«Торопиться нет никакого смысла». Выступит ли Большунов на старте Кубка мира?

Юрий Бородавко рассказал, как будет приниматься решение по гонкам в Руке и по «Тур де Ски».

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов переживает непростое межсезонье. Весной были проблемы с ахиллами и падение с велосипеда. В сентябре воспалилась десна. Потребовалась операция. Потом, в октябре, еще одна — во время первой была допущена ошибка. В результате Юрию Бородавко пришлось заметно корректировать тренировочный план одного из лучших лыжников мира в олимпийский сезон. Александр до сих пор не работает в полном объеме. И пока его участие в стартовых гонках сезона под вопросом.

Спешка может дорого обойтись

— Юрий Викторович, когда мы увидим Большунова на стартах?

— Торопиться нет никакого смысла. Нужно дождаться полного восстановления. Наркоз был серьезный, потом пошел воспалительный процесс, принимались антибиотики. Это не просто так. Спешить нужды сейчас нет. Когда возвращать серьезные тренировки, определит сам Александр исходя из своего самочувствия.

— Насколько вероятен пропуск первого этапа Кубка мира в Финляндии?

— Все будет зависеть от его состояния. Если он посчитает, что готов перейти к более жестким работам, — мы это сделаем. Нет — будет ждать столько, сколько нужно. Спешка может очень дорого обойтись.

— Насколько сам Большунов спокойно воспринимает нынешнюю действительность? Он ведь такой человек, который рвется в бой в любом состоянии.

— Об этом лучше спросить самого Александра.

— Какие сейчас работы удается сделать?

— Много технической, много силовой, постепенно включаем интервалы. В общем, все как обычно. Рутина. Ничего не изобрели, спиной вперед не ходим.

— Какой у вас вообще план по сезону? Участие в «Тур де Ски» планируется?

— По каждому спортсмену будем смотреть отдельно. У всех разные организмы, разное состояние готовности. При этом нынешняя программа «Тур де Ски» выглядит простой — всего шесть гонок, из которых две спринтерские. Поэтому вполне можем там выступить. Но окончательное решение примем перед стартом.

Всю зиму одни спринты, лыжный спорт страдает

— Как дела у остальных ребят в группе?

— У всех аппетит хороший. Со здоровьем все нормально, погодные условия благоприятствуют.

— Декабрь заполонен спринтами. Учитывая, что у вас в основном дистанционщики, негодуете?

— Да уже даже норвежцы начали выступать на эту тему. Имею в виду дистанционщиков. Но идет попытка подстроить все под сильную спринтерскую группу во главе с Клебо. И вот у нас всю зиму одни спринты. Гонок все меньше и меньше. А те, что есть, — до 15 км. Я солидарен с норвежскими дистанционщиками. Нужно пересматривать всю систему соревнований. Многие хотят видеть индивидуальные гонки на длинные дистанции, а не сплошные масс-старты. Лыжный спорт от этого страдает.

— Как, кстати, восприняли новость о сокращении спринтерского круга в Пекине?

— Негативно. Это результат лоббирования спринтерских команд. Уже много лет идет продавливание там, где это возможно. Мне удивительно, что почти все страны пассивно к этому относятся. Просто принимают как должное. Вегард Ульванг, глава комитета лыжных гонок FIS, жестко все это продвигает. У них целая коллаборация со шведами и финнами. Они по всем вопросам выступают единым фронтом. Перед каждым голосованием точно понимают, чего хотят. А остальные идут разрозненно и когда вникают — все предложения уже приняты.

— Нам нужна своя коалиция?

— Да, европейцы, наши ближайшие соседи — казахи, белорусы. Голоса-то есть у всех. Просто нужна консолидация. По крайней мере по тем проблемам, которые их тоже волнуют.

Вес и толерантность

— Ожидали, что ваши слова по поводу веса Натальи Непряевой вызовут такой резонанс в Швеции и Норвегии?

— Давно уже понял, что у нас много конспирологов и любителей читать между строк. Если посмотреть все интервью, то, как мне кажется, я выразился довольно корректно. Вес — действительно один из способов улучшения результата. Если не говорить о физиологии, это не значит, что ее нет. Я не называл спортсменку какими-то плохими словами, не оскорблял. А все подобного рода разговоры — это один из инструментов работы тренера.

— Тут же еще разница менталитетов. В России тренер спокойно и прямо может говорить спортсмену о лишнем весе, в Норвегии, видимо, исходя из толерантности, это не принято.

— Вот только заметьте, в Скандинавии очень много спортсменов отстраняют от тренировок из-за слишком маленького веса. В том числе элитных. Так что это разговоры в пользу бедных. Да, они, может, и не говорят на такие темы из-за толерантности. Зато берут — и сразу отстраняют. Так что все не так однозначно и смотреть нужно на дела, а не на разговоры.

Календарь Кубка мира до старта «Тур де Ски»

26-28 ноября. Рука (Финляндия)

3-5 декабря. Лиллехаммер (Норвегия)

11-12 декабря. Давос (Швейцария)

18-19 декабря. Дрезден (Германия)