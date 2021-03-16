«Большунов мочится на нас». Норвежцы признали, что слова Иверсена уже неактуальны

По итогам Кубка мира у наших главных соперников нет особого оптимизма.

В Норвегии продолжают подводить итоги лыжного сезона. 50-километровый марафон в Энгадине оставил хорошее впечатление у викингов, учитывая взятые ими золото и серебро. Но при этом у норвежцев много поводов для беспокойства, судя по словам сборников и специалистов. Да и в отличие от России, которая собирается под Тюменью проводить чемпионат России с участием Легкова, Дементьева, Большунова, Устюгова и созвездия ветеранов и лидеров Кубка мира, норвежцам час от часу не легче — они отменили вторую часть национальных чемпионатов по лыжам и биатлону. Ситуация с коронавирусом в Норвегии в энный раз ухудшилась.

Неделя зимних видов спорта в родном для Йоханнеса Клебо Тронхейме должна была пройти в 20-х числах марта, но по предложению руководства муниципалитета была отменена. Помимо лыж и биатлона должны были пройти соревнования по прыжкам с трамплина, керлингу и даже езде на собачьих упряжках. Клебо, который должен был участвовать в фестивале, собак вешать ни на кого не стал и поддержал решение. «Нам нужно быть внимательными и не создавать ненужных инфекционных ситуаций», — заявил лидер сборной Норвегии. Биатлонисты задумались о том, чтобы перенести чемпионат по срокам или месту проведения.

В России по состоянию на данный момент и биатлонный, и лыжный чемпионаты состоятся. Про последний сегодня было объявлено — без зрителей. Очень обидно и странно это слышать — лыжи сейчас на такой волне, которую жалко не оседлать. А людям в городе, где ходят полные автобусы и открыты кафе, не разрешают просто поехать на стадион посреди леса.

Энгадин не улучшил настроения

Последний этап Кубка мира оставил спорные впечатления у норвежских тренеров и лыжников. Энгадинская трасса была во многом экспериментальной, но положительный момент заключается в том, что ее высота сравнима с условиями на Олимпиаде в Пекине, уверены в Норвегии. Тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Носсум настолько восхитился Большуновым по итогам этапа и особенно субботнего масс-старта, что предложил подопечным повесить фото россиянина у себя в туалетах вплоть до Олимпиады.

— Нельзя не восхищаться таким лыжником. Он обладает некоторыми передовыми навыками, и они довольно необычны. Наблюдение за ним мотивирует. Его изображение будет у нас висеть на стене туалета до Олимпиады.

Клебо не согласился с наставником и утверждает, что сражается не персонально с Большуновым — хотя с большой долей вероятности в его словах есть лукавство.

«Я не хочу, чтобы фото с его лицом было у меня в туалете. Я не соревнуюсь с Большуновым. Я соревнуюсь сам с собой и буду это делать, пока не сойду в могилу», — цитирует Клебо NRK.

Туалетная тема становится главной в Норвегии

Еще звучнее охарактеризовал последние результаты Большунова Симен Крюгер, серебряный призер марафона в Швейцарии. Продолжив туалетную тему.

После Лахти, как вы помните, Эмиль Иверсен говорил, что Норвегия «мочится на всех». Теперь произошли радикальные изменения — по словам Симена Крюгера, бедных норвежцев уже не жалеет Большунов.

— Он мочится на нас. Картинка Большунова на стене — может быть, то, что нам нужно, чтобы помочиться на него. Потому что было страшно, как быстро он шел на такой высоте, — дословно сказал Крюгер, который, на минуточку, обогнал Большунова на коньковых 50 километрах.

Ладно, давайте раскроем эту тайну норвежского языка, над которой бился еще Ибсен, и поставим крест на теме взаимообмачивания. Как рассказали мне норвежские журналисты, в данном случае pissa — сленг, который можно перевести на русский как «порвать», «сделать». При этом у него, конечно, есть и основное значение. Но Иверсен и Большунов показывать его применение вряд ли собираются. Тем не менее заголовки про это действие в олимпийском сезоне мы еще увидим не раз.

Ответил Большунову и тренер Терезы Йохауг Пол Гуннар Микельспласс. Он усомнился в том, что желание купить тренажер тредбан поможет Александру обыгрывать норвежцев. По мнению специалиста, чемпион мира ищет не там:

— Для отработки спурта полезнее просто использовать открытую местность. Если он считает, что тредбан дает Клебо преимущество, то его приобретение может иметь на него психологический эффект. Но я не уверен, что тредбан окупится. Впрочем, он далеко впереди в том, что касается учета мелочей, и его намерения показывают, что он настроен биться.

Следующая возможность побиться Большунову представится, судя по календарю FIS, уже следующей осенью — 26 ноября в финской Руке, до этого они наверняка схлестнутся с Клебо и его свитой летом на лыжероллерах. Если, конечно, на свадьбе Александра какой-нибудь лыжный конкурс не придумают.

Общий зачет Кубка мира

Женщины. 1. Диггинс (США) — 1347. 2. Ступак (Россия) — 1079. 3. Э. Андерссон (Швеция) — 1011... 5. Сорина (Россия) — 851. 6. Непряева (Россия) — 733... 21. Кирпиченко (Россия) — 303. 22. Жамбалова (Россия) — 270.

Мужчины. 1. Большунов (Россия) — 1765. 2. Якимушкин (Россия) — 800. 3. Клебо (Норвегия) — 663... 5. Мальцев (Россия) — 604... 7. Белов (Россия) — 590. 8. Мельниченко (Россия) — 586. 9. Спицов (Россия) — 567... 13. Червоткин (Россия) — 423... 17. Ретивых (Россия) — 374. 18. Семиков (Россия) — 36.