической сноровки непросто, чемпионат вернулся на большой стадион рядом с большим городом. Внимание СМИ, очереди за автографами Большунова, палатки с атрибутикой — все это делает лыжный чемпионат России событием совсем другого уровня, чем раньше. И публика тут интересная — в прямом смысле со всех уголков страны. Не факт, что даже биатлонный чемпионат России способен сейчас собирать такую пеструю аудиторию. На таком фоне он немного затерялся.

2. Коронавирус не помеха

Отдельно стоит сказать про ковид. Много по ходу сезона было обсуждений, как разные виды спорта и массовые мероприятия справляются с ограничениями. Футбольные стадионы, от «Лужников» до какого-нибудь уфимского «Нефтяника», заполняются, в КХЛ сериями отменяли матчи из-за карантина, фигурное катание осторожно, но тоже проводилось. Лыжи в этом смысле чуть ли не самый радикальный вид спорта — у спортсменов взяли один тест ПЦР перед въездом на базу и ограничили контакт с людьми извне (хотя автографы все получали без проблем). Всё. Один из лыжников пояснил такой либерализм просто: 99% состава уже перенесли коронавирус. Ограничения была минимальны и в жизнь претворялись вежливо и аккуратно. Йоханнеса Клебо от такого отношения удар бы хватил.

3. Большунов далеко впереди всей сборной

Лишний раз было показано, что разница в классе между лидером сборной и всеми остальными ее членами на чемпионате мира была неслучайной. Большунов легко выигрывал личные и командные гонки и если бы захотел выиграть все из них, то спокойно бы это сделал. И пусть Елена Вяльбе говорит, что те, кому это не нравится, «могут чемпионат не смотреть», тревога есть. Это лишний раз ставит вопрос о летней подготовке, которая на этот раз должна пройти более ровно. Другое дело, что элементарно тренировочные объемы Большунова почти никто не тянет. И тренерам нужно решать эту проблему — не только самому Юрию Бородавко в своей группе, но и другим.

При этом почти каждый участник чемпионата хочет себя сравнить с Большуновым. И сегодняшний победитель Семиков не исключение:

— Хотелось бы себя сравнить с лидерами. Главным образом — на фоне Александра Большунова. С остальными я как-то конкурировал по ходу сезона. Получилось бы подержаться за Сан Санычем? Надо было бы смотреть.

4. Результаты чемпионата России — во многом условность

Турнир прошел через три недели после чемпионата мира, и все подошли к нему в разной форме. Так, Татьяна Сорина явно делала на него ставку, и ее результаты сложно сравнивать, например, с Юлией Ступак. Многие из звезд Кубка России здесь были лучше сборников, но вряд ли из этого стоит делать далекоидущие выводы. Переносить турнир в начало сезона и делать из него отбор? Тоже спорно — чемпионат сам по себе событие престижное, и контрольных стартов для отбора вполне достаточно.

5. Лыжи умудряются создавать позитивный хайп

От не увлекающихся спортом людей часто слышишь: что зрелищного в лыжах? Просто толпа человек однообразно бежит 50 километров. Со стрельбой уж точно интереснее — поэтому так популярен биатлон. Но чемпионат России — прямо-таки пособие по раскрутке события на пустом месте. Были звезды, главным образом Большунов. Были нестандартные события — например, лыжники пофехтовали палками, а федерация грамотно организовала церемонию примирения. Участие тренера Турышева и олимпийского чемпиона Дементьева — в ту же копилку.

Взять даже вчерашнюю безобидную историю вокруг Александры Шимолиной в псевдонорвежской форме — она родилась исключительно из одной фразы Елены Вяльбе. Но в итоге никаких санкций не последовало, глава ФЛГР признала, что могла ошибиться, про Шимолину уже пишут норвежские СМИ, а в Instagram норвежцы призывают ее не менять амуницию. Про комментарии о Дмитрии Губерниеве и говорить нет смысла. Лыжники не боятся говорить, и это их выгодно отличает от представителей многих других видов.

Что точно можно сказать — чемпионат России высоко заданную планку не уронил. И все идет к тому, что в Пекине лыжные гонки станут для России одним из двух-трех главных видов — по медалям и по рейтингам.