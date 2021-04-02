Лыжник из Татарстана Антон Быков уже пожалел, что дал выход эмоциям во время командного спринта в Тюмени.

Чемпионат России по лыжам в Тюмени после многочисленных побед и столкновений с участием Александра Большунова уже вышел из статуса местечкового турнира для фанатов этого вида спорта. Но вроде бы должен был пройти мирно и спокойно в сибирских лесах, в дружбе и согласии. Как хорошо сказала Елена Вяльбе после одной из гонок корреспонденту «СЭ»: «Я довольна. Наши победили!»

Но тут случилась потасовка в командном спринте между 23-летним лыжником из сборной Татарстана Антоном Быковым и 20-летним представителем Удмуртии Владиславом Афанасьевым. Они сцепились на финише, обменялись ударами — кто ногой, кто палкой. Оба были дисквалифицированы, а сегодня Быков по-удмуртски извинился перед соперником. Можно сказать, сказал «зря быканул». Только красиво.

Но кто бы мог подумать, что инцидент так заинтересует вас. На день Большунов ушел с трона главного российского лыжника и отдал его этим двум парням. Видео и тексты о разборке спровоцировали дикий интерес к чемпионату России.

О том, насколько это здорово и помогает ли бум лыжных гонок ситуации в регионах, «СЭ» поговорил с одним из «драчунов» — Антоном Быковым.

Многие СМИ явно не в теме

— Антон, за последний день по популярности вы обскакали Большунова. Как вам такая слава?

— Да уж. На самом деле, у меня такая ситуация впервые, я не ожидал такого внимания. К сожалению, все произошло перед большим количеством камер и болельщиков, и стоило об этом думать. Большое количество СМИ решило распространять эту новость. Это еще ладно, просто некоторые из них путают наши с Владиславом роли в конфликте или пишут, что чемпионат России должен был проходить в Квебеке. Видимо, многие не в теме.

— Про Квебек поддержать коллег не могу, но СМИ же зависимы от читателя, и поверьте, людям эта тема интересна. Можете вкратце рассказать, что произошло?

— Ситуация произошла стандартная для контактных гонок. В них всегда возможна поломка инвентаря. Для нашей команды ставки были очень высоки. Сборная Татарстана борется за общий зачет чемпионата России. Прохождение в финал стоило достаточно много баллов. Нам нужно было привезти очки в общую копилку. Так что я сразу пожалел, что дал выход своим эмоциям. Ответственность, стресс, пыл борьбы сказались.

— А за победу в командном зачете что дают? Больше финансирования?

— С финансированием в Татарстане, кстати, все по меркам России неплохо. Не скажу вам насчет призовых, это скорее спортивный интерес, соревнование между командами. Хочется доказать, что мы лучшие в России.

— Дисквалифицировали вас в итоге не за спортивное поведение же?

— Нет, за умышленную повреждение инвентаря. Удмуртскую команду — за то угрозу моему здоровью. Судьи посмотрели видео, и после того, как палка Владислава сломалась, на ней появилось карбоновое острие. Он махнул в меня этой палкой — судьи посчитали, что есть угроза моему здоровью. Мне это, конечно, не навредило ни в коем случае, но к сожалению, их команду тоже дисквалифицировали.

Не стоит преувеличивать нынешний бум. В поездах нас принимают за байдарочников

— А как вам такая идея, что все произошедшее — это тоже популяризация лыжных гонок? Многие люди вообще узнали, что есть такой чемпионат России и он сейчас идет в Тюмени. А то популяризация же пока только сборной и Большунова.

— Не соглашусь, что идет популяризация только Большунова. Он просто самый способный спортсмен в лыжных гонках мира, реально гений и делает шоу вместе с норвежской сборной на Кубке и чемпионате мира. На Олимпиаде будет в следующем году, надеюсь. Здесь все по делу. Популяризация лыжных гонок в России — это здорово, но то, что я сделал — нарушение правил, в том числе моральных норм, и я сожалею о поступке. Уже через 10 секунд остыл и понял, что сделал. Поэтому извинился на удмуртском языке, и мы помирились.

Разрешать такое в лыжных гонках нельзя. Да, у нас скандальный вид спорта, контактный вид. Но мы же не единоборства. Мы должны выяснять, кто быстрее и лучше, а не кто палкой лучше ударит. Мне вряд ли дорасти когда-нибудь до Большунова, но, если такой инцидент даст какой-то толчок в привлечении внимания к лыжным гонкам, пусть это скрасит мой поступок.

— Давайте немного о вас. Мы много знаем про сборную России, но мало про лыжников средней руки. Приходится ли вам подрабатывать, достаточно ли денег? В чем мотивация — пробиться в сборную или покататься в удовольствие?

— Мотивация есть, и пробиться наверх можно двумя способами — либо через континентальные кубки, в нашем случае это Кубок Восточной Европы. Его лидер до нового года получает возможность ездить на Кубок мира. Второй вариант — этапы Кубка России. Я в нем участвую, и Татарстан, кстати, обладатель командного Кубка России второй год подряд. И могу сказать, что у нас с условиями все хорошо. То есть ну вот правда. Поддержка федерации, президента Ильшата Фаеховича Фардиева, региональных властей позволяет об этом говорить. Наверное, на федеральном уровне мы самая большая команда. Так что тут проблемного материала сделать не получится. (смеется)

Но насчет ставок — да, я не могу сказать, что они невероятно большие. Ставки в лыжах в целом в сотни раз меньше, чем зарплаты в футболе, хоккее. Они несопоставимо малы по сравнению с ними и уступают даже биатлону. Но я нигде больше не работаю, жить можно. Все зависит от региона — где-то устраивают на половину ставки, и люди получают 5-7 тысяч рублей, а где-то за высокие результаты можно получать от 50 тысяч рублей и вплоть до 100. Больше только у топа сборной — это как раз Большунов, Непряева и другие.

— Вы заметили, что популяризация лыжных гонок дошла до вашего уровня соревнований?

— Наверное, пока все-таки нет. Чемпионат России начали транслировать — этапы Кубка еще не показывают. На нашем уровне пока нет такой популярности. Если присутствуют болельщики, это чаще члены семей и персонал.

— Артем Мальцев говорил, что в поездах, видя чехлы, люди вас путают с биатлонистами. Правда?

— У меня чаще спрашивают, не байдарочники ли мы. (смеется) Мол, что в чехлах везете, байдарки? А так да, и с биатлонистами путают, хотя это принципиально разные виды спорта. Нет массовости, интереса спонсоров. Хотя в последнее время частные компании проводят все больше коммерческих соревнований, чаще это марафоны. Но мы пока еще очень далеко от массовости, не стоит преувеличивать нынешний бум. И до футбола, хоккея и тенниса нам далеко. Наверное, о развитии на региональном уровне и стоит думать после успехов на национальном.