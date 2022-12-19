«Ski Classics потерял в просмотрах. Какая разница, выиграет норвежец или швед?» Мнение звездного марафонца из России
УЕФА не допускает российские футбольные клубы до международных турниров, однако российские игроки могут в них выступать за европейские команды. Казалось бы, что похожий порядок должен быть и в лыжной марафонской серии Ski Classics, где стартуют не сборные, а команды. Но в стартовавшем сезоне нет ни команды «Русская зима», ни наших спортсменов в других заявках. В том числе серия потеряла топового марафонца Ермила Вокуева. В прошлом сезоне российский лыжник выиграл легендарную 70-километровую «Марчалонгу».
В последний раз Вокуев выходил на старт марафона в феврале, а сейчас выступает на Кубке России. Начало сезона у него трудное. В самой популярной дисциплине — спринте Ермил все никак не мог пройти квалификацию. Это наконец-то удалось только на четвертом этапе в Кирово-Чепецке. В прологе он занял 19-е место, но дальше четвертьфинала он продвинуться не смог. После гонки «СЭ» поговорил с Вокуевым.
Если бегать в Европе, то надо гражданство менять
— Не все получается на старте сезона, но сейчас впервые прошли квалификацию в спринте. Разгоняетесь?
— Да, тяжело начинался сезон. Сейчас чуть легче. Но в четвертьфинале не получилось. Сломал инвентарь. Были шансы пройти дальше.
— Что сломали?
— Вот палку. (Показывает.) Ударилась при перестроении.
— Почему сезон тяжело начинается?
— Может, подготовка такая была, чтобы к более важным стартам подойти, которые будут в середине сезона: чемпионат России, Альтернативные игры. Сезон длинный. Еще есть где разогнаться и показывать достойный результат.
— Вы же несколько гонок пропускали. Почему?
— Я пропустил этап в Чусовом. Дома откатался, потренировался. Сейчас получше стало.
— Как прошла летняя подготовка?
— Все хорошо. Без травм, без болезней. Ровно прошла. Сейчас уже жду результата. Надеюсь, что он будет в середине сезона.
— Команду «Русская зима» не допустили до международных соревнований. Было ли ожидаемо для вас это?
— Ожидаемо. Когда весной запретили, понял, что международный сезон-два мы пропустим. Будем в России бегать.
— Как восприняли?
— Нормально. Что сейчас делать? Мое мнение ничего не изменит.
— Была информация, что итальянская команда предлагала выступать за них. Верно?
— Нет-нет. Если бегать, то надо гражданство менять. С российским флагом никто никуда не допустит.
— Но старты же коммерческие.
— Они, может, и коммерческие, но под эгидой FIS. А FIS не допускает русских.
— Мыслей поменять гражданство не было?
— Нет. Легче подождать, чем этой волокитой заниматься. Время есть еще. Бегать можно долго.
Спонсорские контракты приостановили до лучших времен
— Общаетесь ли с соперниками по Ski Classics?
— В соцсетях только. Отмечаем в stories друг друга. Ничего такого.
— Не обидно, что вы — топовый марафонец, но остались без главной марафонской серии?
— В России в конце января начнутся марафоны. Попробую побегать для интереса. Новые трассы, новые города, где я еще не был.
— Когда в последний раз бегали марафон?
— В феврале Ski Classics бежал. Потом уже не бегал.
— Как со спонсорами дела?
— Временно приостановили. Сказали, что до лучших времен, как только Россию допустят до международных стартов, то сразу возобновят.
— Много потеряли от всей этой истории?
— Не сказал бы. В России тоже можно зарабатывать деньги на соревнованиях. Надо показывать результат. Жду, когда появится более-менее хорошая форма.
— Многие говорят, что отсутствие россиян на Кубке мира по лыжным гонкам — это катастрофа для Кубка мира. Насколько ощутимая потеря отсутствие наших спортсменов на Ski Classics?
— В принципе там победители одни и те же, что и раньше были, когда мы участвовали. Новых имен пока нет. Мне кажется, что они потеряли много просмотров. Потому что в России большая фан-группа. Люди смотрят, болеют за нас. Может, в этом только потеряли. А так им какая разница, выиграет норвежец или швед.
— Недавно стартовал Ski Classics. Следите ли вы?
— Прямо сейчас не смотрел. Слежу, что в соцсетях команды выкладывают, маленькие моменты. Но полностью не видел.
— А есть где посмотреть?
— Думаю, что на YouTube где-то есть.
— В России вам марафонов хватит? Какие ориентиры на эту зиму?
— Марафонов в России много, просто нет времени, так как Кубок России параллельно проводится. Где окна есть, можно заявиться и пробежать. Будет хороший марафон в Кандалакше — 60 с чем-то километров. Новый марафон. Самое интересное, что он из одной точки в другую, а не по кругу. Хочу на него съездить.