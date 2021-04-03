Большунова обыграли на чемпионате России. Это сделала женщина

Женская программа на чемпионате страны в Тюмени завершилась марафоном.

Лыжные гонки. Чемпионат России (Тюмень)

Женщины. Масс-старт, 30 км (К)

1. Мария Истомина (Пермский край) — 1:32.39,0

2. Анастасия Рыгалина (Москва/Санкт-Петербург) — +40,6

3. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — +53,3

Главная новость пришла еще до гонки. Егор Сорин рассказал, что его жена и подопечная Татьяна почувствовала недомогание и снялась с марафона. Таким образом, Сорина лишилась шанса завоевать четвертое золото на этом чемпионате. И тем не менее по наградам она лучшая в Тюмени — у нее три золота и одно серебро. У Большунова — три золота. Можно сказать, что хоть кто-то Александра здесь обыграл, пусть и заочно. Жаль, но на этом турнире смешанной эстафеты, в отличие от биатлона, еще нет.

Несмотря на отсутствие других лидеров, Натальи Непряевой и Юлии Ступак, сегодня на трибунах был аншлаг. Или скорее детский утренник. На «Жемчужину Сибири» массово привезли школьников и студентов. И правильно — какая субботняя пара или урок может быть лучше, чем подышать свежим воздухом за городом?

У детей, да и организаторов, наверняка были опасения по поводу погоды — два дня в Тюмени было пасмурно, периодически даже шел дождь, который мог превратить марафоны в апрельский зачет по физкультуре в северодвинской школе. Несколько лет назад преподаватель решил не щадить пропускавших и поступить по спортивному принципу.

Истомина начинает и выигрывает

Но с погодой все было прекрасно — трассу начали посыпать солью, и для классической гонки она держалась сносно. Лучше всех этим воспользовалась Мария Истомина из поселка Усть-Буб Пермского края населением 324 человека. Она сделала то, что нечасто увидишь в марафонах, — рванула на первых километрах дистанции и ушла в минутный отрыв. И удержалась до финиша. Сзади разыгрывали серебро и бронзу, падали и вставали соперницы, шли разбирательства вокруг норвежской формы участницы под 40-м номером Александры Шимолиной. А Истомина бежала в свое удовольствие.

В итоге она выиграла 40 секунд у Анастасии Рыгалиной, бронза — у еще одной тюменки Екатерины Смирновой, которая до этого выиграла дома эстафету и командный спринт. Рыгалина, судя по всему, скоро будет работать с Егором Сориным. В ту же группу направится Вероника Степанова. Очень сильная компания.

Хорошие лыжи стоят 40 тысяч, человеку из деревни надо копить шесть зарплат

Истомина после гонки вспомнила, что начала всерьез заниматься лыжами только в 16 лет, и очень умно и честно сказала о проблемах России с реализацией потенциала юниоров у взрослых.

— Жалко, что не бежали девочки, ни Наташа, ни Таня, хотелось поработать на их темпе. Тяжело говорить, обыграла бы я их или нет, зависит от самочувствия и подготовки лыж. Оторвалась, потому что не хотелось мусолить, ждать. На этапах Кубка мира всегда сразу начинают быстро, это у нас в России ждут, караулят и в конце ускоряются. Кто круче на чемпионате, Сорина или Большунов? (Смеется.) Оба молодцы, сезон у обоих потрясающий, они доказывают, что они лидеры сборной.

— Вы родились в поселке населением 300 человек. Что там есть?

— Магазин есть, библиотека... Нас просто таскали по всем соревнованиям, потому что народу было мало, — бег, баскетбол, волейбол. Я была активной. Но школу и ту сейчас закрыли. Сейчас живу в Перми, у себя нет условий тренироваться, приезжаю к своим родным.

— У нас часто проблемы с переходом с юниорского уровня на взрослый — во многих видах. Все медали на молодежных чемпионатах теряются. Почему?

— Очень часто из ребенка выжимают все в детском и юношеском возрасте, потом сложно расти дальше, а это должно происходить за счет тренировок. Но если у ребенка объем 9000 (судя по всему, имеется в виду объем легких в кубических сантиметрах. — Прим. «СЭ»), куда дальше? Проблема в этом. Ну и психология. Из меня не выжали. (Смеется.) Я начала заниматься лыжами, по сути, только в 16 лет. Наверное, я не так шикарно перешла во взрослые, как Фрида Карлссон, но постепенно поднимаемся!

— Финансово сложно перейти из любителя в профессионалы?

— На первых порах да. У меня мама — учитель, не сказать чтобы там была высокая зарплата. Сестра помогала, родственники, покупали инвентарь. А в школу меня брать сначала не хотели, потому что возраст приличный, а техники никакой. (Смеется.) Но тренер разглядел во мне перспективы. У меня дома многие начали вставать на лыжи после того, как я пробилась наверх, но финансовый вопрос стоит остро. Сейчас хорошие лыжи стоят 40 тысяч, это шесть зарплат нужно накопить обычному человеку из деревни.

Мария уже выигрывала молодежный чемпионат мира и даже была в десятке на «Тур де Ски». Победа на чемпионате России — еще одна заявка на новый статус в сборной. Ей можно только пожелать удачи.

Скандал с норвежской формой

Ну и немного о неожиданном проникновении Норвегии на лыжный чемпионат России.

Во время комментария гонки президент ФЛГР Елена Вяльбе сказала, что Шимолина вышла на старт в норвежской форме и не должна была допускаться до старта. И даже попеняла судьям — мол, это их недоработка и после турнира с Шимолиной необходимо провести разъяснительную беседу. Участие в экипировке иностранных государств на чемпионате России запрещено.

Сама Шимолина после финиша пояснила корреспонденту «СЭ», что не считает себя нарушительницей.

— Здесь нет никаких надписей, символики. Просто совпадают цвета. Я в этой форме выступала весь сезон, она стоит 10 тысяч рублей. Ее шьет фирма Bjorn Daehlie, да, она делает ее и для норвежцев, но это массмаркет, и до этого никаких проблем с ней не было. Теперь задумаюсь, что с ней можно сделать, чтобы больше не было таких казусов, — отметила Шимолина.

После такого уточнения, переданного Елене Валерьевне журналистами, она смягчилась.

— Выглядело все так, что она выступает в норвежской форме, что запрещено правилами. Она говорит, что символики нет? Может быть, я ошиблась. В таком случае к судьям вопросов нет, — признала Вяльбе.

В общем, кажется, ситуация обойдется без последствий.

Завтра чемпионат России завершится самым сложным видом — мужским марафоном на 50 километров. В нем не будет Большунова и Устюгова, но хочется надеяться, что там массовых снятий удастся избежать.