Клебо взял реванш у россиян. Терентьев и Большунов даже не попали в финал

Решающие забеги на этапе Кубка мира в Лиллехаммере неожиданно прошли без участия наших лыжников. Надо ли бить в набат?

Кубок мира. Спринт (С)

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,48

2. Томас Хелланд Ларсен (Норвегия) — 0,58

3. Ришар Жув (Франция) — 0,78

Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых выбыли в четвертьфинале. Александр Большунов — в полуфинале.

Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) — 3.14,07

2. Джессика Диггинс (США) — отставание 0,35

3. Тириль Венг (Норвегия) — 0,86

Татьяна Сорина и Христина Мацокина выбыли в четвертьфиналах.

Спринт в Лиллехаммере проводился свободным стилем — точно так же будет на Олимпийских играх в Пекине. А еще это был один из последних шансов для наших спринтеров закрыть вопросы с олимпийским отбором именно на этой дистанции. И с этой точки зрения такие результаты — ноль спортсменов в финале и лишь один в полуфинале на две команды— есть большой соблазн назвать провальными.

Но есть «но». Спринтерская трасса оказалась максимально непохожей на то, что мы привыкли видеть. Два маленьких круга вместо одного большого, плюс достаточно пологий подъем, на котором невозможно включить столь любимое Терентьевым «колесо». Скорее это скоростная трасса для чистых спринтеров вроде Глеба Ретивых. К тому же достаточно узкая — тут нужно особое искусство выбрать позицию так, чтобы тебя не затерли на последней прямой. К сожалению, именно это произошло абсолютно со всеми россиянами.

Большунов обогнал Нортуга, но этого мало

Первыми мы потеряли в четвертьфиналах могучую тройку Устюгов — Терентьев — Ретивых. Это потенциально готовый финал Олимпиады, а тут каждый абсолютно беспомощно не смог подняться выше третьего-четвертого места. Устюгов не имел особых шансов с самого старта. Терентьев мощно лидировал в своем забеге и, казалось, готов блестяще. Он и в квалификации был в топ-10, лучшим из наших! И вообще вряд ли мог растерять форму за неделю со своей первой кубковой победы.

Но на том самом злополучном подъеме Терентьева технично оттеснили вглубь группы. К тому же дважды наступили на лыжу, а на такой быстрой трассе это катастрофа. Выбраться из-за спин Терентьев уже не сумел. Как и Глеб Ретивых — признанный гений тактики. Но на этот раз скорости для Глеба были слишком высоки. Хотя у него как раз на кону стояло очень многое: в отличие от остальных, он не универсал, и шансов отобраться на Игры именно в спринте остается совсем мало.

Оставалось надеяться только на Большунова — единственного россиянина в полуфинале. В четвертьфинале, кстати, Саша сумел опередить не кого-нибудь, а самого Нортуга. Правда, младшего брата Петтера по имени Эван. К сожалению, все закончилось уже в следующем забеге. Саша вроде бы грамотно распланировал дистанцию, но острого финишного рывка не хватило.

Так что финал получился бенефисом норвежца Йоханнеса Клебо. Он пока здесь вообще делает что хочет, на трассе и за ее пределами. Клебо до последнего момента шантажировал норвежскую федерацию невыходом на старт из-за спонсорских разногласий. Но в итоге, конечно, побежал и был сильнее всех на голову. На этой суперскоростной трассе Клебо сумел даже создать отрыв и начал праздновать задолго до финишной черты.

Только две девушки прошли квалификацию

От женщин в коньковом спринте, в принципе, многого и не ждали. У нас девушки скорее делают ставку на классику и на командный спринт. В четвертьфиналы пробились две ученицы Егора Сорина — бывшая, Христина Мацокина, которая с этого сезона готовится с Маркусом Крамером, и нынешняя — Татьяна Сорина. Юлия Ступак обидно не смогла пройти квалификацию, показав 31-й результат. Наталья Непряева была еще гораздо дальше.

Для Мацокиной коньковый спринт куда более профильная история, да и состав забега у нее был в целом проходной. Христина лидировала вплоть до последнего подъема, где младшая из норвежских сестер Венг и шведка Хагстрем мастерски оттеснили ее в середину группы. Выбраться оттуда Христина уже не смогла.

Сорина выбрала другую тактику и, наоборот, на том самом подъеме предприняла попытку вырваться в лидеры. Но результат оказался идентичным: Татьяну оттеснили физически более мощные соперницы. Будем ждать завтрашних дистанционных гонок — там шансов у наших больше.