Большунов снова вынес всех в одну калитку. Клебо проиграл почти 20 секунд

В масс-старте Александр все сделал идеально. Ждем гонки преследования.

Финал Кубка мира

Энгадин, Швейцария

Масс-старт на 15 км (СС)

1. Александр Большунов (Россия) — 34.07,1

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 18,4

3. Пол Голберг (Норвегия) — 18,9

4. Йенс Бурман (Швеция) — 20,0

5. Симен Крюгер (Норвегия) — 21,2

6. Артем Мальцев (Россия) — 24,2

10. Алексей Червоткин (Россия) — 40,9

25. Иван Якимушкин (Россия) — 1.04,4

27. Евгений Белов (Россия) — 1.11,4

32. Илья Порошкин (Россия) — 1.14,7

34. Илья Семиков (Россия) — 1.16,7

64. Андрей Мельниченко (Россия) — 2.34,5

Юрий Бородавко, личный тренер Александра Большунова, во вчерашнем интервью «СЭ» намекал, что его ученику будет в Энгадине очень сложно. Во-первых, физически — Сан Саныч пробежал на ЧМ всю программу без передышки. Во-вторых, психологически — слишком много было выплеснуто по ходу и после марафона. Но Большунов, несмотря ни на что, провел шикарную гонку и на классе одержал очередную яркую победу. Как будто неделю назад ничего и не было.

Шок-контент

До отсечки 10 км Александр шел в лидерах, потом начал натягивать, а затем включил турбо-режим. На отсечке 11,4 км его преимущество над Клебо составляло секунду, а на 13,8 км — уже 26,6. Натуральный шок-контент. Последний километр чемпион мира в скиатлоне просто докатывал. Дело было сделано.

После финиша Александр с полнейшим безразличием смотрел за тем, как его главный соперник рубится за второе место. Несмотря на убедительную победу, Большунов не позволил себе даже улыбнуться. Видимо, и в самом деле слишком много эмоций было оставлено в Оберстдорфе.

И хотя тот же Бородавко говорил, что нынешние разборки — это всего лишь обычный этап Кубка мира, все понимают: для Большунова и Клебо первое сражение после того самого марафона — особенная история. Каждому есть, что доказывать. И по итогам половины швейцарского этапа аргументы россиянина выглядят куда более убедительными.

Догонять всегда легче

Завтра Сан Саныч убежит на последнюю гонку сезона с 18-секундной форой. И для него крайне принципиально закончить этот марафон первым. Может быть, тогда он позволит себе легкую улыбку. А, может, и нет.

Хотя в воскресенье будет непросто. Силы не безграничны. Даже у Большунова. Плюс догонять всегда легче. Какую тактику предпримет Александр: держать отрыв или позволить остальным приблизиться, а потом снова попытаться убежать — непонятно. Наверное, все будет зависеть от самочувствия на момент гонки. Но в случае второго варианта очень хотелось бы, чтобы кто-то из российской сборной по-настоящему помог лидеру. Потому что сегодня у норвежцев не только второе и третье места, у них сразу восемь человек в числе первых 16. У нас же трое в десятке, а остальные не вошли даже в топ-20.