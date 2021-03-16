Что отличает Большунова от остальных лыжников? Врач сборной России раскрыл секрет

Сергей Чечиль объяснил, почему в нашей команде в уходящем сезоне было так много травм и как Александру Большунову удалось избежать серьезных проблем со здоровьем.

Сергей Чечиль работает с российскими лыжниками уже давно. Именно его благодарила за свою олимпийскую медаль еще в 2018 году в Пхенчхане Юлия Белорукова (ныне Ступак). Потом Чечиль лечил практически всех российских лыжников, и последнее наше чудо — выступление Натальи Непряевой на чемпионате мира спустя всего месяц после перелома кисти — тоже его рук дело.

Спицов должен выступить на чемпионате России

— В чем состоит ваша работа в российской сборной и с кем конкретно вы сотрудничаете? — вопрос Чечилю.

— Я работаю со всеми тремя группами — Бородавко, Крамера и Перевозчикова. Езжу на сборы — на вкатку и в летний период — и на ключевые соревнования. Был на недавнем чемпионате мира, на Олимпийских играх в Сочи, в Пхенчхан-2018 вот только не пустили. Главная моя задача — профилактика травматизма. Мы проводим со спортсменами тестирование и определяем мышечные группы, состояние которых необходимо улучшить. Я участвую в разработке упражнений для мышц-стабилизаторов, слежу, чтобы правильно выполнялись силовые упражнения... При этом в работу тренеров я ни в коем случае не лезу. Техника, разработка методики, постановка задач — это их дело.

— Вы работаете с Александром Большуновым? В чем его уникальность?

— Саша очень много внимания уделяет восстановлению. Минимум дважды в день растяжка, стабилизационные упражнения. В общей сложности около полутора часов ежедневно у него уходит только на восстановление. Человек поступательно готовит свое тело к завтрашней работе. Так на самом деле бывает крайне редко: обычно спортсмены начинают уделять этому внимание, только когда уже что-то заболит. А Сан Саныч делает это заранее, чтобы не болело.

— Действительно уникально.

— Все знают, что в прошлом году в Руке у Большунова прихватило спину. И это был звонок, после которого он еще более усердно стал уделять этому внимание. Саша на самом деле очень тонко чувствует свое тело. Если что-то начинает хоть немного беспокоить, мы тестируемся, и я даю свои рекомендации.

— Вы говорили, что, если бы восстановление пошло не по плану, Наталья Непряева рисковала остаться инвалидом. Не было сомнений, стоит ли торопить ее подготовку к чемпионату мира?

— Прежде всего, Наташе великолепно провела операцию хирург Валентина Калантырская. Я смотрел снимки до и после, там просто ювелирной точности работа. Важно, что постоперационный период шел без осложнений, не было воспаления, сухожилия поддавались растяжке. Да, у Наташи была ноющая и порой даже простреливающая боль, но постепенно она уходила на второй план.

— Непряева выступила на чемпионате мира на максимуме своих возможностей?

— Конечно, нет. Но тут нужно понимать, что сама по себе операция — мощнейший стресс для организма. Плюс из-за операции у нее вылетела важная часть тренировочного процесса. Скажем, она могла делать упражнения только на ноги, а на руки — нет, а это уже совсем не то. Перед нами прежде всего стояла задача, чтобы Наташа выдержала эстафету.

Потому что скамейка запасных в женской команде недлинная, и Непряева была очень нужна команде. Плюс было очень важно не допустить повторной травматизации. Если бы Наташа снова упала на эту руку, последствия могли быть очень серьезными, вплоть до инвалидности.

— У Дениса Спицова травма же почти идентичная? Он еще будет выступать на чемпионате России?

— У Дениса перелом пятой пястной кости, у Наташи был — третьей-четвертой. Травма Спицова более распространенная, такие травмы бывают довольно часто. Операцию ему делал тот же хирург, прошла она великолепно. Сейчас уже образована костная мозоль, все идет по плану. Я думаю, на чемпионате России за Тюменскую область он, скорее всего, выступит.

Много травм? Подвела подготовка трассы

— Вы согласны с версией о том, что повышенный травматизм в сборной России — следствие излишне интенсивных тренировочных нагрузок?

— Нет, конечно. Понятно, что отдыхать на чемпионат мира никто не приезжает. Тут все спортсмены тренируются на грани. Им нужно показать свой максимум, и травматизм, к сожалению, — неотъемлемая часть этого процесса. В Оберстдорфе, на мой взгляд, еще подвела подготовка трассы. Денис получил травму на ровном месте, на скорости буквально 10 км в час. Просто трасса была нечищеной, лыжа врезалась в снег, его раскрутило, а при падении он непроизвольно зажал в руке вместе с палкой кусок льда. И получилось, что сломал кисть собственной палкой.

— Что с Сергеем Устюговым? Почему его постоянно преследуют проблемы со здоровьем?

— Сергей перенес коронавирус, а это без последствий не проходит. Сейчас с ним работает великолепный врач — Анастасия Тихонова, которая работает с группой Маркуса Крамера. У них есть все необходимое, и благодаря этому Сергей подошел к спринту в хорошей форме. Я думаю, и это мнение многих в команде, что он мог бы бежать и в спринтерской эстафете, но он предпочел уступить свое место Ретивых. Но я уверен, что потенциал у Сергея огромный, и он должен быть реализован.

— С Юлией Ступак вы сотрудничаете уже давно, как сейчас оцените ее состояние?

— Юля — уникальный человек. У нее очень сильный характер, и на трассе она умеет выжимать из себя все и даже чуть больше. Вместе с Анастасией Тихоновой они провели летом великолепную работу. Восстановление после родов опорно-двигательного аппарата, мышц кора — все было сделано на высшем уровне. И благодаря этому Юля так быстро набрала форму и смогла занять второе место в зачете Кубка мира.