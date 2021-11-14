Устюгов вернулся? Сергей в полнейшем порядке перед началом сезона

После победы в спринте двукратный чемпион мира стал вторым в гонке на 15 км.

После золотого 2017-го у Устюгова не было ни одного нормального сезона. В 2018-м — жуткая история с непонятным недопуском на Олимпиаду. Потом бесконечная череда травм, которая вычеркивала месяцы из и без того короткой зимы. Сам спортсмен с горечью шутил, что последний раз нормально и без сбоев подготовиться ему удавалось еще в юниорском возрасте.

Кто-то уже списывал спортсмена — 29 лет, молодежь подпирает, а болячек все больше. Но нынешний уик-энд вселяет надежду, что в этом, олимпийском сезоне у Сергея все будет хорошо.

В пятницу он выиграл спринт, обставив чемпионов мира Эрика Валнеса и Федерико Пеллегрино, и вырвал 0,01 у нашего молодого таланта Александра Терентьева. В субботу стал шестым в нелюбимой классической гонке на 15 км. А в воскресенье финишировал вторым в коньковой «пятнашке». Проиграл только Ииву Нисканнену. 9 секунд.

Для Устюгова такое начало — отличный знак. Понятно, что это еще не Кубок мира и ряд топов пропускали Муонио. Но обойти почти всю российскую сборную — Алексея Червоткина, Дениса Спицова, Ивана Якимушкина и Артема Мальцева — дорогого стоит. Очевидно, форма у него неплохая, а настроение после этих выходных будет прекрасное.

Где Большунов?

Хорош и Червоткин. В «коньке» он стал третьим, а днем ранее в классике — и вовсе вторым. Причем хозяину трассу Нисканнену Алексей проиграл всего 5,4. На Олимпийских играх в Пекине 15 км, кстати, лыжники побегут именно классическим стилем.

Не впечатлили в Муонио ветераны — Александр Бессмертных и Андрей Ларьков. На данный момент их перспективы на попадание в олимпийскую команду сильно туманные. Тем более что МОК два года назад урезал квоту — в Китай поедут всего восемь лыжников и восемь лыжниц. И за эти места предстоит рубка.

Александру Большунову переживать по этому поводу нужды нет — его место не обсуждается. Вопрос ставится по-другому: побежит ли он в Пекине всю программу или что-то пропустит? Увидеть его на стартах в Финляндии было бы очень интересно, однако Сан Саныч все еще восстанавливается после операции на челюсти. Пока неясно даже, выступит ли он на первом этапе, который стартует в Руке 26 ноября.

Отборы на Кубок мира — в эти выходные

Что касается женской сборной, то на передовой по-прежнему Наталья Непряева. В Муонио она из-за тактической ошибки осталась пятой в спринте, зато выиграла классическую гонку и стала второй на коньковой. Причем проиграла Кристе Пярмякоски меньше секунды. Если бы это был мини-тур, Непряева уверенно его выиграла бы.

Здорово проявила себя в гонке свободным стилем 20-летняя Вероника Степанова. Она пятая и вторая из наших — выше Марии Истоминой, Татьяны Сориной и Алисы Жамбаловой, например.

Юлия Ступак, напомним, в стартах не участвовала. Она по своей программе готовится в Давосе.

Соревнования в Муонио получились интересными, но больших выводов по ним делать не стоит. По сути, это были контрольные тренировки. 19-21 ноября в этом же самом местечке пройдут новые, но уже куда более ответственные старты — по их итогам будет назван состав на первый этап Кубка мира. Отборы, как мы знаем, дело веселое, так что ждем с нетерпением.

Турнир в Муонио (Финляндия)

Мужчины. 15 км (С)

1. Ииво Нисканен (Финляндия) — 32.58,1

2. Сергей Устюгов (Россия) — 9,1

3. Алексей Червоткин (Россия) — 21,7



Женщины. 10 км (С)

1. Криста Пармакоски (Финляндия) — 24.46,6

2. Наталья Непряева (Россия) — 0,9

3. Виктория Карл (Германия) — 1,2