Черноусов впервые выступил за Швейцарию. Но проиграл россиянину три с половиной минуты

Обзор главных лыжных стартов минувших выходных .

Из-за отмены второго этапа в норвежском Лиллехаммере в минувший уик-энд Кубок мира по лыжным гонкам взял паузу. Но лучшие лыжники мира отдыхать даже не думали. Российские звезды во главе с Непряевой и Большуновым устроили контрольные тренировки в Давосе с участием итальянцев и швейцарцев. Второй состав нашей сборной выступил на соревнованиях под эгидой FIS в швейцарском Гомсе, а норвежцы соревновались на своем внутреннем турнире в том же Лиллехаммере. Ну а ключевая новость все равно пришла из России — чемпион мира Сергей Устюгов объявил, что пока не может приступить к тренировкам из-за последствий коронавируса.

Большунов стартует, Клебо взял паузу

Болезнь Устюгова, к сожалению, давно ни для кого в лыжной тусовке не сюрприз. Летом-осенью коронавирусом у нас в команде переболели очень и очень многие. Причем сразу во всех группах: позитивные тесты были и в команде Маркуса Крамера (где тренировался Устюгов), и у Юрия Бородавко (где до сих пор не до конца пришел в себя Денис Спицов), и у Олега Перевозчикова. Каждый организм индивидуален, и вот Сергею восстановление дается особенно тяжело. Прошли уже почти два месяца, а он до сих пор не может приступить к полноценным тренировкам.

В принципе, до чемпионата мира время еще есть. И пока сохраняется надежда вернуться в строй хотя бы после «Тур де Ски», крест на сезоне ставить рано. Хотя, конечно, с учетом непростой медицинской истории Устюгова лучше ничего не форсировать. В конце концов, даже полностью пропущенный сезон — это еще далеко не конец карьеры.

И кстати, пример Устюгова показывает, что не зря Йоханнес Клебо так панически боится коронавируса. Нет никаких гарантий, что болезнь пройдет бесследно, особенно для лыжника, у которого легкие и вся дыхательная система испытывают предельные нагрузки. Клебо, например, осторожничает настолько, что не стал выступать даже на тестовых соревнованиях норвежцев в Лиллехаммере. Хотя все остальные его партнеры по команде там были.

История с бойкотом предновогодних этапов Кубка мира со стороны скандинавских команд, конечно, загадочная. Взять, например, норвежцев: от этапа Кубка мира в Лиллехаммере они отказались, но свои внутренние соревнования там же провели. На старте мужской «пятнашки» было аж 80 участников, включая одного шведа. Выиграли дистанционные гонки лидеры сборной — Тереза Йохауг и Пол Голберг.

И что мешало провести Кубок мира, пусть и без зрителей? Участников на старте там вряд ли было бы больше. Передвижения? Так в Лиллехаммере выступала и почти вся норвежская сборная, только что вернувшаяся из финской Руки. Социальная дистанция? Похоже, никакого тестирования на коронавирус в Лиллехаммере не проводилось. В отличие от той же Руки, где у всех регулярно брали тесты. Но почему-то норвежцы, а с ними шведы и финны, решили отказаться от Кубка мира минимум до Нового года.

Так что пока мы можем сравнить Большунова и Клебо разве что заочно. Норвежец в эти выходные не стартовал, а вот россиянин размялся на контрольной тренировке в рамках сбора в Давосе. В коньковом спринте он уступил только очень сильному итальянцу Федерико Пеллегрино. У женщин предсказуемую победу одержала Наталья Непряева, которая обошла подруг по команде Христину Мацокину и Юлию Ступак (Белорукову).

Даже штангу в тренажерном зале поднимаем в масках

Больше всех потрудился в эти выходные Артем Мальцев — он одержал сразу две победы на этапе Альпийского кубка в швейцарском Гомсе. Сначала Мальцев выиграл спринт, а на следующий день и гонку на 15 км свободным стилем. Состав там был неслабый, второе место занял, например, призер Олимпийских игр в Пхенчхане Денис Спицов. А еще именно в Гомсе дебютировал за сборную Швейцарии Илья Черноусов — напомним, призер Игр-2014 в Сочи в составе российской команды.

Черноусов, который давно живет в Швейцарии и растит двоих детей с местной биатлонисткой Селиной Гаспарин, получил европейский паспорт только на днях. Формально ему теперь ничто не мешает гоняться за Швейцарию и на Кубке мира. Правда, вряд ли он там будет претендовать на высокие места. В Гомсе на 15 км Черноусов занял 51-е место и уступил Мальцеву почти три с половиной минуты.

— Мы с Ильей знакомы только заочно, и в Гомсе я его даже не видел, — рассказал Мальцев в интервью «СЭ». — Тем более что сразу после гонки вечером мы уехали в Давос. Ехать из-за снегопада пришлось по длинному пути, получилось около 600 км.

— Довольны своими результатами на контрольных стартах?

— Конечно. Наконец состояние хорошее, я мог все контролировать на дистанции, как раньше. После Руки мы с Маркусом Крамером посидели, все обсудили, он мне составил план. И я пять дней его выполнял под контролем Сергея Турышева. Сергей скидывал информацию Маркусу, который после этапа в Руке заехал домой.

— Почему не получилось отобраться на стартовый этап Кубка мира?

— У нас до этого был высотный сбор в Валь-Сеналесе. Там народ болел, и мы, в общем, что могли, то и делали. Плюс из-за большой высоты особо не поскоростишь, пульс высокий, лактат высокий. Даже когда просто на кровати лежишь — уже тренируешься. Потом приехали в Финляндию, дней десять потренировались и уже бежали контрольные тренировки. Мне кажется, просто не хватило километража, тренировочных объемов. Конечно, обидно было, что не получилось отобраться в Руку. Но сезон только начинается, все впереди.

— В Давосе вы побежите?

— В Гомсе в теории разыгрывалось одно место на «пятнашке». Кстати, на Альпийском кубке отлично работали лыжи — спасибо сервис-бригаде. Будем надеяться, что теперь меня поставят на Кубок мира.

— В плане коронавируса вы себя чувствуете в безопасности? Насколько строги ограничения?

— Я был в Руке и видел, что там все очень жестко. Мы приехали и прямо на улице, до того как заселились в домики, сдали тесты. Пока их результатов не было, нам приносили еду под дверь номера, нельзя было выходить никуда, кроме тренировок. В Давосе тоже маски носили вообще везде, даже в тренажерном зале штангу поднимаешь в маске. В столовой сидят максимум по два человека за столом, и если ты, например, встал, чтобы набрать себе еды, нужно снова маску надеть. В общем, все довольно строго, но постепенно к этому привыкаешь.