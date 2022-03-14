В лыжном Кубке мира провели смешанную эстафету, но без касаний при передаче. Странный спринт

Лыжные гонки попробовали смешанный формат на топ-уровне одними из последних среди всех олимпийских видов спорта. Но в Норвегии дебютом недовольны.

Международный лыжный сезон завершился в шведском Фалуне двумя смешанными эстафетами — классической и командным спринтом. Это первые подобные старты в истории Кубка мира, но впечатления от них остались неоднозначные.

Международная лыжная федерация (FIS) — это, конечно, удивительные люди. Если вспоминать все их странные или малопонятные решения, можно написать многотомное собрание. Начиная со внезапной отмены сразу двух (!) этапов Кубка мира перед самой Олимпиадой и заканчивая неспособностью внедрить формат смешанных эстафет, где соревновались бы вместе мужчины и женщины.

Такие гонки есть, кажется, вообще во всех олимпийских видах. Не только в биатлоне (там с 2014 года они уже в программе Олимпиад), но и в прыжках на лыжах с трамплина, скелетоне, санях, шорт-треке, плавании и легкой атлетике...

Очень странно, что с дебютом микста запаздывали именно лыжники. Международный олимпийский комитет (МОК) давно продвигает гендерное равенство. Никаких объективных препятствий нет. Даже наоборот: в лыжах очень много супружеских пар или братьев-сестер, которые давно говорили, что мечтают выступать вместе!

Толпа в транзитке, непонятные правила и победа шведов

И вот спустя два года дебют микстов в Фалуне все-таки состоялся. В один день провели две гонки — смешанный командный спринт и смешанную эстафету. Стартовать и там и там гонщикам запрещалось, хотя физически это было бы возможно. И почему, собственно, нет?

Со спринтом особых вопросов по формату вроде не было: свободный стиль, стандартный и не самый сложный круг, начинают девочки, финишируют мальчики. Каждый гонщик бежит по шесть кругов, в общей сложности получается 12. И вот тут начались странности: FIS зачем-то решила, что последние две команды по итогам четных кругов выбывают из борьбы. В итоге из 17 стартовавших команд финишировали только семь.

Когда и кому нужно сходить, кажется, путались даже сами гонщики. Тем более на передаче эстафеты пришлось отказаться от традиционного касания между спортсменами, следующий участник мог стартовать сразу после того, как его партнер по команде пересек финишную черту. Это было сделано из-за того, что лыжникам было тяжело найти своего в коридоре (34 спортсмена одновременно в транзитной зоне!) и никого не сбить по дороге. Но в итоге главной фишки смешанной эстафеты — прямой передачи от женщины к мужчине и наоборот — мы так и не увидели. Фотографы вряд ли были счастливы. Слава богу, что такая странная передача была только в спринте, а не большой эстафете.

Вообще-то, количество участников в спринте можно было бы уменьшить почти вдвое. Но организаторы разрешили ведущим странам выставить по две команды. В итоге из 12 стран на стартовом поле до финиша добрались только пять. Почему сразу нельзя было ограничиться 12 участниками и никого не исключать до самого финиша — загадка.

Победили здесь предсказуемо шведы, за которых бежала лучший спринтер сезона олимпийская чемпионка Йонна Сундлинг и Калве Халфарссон. За ними финишировали две сборные Норвегии.

Холунд недоволен новым форматом

И вот, наконец, долгожданная смешанная эстафета. Ее дебют должен был состояться еще два года назад в Кэнморе, но тогда вмешался ковид. Шведы тестировали гонку на своих внутренних соревнованиях и в итоге придумали такие правила:

— все бегут одинаковый круг 5 км средней сложности;

— все четыре гонщика используют только свободный стиль (в обычных эстафетах первые два этапа бегут классикой, последние два — коньком);

— женщины стартуют и финишируют, в середине — два мужских этапа;

— каждая национальная федерация, как и в спринте, может выставить по две команды.

В отличие от биатлона, где ведущие команды поначалу относились к миксту скептически, истосковавшиеся по новинкам лыжники сразу выставили сильнейшие составы. Например, у норвежцев финишировала Тереза Йохауг, для которой эта гонка вообще стала финальной в карьере. А у финнов в одной команде бежали брат и сестра Ийво и Кертту Нисканены.

Закончить победой у Терезы не получилось: на финишном этапе она предсказуемо уступила американке Джессике Диггинс и Нисканен — в спринте они явно сильнее.

— Это слишком короткая гонка, показать свою силу на дистанции всего 5 км нереально, — считает норвежец Ханс Кристер Холунд. — Почти немыслимо пытаться убежать, потому что это почти невозможно. Ну просто бежать и надеяться не сломать в толпе палки и лыжи.

Драма еще и в том, что FIS думает не просто ввести новый формат смешанных эстафет, но и отказаться ради них от эстафет обыкновенных. Таких гонок и так в календаре крайне мало: например, в этом сезоне, помимо Олимпиады, была всего одна эстафета и один командный спринт! Если теперь на смену им придут мало понятные пока смешанные дисциплины, не выиграет никто.

— Надеюсь, что женской и мужской эстафетами не пожертвуют ради смешанных гонок, — заявила Йохауг. — Это интересный формат, но только как дополнение к тому, что мы имеем сейчас.