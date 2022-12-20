Большунов отстал на 55 секунд от победителя 30-километровой разделки. Что произошло?

Итоги четвертого этапа Кубка России в Кирово-Чепецке.

Лыжные гонки. Этап в Кирово-Чепецке

Мужчины, 30 км (С)

1. Артем Мальцев — 1:13.07,0.

2. Алексей Червоткин — 13,9.

3. Александр Большунов — 55,9.

Женщины, 15 км (С)

1. Наталья Непряева — 41.28,8.

2. Анастасия Прокофьева — 6,2.

3. Мария Истомина — 14,9.

В лыжном Кубке России завершен четвертый этап. Если перед началом сезона казалось, что зима в России пройдет за явным преимуществом Натальи Непряевой и Александра Большунова, то сейчас очевидно, что у Кубка России больше интриг, чем у Кубка мира.

Мальцев правильно расставил приоритеты

На этапе в Кирово-Чепецке можно было ожидать хет-трик Большунова. У главного лыжника страны не все получалось на старте сезона: это и сломанная палка в финале спринта в Теи и четвертый результат в коньковой разделке на 10 километров. Но затем все начало вставать на свои места. Дело даже не в том, что после второго этапа на Российско-китайские молодежные игры уехал лидер общего зачета и победитель трех спринтов из трех Савелий Коростелев. Результаты говорили, что Сан Саныч разгоняется.

На третьем и четвертом этапах Большунов был лучшим. Но ни в Чусовом, ни в Кирово-Чепецке не смог забрать все золото. На третьем этапе первое место в коньковом спринте у него вырвал Сергей Устюгов, который приехал в Чусовой, как он сам говорит, «на свежачка». В Вершине Теи до этого Устюгов не выступал.

В Кирово-Чепецке в погоню за золотом вмешался Артем Мальцев, который правильно расставил приоритеты. В классическом спринте он остановился в четвертьфинале, а разделку этим же стилем на 15 километров вообще решил пропустить. И, похоже, этот дополнительный день отдыха принес ему золотую медаль.

Артем Мальцев. flgr.ru

Первую треть 30-километровой коньковой разделки результаты первой тройки были плотными: Мальцев, Червоткин, Большунов. Артем имел более ранний стартовый номер, чем основные соперники, но дальше удержать его темп никто не смог. Первым начал отставать Большунов. К середине дистанции стало ясно, что Сан Санычу в этот день остается только борьба за бронзу с Евгением Беловым. Алексей Червоткин же держался от Мальцева в 7-15 секундах до самого конца, но ликвидировать этот гандикап не смог. В итоге золото у Мальцева, серебро у Червоткина, а Большунов после двух побед в Кирово-Чепецке с бронзой.

Степанова уехала на бал

Главное в женском розыгрыше Кубка России — противостояние Натальи Непряевой и Вероники Степановой. Уверенным лидером в общем зачете идет Вероника. Однако нужно понимать, что Наталья пропустила третий этап в Чусовом, где Степанова выиграла три гонки из трех. В Кирово-Чепецке Непряевой удалось сократить отставание.

В первых двух классических гонках фаворитом была Наталья. Однако начало сезона показывает, что и в этом стиле Вероника почти не уступает действующей обладательнице Кубка мира. Спринт остался за Непряевой, однако в разделке на 10 километров выше нее оказалась не только Степанова, но и Мария Истомина.

«У Вероники получилось в классике спрогрессировать. Это одна из основных задач на сезон. Первая — стабильность, вторая — выйти на более высокий уровень в классическом стиле, быть совсем универсальным бойцом», — рассказал «СЭ» тренер Егор Сорин.

Вероника Степанова. Фото Global Look Press

Закрывала этап коньковая разделка на 15 километров. Казалось, что здесь все карты в руки Степановой. Но Вероника приняла решение досрочно завершить этап: «Мои короткие гастроли в Кирово-Чепецке закончены, я уезжаю на Бал Олимпийцев в Москву, — написала лыжница в Telegram. — Слово «бал», все эти вечерние платья, каблуки и прочая предновогодняя мишура мне не очень нравятся, но не я выбираю формат. Важно бывать в столице и использовать любую возможность продвигать свой спорт и свои взгляды на мир. Это тоже моя работа и мои соревнования за ваши глаза».

Но и без Степановой у Натальи остались серьезные соперницы. Немного не хватило сил у Анастасии Прокофьевой (в девичестве Рыгалиной), чтобы забрать золотую медаль. На середине дистанции у Непряевой были комфортные 16 секунд преимущества. Но Наталья имела более ранний стартовый номер, поэтому Прокофьеву подгоняли по времени лидера.

Отметка 9 км — 10 секунд отставания Анастасии, 11,4 км — 7 секунд, 13,4 км — 4 секунды... Все же финишный отрезок Непряева провела мощнее, не пустив Прокофьеву на первую строчку.

В этом году у лыжников остался еще один этап Кубка России. Он пройдет в Красногорске с 25 по 28 декабря. В программе спринты классическим и свободным стилем, а также гонка на 10 километров у женщин и 15 километров у мужчин классикой.