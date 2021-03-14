Большунова не хватило на пару километров. Он проиграл Клебо в последней гонке сезона

50-километровый переход через Альпы завершился шестым местом лидера сборной России и победой Крюгера

Кубок мира. Мужчины. Гонка преследования, 50 км (С)

1. Симен Крюгер (Норвегия) — 2:10.41,4

2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 1,2

3. Йенс Бурман (Швеция) — 3,0

4. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 13,0

5. Пол Голберг (Норвегия) — 14,7

6. Александр Большунов (Россия) — 17,7...

13. Иван Якимушкин (Россия) — 51,1...

19. Алексей Червоткин (Россия) — 1.20,7...

27. Артем Мальцев (Россия) — 2.02,1...

31. Илья Семиков (Россия) — 2.53,1...

58. Евгений Белов (Россия) — 7.39,2

59. Андрей Мельниченко (Россия) — 7.47,2

Женщины. Гонка преследования, 30 км (С)

1. Хейди Венг (Норвегия) — 1:28.11,6

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 4,5

3. Юлия Ступак (Россия) — 33,7

6. Татьяна Сорина (Россия) — 1.43,5...

27. Вероника Степанова (Россия) — 4.18,3...

36. Евгения Крупицкая (Россия) — 5.07,2...

39. Наталья Непряева (Россия) — 5.18,2

40. Мария Истомина (Россия) — 5.19,1...

43. Христина Мацокина (Россия) — 5.53,0

Как ни удивительно, Швейцария — далеко не чужая нам страна. Недалеко от мест сегодняшних забегов 222 года назад войска Александра Суворова совершали свой переход через Альпы в попытках защитить Швейцарию от революционной Франции. И хотя тогда русским пришлось все же ретироваться в условиях абсолютного численного меньшинства, Суворова до сих пор здесь чтят и ставят ему памятники. Нечто схожее произошло и сегодня. Никаких претензий к другому Александру, Большунову, быть не может. Он отдал себя в переходе через Альпы без остатка. Но численное превосходство сработало и здесь в пользу скандинавов.

У женщин интригу этап в Энгадине получил благодаря (приходится так говорить) недомоганию Терезы Йохауг. Юлия Ступак в гонке преследования стартовала первой и могла стать мини-королевой лыж, по крайней мере швейцарской. Но 30 километров, конечно, пока не ее дистанция. Выше оказались норвежка Хейди Венг и шведка. Зато Юля предприняла рывок на финише и обыграла саму победительницу Кубка мира американку Джессику Диггинс! А это уже определенный задел на будущее. Бронза в марафоне для Ступак, безусловно, победа.

В условиях мегараскрученного противостояния Большунов — Клебо последняя гонка Кубка мира никак не была заурядным финалом сезона. Скорее суперважной для обоих 50-километровой бойней с претензией на матч-реванш за чемпионат мира. Как в эстафете неделю назад Клебо подождал Большунова, так и на финальном марафоне сезона Александр тоже не стал упираться и быстро был настигнут толпой соперников.

Рывок Червоткина

Трасса в Энгадине проложена необычно — прямо по горным массивам и без замкнутого круга. То есть Большунов и процессия за ним бежали из точки А в точку Б. Все это на фоне бескрайних снежных просторов между домиками и орущими без масок местными жителями. Возвращение к истокам. И немного похоже на велоспорт.

Виды на марафон в Энгадине. pic.twitter.com/TEQk8Ns07Y — Lublineс93 (@Lublinec931) March 14, 2021

Снимали ее тоже интересно — в стиле какого-нибудь Найшуллера, с трясущейся камерой на снегоходе, как будто от первого лица в компьютерной игре.

Уже на пятом километре в лидеры по привычке встал Червоткин, а гонка превратилась в масс-старт — длинные прямые с хорошим обозрением способствовали погоне. Отметок в дикой швейцарской глубинке было немного, но до 30-го километра и особых событий не было — группа норвежцев, французов и несколько россиян пытались наслаждаться окрестностями. Но им мешали шквалистый ветер и требовательная высота, которая достигала 1800 метров.

За 20 километров до финиша Червоткин наконец решился. И ушел от Большунова в собственное плавание. Быстро его отрыв от пелотона достиг 20 секунд.

Червоткин и смотрящие на него со скал швейцарцы. pic.twitter.com/wIELtwxHxy — Lublineс93 (@Lublinec931) March 14, 2021

Большунов предпочел не выходить и не тащить за собой норвежцев, а посидеть сзади, уступив преследование Голбергу и Крюгеру. Как впоследствии он скажет на «Матч ТВ», лыжи катили слабо, поэтому он оттормаживал общую группу ради Алексея. Где-то на вторых ролях держался и Клебо — второй раз подряд за неделю он без проблем выдержал 50 километров. Если кто-то еще наивно думал, что в Оберстдорфе случилось падение метеорита или удачный прием дозы противоастматического препарата, то об этом можно забыть. Просто Клебо теперь тоже универсал.

Норвежцы сохранили силы

Червоткина таки догнали на 45-м километре. Вскоре Большунов вышел в лидеры под поземку и ветер. Выживших в суровой гонке через Альпы оказалось на удивление много — человек 15 в лидирующей группе, от Колоньи до Бурмана.

Развязка последней гонки международного сезона наступила по классике на финальном подъеме. На фоне шумящего вертолета все это напоминало окончание сезона какого-нибудь сериала-боевика или бондианы. Но хеппи-энда и победы своих не получилось. Трио Крюгер — Холунн — Бурман подстерегло момент и вприпрыжку ушло от Александра. Большунов спасал и не такие ситуации и предпринял контратаку, но даже у него не хватило ни прыти, ни морально-волевых.

В итоге на этом броске были потеряны последние силы, и мимо прокатились даже Клебо с Голбергом. Йоханнес, несмотря на четвертое место, точно не выглядел недовольным — в его дерби с русским медведем за ним оказалось последнее слово. Он заодно и поднялся в общем зачете Кубка мира. Который, правда, вручили россиянину. В первой тройке два норвежца съели шведа, а Крюгер оказался выше Холунна.

Крюгер выигрывает. Большунов на дальнем плане отстаёт от Клэбо. pic.twitter.com/KqleeJ1676 — Lublineс93 (@Lublinec931) March 14, 2021

Большунов — шестой, но этот сезон он запомнит надолго. Впереди — чемпионат России и Югорский марафон, но основные итоги можно подвести уже сейчас. И они — в сумасшедших рейтингах лыж на телевидении и в электронных СМИ. В ноябре на фоне разговоров о развале Кубка мира и бойкотов норвежцев в это сложно было поверить. Заслуга Сан Саныча здесь бесспорно ключевая. Губерниев, Легков, все журналисты, болельщики, обсуждавшие марафон в чатах и барах, лишь воспользовались тем, что подарил он. Это и есть главный итог сезона.