Тереза Йохауг получила травму накануне масс-старта, но остальные соперницы были на месте.

Финал Кубка мира. Масс-старт на 10 км (С)

1. Юлия Ступак (Россия) — 25.13,3

2. Хейди Венг (Норвегия) —7,1

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 16,4

9. Татьяна Сорина (Россия) — 36,4

25. Наталья Непряева (Россия) — 1.21,9

32. Христина Мацокина (Россия) — 1.43,7

40. Вероника Степанова (Россия) — 1.57,0

52. Мария Истомина (Россия) — 2.40,5

54. Евгения Крупицкая (Россия) — 2.45,1

Когда утром выяснилось, что участие в гонке не примет Тереза Йохауг, все выдохнули: наконец-то, будет интрига. Норвежка травмировала кисть — и мы, безусловно, желаем ей скорейшего восстановления. Но кривить душой не будем: без нее интереснее всем.

Сервис сработал на миллион

Сегодня мы надеялись на медаль. Все-таки на чемпионате мира в личных гонках девушкам добраться до пьедестала не удалось. Условная бронзочка была бы в радость. Но Юлия Ступак сумела приятно поразить.

Подопечная Маркуса Крамера выдала тактически шикарную гонку. В стиле Александра Большунова. Россиянка выиграла бонусную отсечку (5,2 км), а потом начала уходить. Через километр рядом с ней остались только четыре спортсменки — Хейди Венг, Эбба Андерссон, Джессика Диггинс и Тириль Венг. А за следующие 1,5 км американка и вторая норвежка и вовсе отвалились. Стало понятно, что медаль от Юли никуда не уплывет.

Но Ступак этого было мало.

— Еще на разминке поняла, что хорошее самочувствие, — рассказывала она потом «Матч ТВ». — Даже раньше — утром. Поняла, что борьба будет хорошая. Спасибо лыжам — сегодня работали изумительно, сервис сработал на миллион процентов.

Шикарное окончание сезона

Как можно догадаться, наша спортсменка начала уходить в отрыв от шведско-норвежской парочки. У которой в сумме 13 медалей чемпионатов мира. В гору Юля бежала как последний раз. И уже задолго до финиша стало понятно, что победу у нее сегодня никто не отнимет.

Такой исход — шикарное окончание сезона для россиянки. По ходу «Тур де Ски» она одержала первую в карьере викторию в дистанционных гонках. Но там не было норвежек. Сегодня бежали все. Кроме Йохауг. И Ступак выиграла очень убедительно. Также такой гонкой она фактически гарантировала себе второе место в общем зачете Кубка мира.

Ну и еще приятное напоминание. На Олимпийских играх-2022 10 км с раздельного старта будут именно любимым для сегодняшней героини стилем — классикой. И для Юли это точно будет еще одним отличным медальным шансом.