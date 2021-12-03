Россия готова отдать Клебо личный спринт на Олимпиаде. Но намерена побить Норвегию в командном

План нашей сборной на Пекин все очевиднее

Открыто никто об этом не скажет. Но оно не нужно. Все всё понимают. Россия не делает ставку на личный спринт на Олимпиаде в Пекине. И это не капитуляция, а банальное планирование.

Давайте честно: помешать Клебо выиграть в Китае может только чудо. Он мало того, что гениальный спринтер, так еще подводится к главным стартам отменно. Да и без него претендентов полно — норвежцы, итальянцы, шведы. Конкуренция в этой дисциплине запредельная. У нас же особых козырей на конек нет: Терентьев безумно хорош пока только в классике, Большунов на характере, как правило, добирается до финала, но там ему не хватает взрывной скорости, Устюгов в спринте не стабилен, Ретивых — тоже.

Примерно такая же ситуация у женщин. Акции шведок и норвежек заметно выше, чем у наших девушек.

Разрываться смысла нет

В этой ситуации было два варианта уклона работы в межсезонье: пробивать коньковый спринт в надежде на прогресс и удачу либо же сосредоточиться на классическом. Которым в Пекине побегут командный спринт. И в котором наши шансы априори выше. Чего душой кривить, там конкуренция куда скромнее. Если в личные финалы иной раз заскакивают по четыре представительницы от одной страны, то в тим-спринте можно заявлять только по одной паре.

Как вы думаете, какой выбор сделали тренеры?

Если сомневаетесь, то Юлия Ступак после неудачи в квалификации спринта в Лиллехаммере призналась: они маловато работали над коньком. Уточнил этот момент у ее тренера Маркуса Крамеру. Он не стал скрывать, что командный спринт — одна из главных медальных возможностей женской сборной на Олимпийские игры, и глупо было бы ею пренебрегать. Хотя дипломатично добавил, что рассчитывает на борьбу за медали во всех дисциплинах.

В мужской сборной вообще вырисовывается суперсвязка Большунов — Терентьев. Лиллехаммер подтвердил, о чем многие говорили после Руки: Александр (который помладше) коньком пока не настолько хорош, как в классике. Понятно, что глобально для карьеры ему необходимы оба стиля, но сейчас, когда до Олимпиады осталось меньше двух месяцев, разрываться смысла нет. Лучше сконцентрироваться на главном. Тем более что там нам светит не просто медаль, а реальная борьба за победу.

Нужно реально смотреть на вещи

Да, хочется всего и сразу. Но нужно реально смотреть на вещи. Если сухой и высокий ребенок придет в секцию легкой атлетики, его, скорее всего, отправят прыгать в высоту. Даже если он мечтает стать толкателем ядра. Потому что шансы достичь успеха там гораздо выше. Есть предрасположенность. Вот и российские лыжи сейчас в похожей ситуации. Командные спринты по всем раскладам — наши коронные виды на предстоящих Играх. И ради них можно пожертвовать личными. Пытаться угнаться за Клебо в коньке пока на грани невозможного.

Хотя Юрий Бородавко с этим не до конца согласен.

— Понятно, что командный спринт — наш козырь и реальная возможность победить в Пекине, — признал он. — И при подготовке мы будем уделять особое внимание этому виду программы. Но не забывайте, что в Пекине достаточно длинная трасса. И вешать золотую медаль Клебо заранее не надо. Могут там быть сюрпризы. Попомните мои слова.