У поддержавшей россиян норвежской лыжницы — новые неприятности. Она покинет НОК своей страны

Астрид Якобсен не будет снова выдвигаться на пост главы комитета спортсменов.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Астрид Якобсен объявила, что не претендует на переизбрание на пост главы комитета спортсменов Олимпийского комитета Норвегии. Официальная причина — 36-летней спортсменке тяжело совмещать общественную нагрузку на родине с деятельностью в МОК и в совете учредителей ВАДА, куда она была избрана в 2021 году. Эта новость представляла бы мало интереса для российской публики, если не важный нюанс — в феврале Якобсен за поддержку возвращения наших спортсменов на мировую арену затравили норвежские СМИ. И «уходят» ее из НОК тоже, видимо, из-за этого.

Ей никто не давал полномочий

В последний год Норвегия является одним из главных хейтеров России в мировом спорте. Поэтому многие политики из этой страны были неприятно удивлены, когда выяснилось: во время обсуждения вопроса о частичном снятии санкций с наших спортсменов в МОК Астрид высказалась против дискриминации по признаку паспорта. Позиция Якобсен вызвала такое возмущение у ее радикально настроенных соотечественников, что женщине начали угрожать расправой. В итоге она заявила, что ее неправильно поняли, и добилась публикации официального протокола заседания в МОК.

«Наша миссия состоит в том, чтобы оставаться объединяющей силой, и это должно находиться в центре нашего внимания, — говорила Астрид на международном форуме. — Это означает, что ни один спортсмен не должен быть исключен на основании своего паспорта. И мы хотим, чтобы наши спортивные комитеты объединялись вокруг наших ценностей. Затем мы можем обсудить, какие практические действия необходимо принять, чтобы потенциально допустить всех спортсменов на спортивную арену».

Однако и после этого травля продолжилась. Особенно усердствовал гребец Кьетил Борх, заявивший, что комитет спортсменов Норвегии не уполномочивал Якобсен выступать от своего имени в подобном ключе. Затем профсоюз спортсменов NISO задал своим членам вопрос «Как вы относитесь к участию России/Белоруссии в международных спортивных стартах?». В NISO состоит 1500 атлетов, но в голосовании почему-то участвовали всего 110 человек (2/3 — действующие спортсмены). 80% респондентов заявили, что россиян и белорусов не следует допускать до особого распоряжения.

Астрид Якобсен. Фото Global Look Press

Медицинский работник

Многие обозреватели в Норвегии сошлись на том, что на позицию Якобсен оказало влияние то обстоятельство, что она является членом МОК и в больше степени ориентируется на мнение международной организации, чем на норвежские СМИ. Сама Астрид факт отставки из НОК под политическим давлением отрицает, уверяя, что сделала достаточно за последние четыре года и теперь готова уступить дорогу молодым. Из шести кандидатов на освобождающееся место фаворитом считается тяжелоатлетка Марит Ордалсбакке.

— Отставка — единственный логический финал того скандала, который бушевал вокруг Якобсен на протяжении всей зимы, — написал спортивный комментатор NRK Ян Петтер Сальтведт. — Были заданы вполне законные вопросы о том, насколько адекватно она исполнила свою роль. И единственный способ закончить дискуссию — уход Астрид с поста лидера норвежских спортсменов.

Во время своей спортивной карьеры Якобсен не была суперзвездой — она находилась в тени Марит Бьорген и Терезы Йохауг и почти все главные трофеи завоевала в эстафетах. Однако все изменила пандемия. В разгар проблем с коронавирусом Астрид (которая параллельно с занятиями лыжами училась на медика) отправилась работать в больницу и спасла от смерти многих людей. Этот поступок сильно укрепил ее авторитет, так что вскоре бывшая лыжница начала карьеру в спортивной политике. И сильно преуспела, заняв видные посты в МОК, ВАДА и НОК.

Астрид Якобсен. Фото Global Look Press

Конфликт вокруг допуска россиян может вновь круто изменить судьбу Якобсен. И будет грустно, если эта честная спортсменка пострадает из-за того, что отказывается от травли коллег. Напомню, что ранее за отстранение наших атлетов высказывались многие норвежские лыжники, а федерация этой страны даже собиралась бойкотировать заседание FIS из-за участия в нем россиян. Когда лидер сборной России Александр Большунов признался, что получает сообщения поддержки из Норвегии, была организована целая кампания по поиску «крота», которая, впрочем, не увенчалась успехом.