Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась

Лыжнице Астрид Якобсен приходится непросто.

В последние дни вектор дискуссии в МОК по поводу участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях стал меняться. Все началось с высказываний главы МОК Томаса Баха, который предложил рассмотреть допуск атлетов двух стран под нейтральным флагом. Но позицию МОК приняли далеко не во всех странах. В Норвегии за подобное мнение серьезно досталось олимпийской чемпионке Астрид Якобсен.

Что сказала Якобсен?

Волна хейта стала подниматься вокруг Астрид на прошлой неделе. Тогда норвежское издание NRK выдало инсайд том, что Якобсен, будучи главой комитета спортсменов Норвегии, на встрече с МОК высказалась в пользу России. Якобы экс-лыжница публично выразила мнение, что спортсменов не следует отстранять от международных соревнований на основании того, какой у них паспорт.

В итоге на олимпийскую чемпионку 2018 года обрушился такой вал критики, что Астрид пришлось оправдываться. Она сказала, что стала получать в свой адрес много слов ненависти. При этом назвала неточной информацию о том, что поддерживает возвращение спортсменов России и Белоруссии на международную арену. Позже Якобсен даже предоставила изданию NRK, которое запустило процесс травли, расшифровку ее слов на встрече с МОК:

«Я выступаю от имени комитета спортсменов Норвегии, в который входят представители олимпийских, паралимпийских и неолимпийских видов спорта, и хочу подвести итоги наших недавних дискуссий по очень сложной теме, — говорила Астрид в МОК. — Как страна, соседствующая с Россией, мы прекрасно осознаем интенсивность и жестокость продолжающегося конфликта. Наши национальные СМИ и большинство граждан заняли четкую позицию. Они не хотят, чтобы россияне возвращались в спорт, не имея возможности отделить его от санкций и защитных мер, которые были введены в действие в феврале прошлого года. И на этом фоне мы в комитете спортсменов решили, что в основном будем проводить обсуждения, основанные на ценностях и этике олимпийского движения, потому что это единственный путь вперед».

«На наш взгляд, дискриминация неизбежна. Наша миссия состоит в том, чтобы оставаться объединяющей силой, и это должно находиться в центре нашего внимания. Это означает, что ни один спортсмен не должен быть исключен на основании своего паспорта. И мы хотим, чтобы наши спортивные комитеты объединялись вокруг наших ценностей. Затем мы можем обсудить, какие практические действия необходимо принять, чтобы потенциально допустить всех спортсменов на спортивную арену», — приводит слова бывшей лыжницы NRK.

Астрид Якобсен. Фото Global Look Press

У нее две «шляпы»

Оправдания не сильно помогли Якобсен. Одна из главных претензий заключалась в том, что Астрид говорила от лица норвежских спортсменов, не согласовав высказанную позицию с коллегами. «Из-за того, как это было сделано, моя уверенность в ней как в лидере комиссии спортсменов ослабла. Я очень уважаю Астрид как личность. Она очень умный и вдумчивый человек, который, в принципе, хорошо подходит на такие должности. Но прямо сейчас, я думаю, она не выполнила поставленные задачи», — заявил VG двукратный олимпийский призер в гребле Кьетиль Борш.

Норвежские эксперты пришли к выводу, что Якобсен озвучивала позицию МОК, а не родного НОК. Дело в том, что помимо главы комитета спортсменов Норвегии она также является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.

«Я ни на секунду не сомневаюсь в идеальном мотиве Астрид для принципиальной дискуссии о правах спортсменов, — объяснил спортивный юрист Гуннар-Мартин Кьеннер. — Проблема в том, что у нее две «шляпы» и что она не может быть представителем обеих организаций одновременно. Как представитель МОК она должна выступать с посланием МОК, а как представитель норвежских спортсменов — должна отстаивать противоположную позицию. Считаю, что Астрид нужно выбрать, представителем какой из двух организаций она хочет быть».

Отстранение — не наказание, а мера защиты

Среди тех, кто публично поддержал Якобсен в Норвегии, — профессор права университета Осло Джентиан Зибери. «Все люди имеют право на свободу от дискриминации. Спортивные организации также взяли на себя ответственность за соблюдение международных стандартов и запрет притеснений в спорте, — объясняет Зибери. — Каждый должен иметь возможность заниматься спортом без дискриминации и в олимпийском духе. Это требует взаимопонимания, дружбы, солидарности и честной игры. Реализация прав и свобод, изложенных в хартии МОК, должна быть обеспечена для всех без исключения».

Однако многие коллеги Зибери не согласны с его суждениями и словами Астрид. «Спортивный запрет, который сейчас действует, предназначен именно не как наказание в соответствии с дисциплинарными правилами, а как мера защиты целостности спорта», — заявляет профессор права Тронд Солванг. Поддерживает его министр культуры и гендерного равенства Норвегии Анетт Треттебергстуен, которая сказала, что сейчас неприемлемо допускать российских спортсменов до международных стартов.

Фото Global Look Press

Под напором критики Якобсен «сломалась». «Когда вы становитесь объектом такого количества перца, вы постепенно начинаете подвергать сомнению все, что сделали сами», — приводит ее слова NRK. Из комитета, который возглавляет Астрид, норвежским спортсменам пришли письма с извинениями и обещанием, что организация будет больше консультироваться с ними по важным вопросам. В дополнение была организована онлайн-встреча, на которой Якобсен признала свои ошибки. История в Норвегии получилась громкой. Поэтому вряд ли в ближайшее время российские спортсмены услышат от скандинавов новые слова поддержки.