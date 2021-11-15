В понедельник в Москве состоялась первая пресс-конференция в рамках проекта «Медиацентр Команды ОКР», посвященного зимним Играм в Пекине.

Всего несколько месяцев назад перед Олимпиадой в Токио журналисты точно так же беседовали с главой Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым и представителями летних видов спорта — руководителями федераций, главными тренерами, спортсменами. И вот уже пора «навострить лыжи» в Пекин.

Выбор гостя для старта проекта был максимально логичным. Все помнят, какой тяжелой для российского спорта была Олимпиада в Пхенчхане. Там приходилось добиваться успехов вопреки всем обстоятельствам. И одно из самых ярких впечатлений произвела молодая и дерзкая лыжная сборная.

— Победы в лыжных гонках всегда имели большое значение для всей страны, поднимали интерес к этому виду спорта, — сказал во вступительном слове Поздняков. — Без преувеличения можно сказать, что Россия является лыжной державой, и тому подтверждение — успехи в том числе и нынешнего руководителя ФЛГР Елены Вяльбе. На предыдущих Играх наша команда выступала в усеченном составе, но при этом лыжники все равно завоевали восемь наград, внеся огромный вклад в общую копилку.

Хаб в Красноярске и тесты каждый день

С Игр в Пхенчхане прошло четыре года, ставших очень трудными для всего мирового олимпийского движения. Пандемия коронавируса больно ударила по спорту. И к новым правилам игры до сих пор приходится привыкать. Хотя, как подчеркнул Поздняков, за прошедшие полтора года вектор сменился — с полной отмены всех стартов на предупредительные меры. Большую роль здесь сыграла и токийская Олимпиада, на которой были опробованы многие превентивные меры.

— Уже говорилось, что в Пекине ограничения будут более жесткими, чем в Токио, — напомнил журналистам глава ОКР. — Создается некий периметр, выходить за который участники не смогут. В Японии с этим было проще, хотя у нас не было проблем и замечаний по этому поводу. Видимо, организаторы в Пекине решили не проверять сознательность спортсменов, а заранее минимизировать их возможности передвижения.

Зато в Китае, напомним, спортсменам сделали более гибкий график приезда и отъезда — больше нет необходимости уезжать в течение 48 часов после окончания соревнований, можно остаться до церемонии закрытия. Это позволяет по-другому выстроить логистику. О которой Поздняков тоже говорил.

— Мы планируем организовать авиационный хаб в Красноярске, — сказал четырехкратный олимпийский чемпион. — Именно оттуда спортсмены, которые будут готовиться к Играм в разных местах, будут централизованно вылетать в Пекин.

А вот по процедуре тестирования на COVID-19 во время Игр окончательной ясности пока нет. Кроме того, что она будет ежедневной. По словам Позднякова, организаторы обещали дать ответ в декабре. Кроме того, ОКР совместно с ФМБА сейчас ведет работу по увеличению количества аккредитованных китайской стороной лабораторий, в которых члены российской делегации смогут сдавать тесты перед вылетом в Пекин. И еще ключевой параметр — вакцинация. Ведь согласно требованиям организаторов, непривитые спортсмены, тренеры и функционеры обязаны будут отбывать трехнедельный карантин.

— Хочу пожелать всем спортсменам и тренерам быть ответственными и эффективно использовать свое время до начала Олимпиады, — отметил Поздняков. — А главное — подойти к Играм в добром здравии. От возможных болезней никуда не уйти. Но мы сделаем все необходимое, чтобы исключить эти случаи перед стартом Олимпиады. Уверен, что мы справимся.

Еще одна важная новость из стана ОКР — завершен процесс согласования с МОК образцов формы, в которой национальная команда должна выступить в Пекине. Ведь ограничения, наложенные на страну вердиктом CAS по делу ВАДА против РУСАДА, все еще в силе.

— Буквально неделю назад мы окончательно согласовали все с МОК, — сказал Поздняков. — У нас была дискуссия по определенным вопросам, но все сложности мы преодолели и нужные нам детали смогли отстоять. На форме будут все цвета российского триколора и эмблема ОКР. В начале декабря состоится официальная презентация от компании ZASPORT. Надеюсь, форма спортсменам понравится.

Ждем Большунова, надеемся на Устюгова

Что же касается лыжников, то за прошедшие с Игр в Пхенчхане четыре года команда успела набраться опыта, заматереть и превратиться в грозную силу. Лидер мужской сборной Александр Большунов дважды выигрывал общий зачет Кубка мира, побеждал на «Тур де Ски» и чемпионате мира. Под стать ему и остальная команда.

Сезон Кубка мира у лыжников стартует 26 ноября в финской Руке, а в минувшие выходные в Муонио прошли соревнования, которые Вяльбе назвала «контрольными стартами».

— Мы всегда стараемся выступить на таких турнирах до начала сезона, если есть возможность, — подчеркнула Вяльбе. — В целом команда показала то, на что сейчас готова. Мы не ставим больших задач даже на Кубок мира — хотя каждый спортсмен хочет там себя проявить, да и общего зачета никто не отменял. Но мы, прежде всего, через эти старты собираем команду на Олимпийские игры. Состав определяется не каким-то одним турниром, а несколькими. В целом у нас все хорошо, за исключением Александра Большунова и Юлии Ступак, которые сейчас не выступали. Порадовал Сергей Устюгов, у которого прошлый сезон не получился. Надеюсь, мы увидим его в лучших кондициях, потому что я возлагаю на него большие надежды, в том числе и на Олимпийских играх.

Большунов, впрочем, после болезни уже приступил к тренировкам, и глава национальной федерации заверила, что его место в олимпийском составе сомнению не подлежит. Остальные же имена в заявке сборной определятся к середине января — по восемь мужчин и женщин.

При этом Вяльбе сожалеет, что россиянам не удастся до Игр опробовать олимпийскую трассу. Впрочем, как любым другим. В нынешней ситуации все спортсмены в данном случае находятся в равных условиях. Но определенную разведку федерация надеется провести.

— У лыжников, к сожалению, не будет никаких стартов на трассе в Пекине, — сказала Вяльбе. — Как и все остальные сборные, мы видели ее только на фото и видео. Хотя мы представляем, какой там профиль — длинные подъемы-тягуны, такие же спуски, не слишком высокие скорости, все-таки рельеф накладывает свой отпечаток. Но все команды в таких условиях — я говорю про спортсменов. Хотя мы знаем, что в Пекине были представители некоторых стран, которые изучали снег, уже знают, какая структура лыж должна быть, какие парафины и порошки улучшат скольжение. Поэтому я надеюсь, что наши сервисеры смогут выехать в Пекин в декабре на старты ФИС с двоеборцами. Как говорится, ошибку спортсмена может исправить тренер, ошибку тренера — спортсмен, а вот ошибку сервисмена уже никто не поправит.

А как добавил Поздняков, у олимпийского комитета есть и запасной план на тот случай, если специалистам нашей сборной все-таки не удастся попасть в Пекин. Сейчас ОКР подбирает места в России, где можно найти максимально похожие условия и понять, как готовить лыжи к Играм.

Также четырехкратный олимпийский чемпион напомнил, что для тренировок лыжников, биатлонистов и двоеборцев в здании комитета недавно установлен тредбан — специальный тренажер для улучшения техники. По словам Вяльбе, в следующем олимпийском цикле во время подготовки к сезону на тредбан будет выстраиваться настоящая очередь из спортсменов.

Пока же ведущие лыжники страны готовятся к старту международного сезона и будут биться за места в олимпийской команде. А последний этап подготовки к Пекину в январе будет проходить в Италии.