Двукратный чемпион мира поделился впечатлениями от спринта в Лиллехаммере.

Кубок мира. Спринт (С)

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,48

2. Томас Хелланд Ларсен (Норвегия) — 0,58

3. Ришар Жув (Франция) — 0,78

Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых выбыли в четвертьфинале. Александр Большунов — в полуфинале.

Спринт на этапе Кубка мира в Норвегии сложился для России неудачно. Никто не добрался до финала. До полуфинала дошел только Александр Большунов, но он от общения с журналистами отказался. А вот Сергей Устюгов, выбывший в четвертьфинале, несмотря на морозную погоду, остановился в микст-зоне.

На меня никто не накидывался, когда я выиграл свой первый этап

— Трасса сложная, — начал рассказывать двукратный чемпион мира. — Обманчивая. Многих ребят на финишной прямой просто ставит. Она кажется легкой, но на ней нет участков, где можно отдохнуть. Я начинал спокойно, осознанно, делал ставку на финишную прямую. Поверил в себя (смеется). Посмотрим, что будет завтра. Мне очень интересно.

— Терентьеву с высоты своего опыта что можете посоветовать? На него столько внимания обрушилось после победы в Руке.

— А у каждого своя история, своя психология. Я не проходил через это. На меня никто не накидывался, когда я выиграл свой первый этап. Кто-то позвонил — и все. Тогда лыжи даже не показывали на «Матч ТВ».

— Когда вы одержали свою первую победу?

— В олимпийском сезоне 2013/14 — выиграл в Нове-Место, обыграв на финишной прямой Пеллегрино. Алексей Петухов тогда стал третьим.

— Сейчас лыжи намного популярнее?

— Да я не знаю. Рад, что стали показывать по ТВ, рад, что вы наконец приехали на Кубок мира. Здорово, что друзья и знакомые могут спокойно смотреть все гонки. Может быть, и кто-то из зрителей на лыжи встанет. Снега в России много.

Пока у меня не будет билета на самолет, я не поверю, что еду в Пекин

— Вы сейчас самый заметный гонщик на Кубке мира. Такой бороды с льдинками нет ни у кого.

— Под Сундбю кошу (смеется). Елена Валерьевна еще в Муонио сказала, что мне стоит сходить в барбершоп. Отвечаю: «Да я до Давоса решил не бриться». А она: «Так тебе туда еще отобраться надо».

— Есть ли понимание: вы после второго места в Руке уже в олимпийской команде?

— Еще нет. Все 10 раз может измениться. У нас бывает такое. Помню, как перед Сочи ребята запрыгивали в последний вагон, отбираясь в Польше. Женька Белов там отобрался. Так что пока у меня не будет билета на самолет, я не поверю, что куда-то еду. Кто знает, что еще будет. Вот Финн Хаген Крог год не бегал — сегодня в полуфинале. Круто! Старичков остается все меньше. Молодые наступают. Кто в прошлом году думал, что Саня Терентьев слету выиграет этап? А он вон как выдал. У меня Нортуг потом спрашивает: «А что он еще бегает? А я сам не знаю!» Для меня самого стало большим сюрпризом, в каком стиле Саня там победил.