В мировых лыжах женщин окончательно приравняли к мужчинам. России придется с этим считаться

Недовольны даже норвежцы.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), похоже, сделала заключительный шаг на пути к гендерному лыжному равенству. В Дубровнике на заседании комитета по лыжным гонкам было рекомендовано вслед за Кубком мира уравнять мужские и женские дистанции и на главных стартах — Олимпийских играх и чемпионатах мира. Многие фанаты лыжных гонок недовольны отказом от традиций, но их, как говорится, никто не спрашивает. Судя по всему, придется подстраиваться под новые форматы и россиянам.

Поменяют половину олимпийской программы

Как известно, в Дубровник на мероприятия FIS россиянам настоятельно рекомендовали не приезжать. Так что судьбоносные решения были приняты без участия представителей нашей страны. Но в любом случае вряд ли бы россияне смогли что-нибудь изменить, ведь противостоять современным трендам с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Еще весной 2021 года президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считала разговоры об уравниловке «болтовней», а в 2022-м уже было решено опробовать новые форматы в гонках Кубка мира. Теперь же добрались и до главных стартов, причем посягнули даже на мужскую эстафету 4х10 км. Лыжникам предложили бегать этапы по 7,5 км. Как, впрочем, и лыжницам. И это еще не все.

Фото Global Look Press

«После дискуссии в последние годы о равенстве дистанций для мужчин и женщин прошедший сезон в Кубке мира стал тестовым. После обсуждения со спортсменами, тренерами и другими заинтересованными сторонами были получены очень позитивные отзывы в пользу сохранения используемых форматов на Кубке мира. Поскольку Кубок мира закладывает основу для главных стартов, все эти дистанции будут направлены в Совет FIS для утверждения их использования также на будущих чемпионатах мира по лыжным гонкам. Процесс подачи заявки на изменение дистанций на Олимпийских играх будет согласован с МОК», — говорится в заявлении FIS.

Таким образом, теперь лыжники и лыжницы вне зависимости от пола будут бегать следующие дистанции

— 10 км с раздельного старта.

— Скиатлон 20 км (10 км классикой + 10 км коньком).

— Эстафета 4х7,5 км

— Спринт

— Командный спринт

— Масс-старт 50 км

Легко понять, что по сравнению с последней Олимпиадой в Пекине изменения затронут ровно половину всей лыжной программы Игр. Нетронутыми останутся только спринт и командный спринт, гонка с раздельным стартом у женщин (мужчины раньше бежали 15 км) и марафон у мужчин (там у женщин была дистанция 30 км). Полностью изменятся дистанции скиатлона и эстафет, где в FIS попытались найти золотую середину — у женщин скиатлон был в формате 7,5 + 7,5, у мужчин 15 + 15. Что касается эстафет, то женщины бегали 4х5 км, а мужчины 4х10 км.

Фото Global Look Press

Не только «гендерные» причины

Честно говоря, слышать про «очень позитивные» отзывы от лыжников и тренеров по поводу смены форматов удивительно. Так, большинство лыжниц скептически отнеслись к перспективе бегать на главных стартах «полтинник», а не «тридцатку». Да и сокращение мужских скиатлона, разделки и эстафеты вызывает неудовольствие не только в России, но и в Норвегии. В пользу спасения эстафеты 4х10 км высказался и знаменитый в прошлом лыжник, а до недавних пор и глава комитета FIS по лыжным гонкам норвежец Вегард Ульванг. «Нет причин все портить. Это заблуждение, что все, что становится короче, в то же время становится интереснее», — цитирует Ульванга Dagbladet.

Норвежцы упирают на то, что в традиционном формате мужская лыжная эстафета вызывала очень большой интерес. А очень вероятное сокращение (для того чтобы новые форматы появились уже на чемпионате мира-2025 в норвежском Тронхейме, требуется одобрение Совета FIS) дистанции этой гонки связывают не только с гендерным равенством, но с попытками избавиться от норвежского доминирования. Напомним, на Играх в Пекине россияне норвежцев победили, но в связи с их отстранением мужские лыжные гонки превратились, можно сказать, в чемпионат Норвегии.

Что негативно сказывается на ТВ-рейтингах. Поэтому еще одна причина для унификации гонок у мужчин и женщин помимо усиления конкуренции — это телевидение. Более компактные и конкурентные гонки лучше продаются на ТВ. А то, что на историческую дистанцию 50 км у лыжных чиновников пока не поднялась рука, так не все сразу... Кроме того, одинаковые дистанции позволят сэкономить и организаторам соревнований, которым не надо будет тратиться на разные лыжные круги для мужских и женских гонок. В общем, плюсов от этого решения немало, а минус в виде отказа от традиций в наши времена чиновникам не кажется слишком уж серьезным. И не исключено, они правы — публика ко всему привыкает, ведь поначалу фанаты лыжных гонок принимали в штыки и сокращение до минимума разделок и введение спринтов, а сейчас привыкли. К тому же для противников компактности останется довольно популярная серия Ski Classic.

Что касается российских лыж, то при всем скептицизме Вяльбе по отношению к нынешним реформам, скорее всего, россиянам придется подстраиваться под новые форматы. Причем даже если их не допустят и к Кубку мира-2023/24. А если допустят, тем более придется адаптировать внутренний календарь. Ведь продолжать бегать по своим правилам, значит, давать фору конкурентам.