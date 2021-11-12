В Муонио стартовал международный лыжный сезон.

Муонио, Финляндия

Открытие лыжного сезона

Спринт, классический стиль

Женщины

1. Лаура Гиммлер (Германия) — 3.32,47

2. Анне Кюлленен (Финляндия) — 0,41

3. Виктория Карл (Германия) — 0,70

4. Анна Свенсен (Норвегия) — 0,90

5. Наталья Непряева (Россия) — 1,06

6. Софи Крель (Германия) — 1,44

Мужчины

1. Сергей Устюгов (Россия) — 3.04,57

2. Александр Терентьев (Россия) — 0,01

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,50

4. Эрик Валнес (Норвегия) — 0,61

5. Тургейр Сулен Ховланд (Норвегия) — 2,22

6. Вебьорн Муэн (Норвегия) — 4,05

Дожили. Еще не так давно даже Кубок мира по лыжным гонкам большого интереса не вызывал. С биатлоном сравнивать было просто невозможно. Теперь же во всех спортивных пабликах огромный резонанс даже из-за обычных FIS-стартов.

Одни из таких проходят сейчас в финском Муонио. Там нормальный снег, приличный состав — красота. Жаль только трансляций нет. В этом смысле лыжники все еще сильно отстают от биатлонистов. У тех на аналогичных предкубковых соревнованиях с Шушене картинка как на Кубке мира.

Еще в Муонио не вышли на старт две главные звезды лыжных гонок современности — Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Россиянин восстанавливается после проблем со здоровьем, норвежец подводится к сезону по своей программе. Но и без них трехдневный турнир обещает быть крайне любопытным.

Вот спринт классикой, который прошел сегодня, не подкачал.

Явным фаворитом был Эрик Валнес. Норвежец — один из сильнейших спринтеров мира. На ЧМ-2021 он стал вторым вслед за Клебо, а потом в паре с Йоханнесом выиграл командник. Больше того, Валнес год назад обыграл своего звездного партнера по сборной на Кубке мира.

Вот и теперь Эрик привез в квале второе место — его занял Александр Терентьев — больше 6,5 секунды. Норвежцев в первой четверке вообще оказалось сразу трое. У нас все было поскромнее. Сергей Устюгов, например, квалифицировался в финалы только с 14-го места.

Полуфиналы получились российско-норвежскими. Финны, канадцы, эстонцы выбыли. Остались шесть наших, пять викингов и итальянец Пеллегрино. В финал с численным перевесом зашли уже норвежцы — как раз вся та троица, которая зажгла в квале. От россиян до главного забега добрались Терентьев и преобразившийся в гонках на вылет Устюгов. Сергей в четвертьфинале был вторым за Ретивых, а в полуфинале — за Валнесом.

Вряд ли в тот момент многие поставили бы на Лосенка в финале. Во-первых, он очень давно не выигрывал спринты на международных стартах — почти четыре года. Во-вторых, есть Валнес. В-третьих, чертовски хорош 22-летний Терентьев, который уверенно выиграл сначала свой четвертьфинал, а потом и полуфинал.

Но Устюгов приятно удивил. И в олимпийский сезон, после череды скомканных лыжных зим, это особенно радует. Сначала наши парни задали такой темп, что два норвежца отвалились. А потом уже они отстегнули Валнеса и разбирались между собой. В итоге 0,01 вырвал Сергей. У которого побед в спринте за рубежом не было с 30 декабря 2017 года.

— Лидерство в финале с ходу захватил Терентьев, — рассказал «СЭ» с места событий тренер сборной Сергей Турышев. — За ним Валнес. Устюгов шел третьим. Но на середине дистанции он взорвался и пошел в атаку. Александр уцепился. Дальше норвежец и итальянец. Наши переиграли их тактически. В итоге на финише Сергей выбрал оптимальную траекторию, занял самую катучую лыжную — и победил. Александр. — второй. А Пеллегрино в разборках за третье место обошел Валнеса. Норвежец остался без медали, хотя после квалификации все думали, что соперников у него сегодня не будет. Вот только наши ребята попытались отстегнуть его еще в полуфинале — там не вышло, уцепился. Зато в финале все получилось очень красиво.