В Сыктывкаре прошли первые гонки чемпионата страны.

Чемпионат России

Спринт (С)

Женщины

1. Наталья Непряева — 2.57,68

2. Анастасия Фалеева — 1,05

3. Анна Грухвина — 1,87

4. Наталья Матвеева — 2,57

5. Наталья Мекрюкова — 3,54

6. Екатерина Мегедь — 4,60

Мужчины

1. Александр Терентьев — 2.28,11

2. Александр Большунов — 0,35

3. Денис Филимонов — 0,47

4. Федор Назаров — 2,49

5. Сергей Забалуев — 3,62

6. Иван Якимушкин — 16,67

В Сыктывкаре стартовал чемпионат России по лыжным гонкам. С учетом досрочного прекращения международного сезона — главный старт после Олимпийских игр. За право транслировать его боролись два федеральных канала. Субботнюю квалификацию спринта показывали по «Матчу», финалы — вообще по Первому. Перед стадионом ажиотаж — потоки болельщиков льются с самого утра.

Судя по всему, в Коми такого не ожидали. В частности, пресс-центр был абсолютно не готов. В помещении — четыре розетки. Ни одного экрана, чтобы следить за трансляцией. Не было Wi-Fi. Плюс телефонная связь, за редким исключением, не ловит. Работать в таких условиях невозможно.

Но, надо отдать должное, оргкомитет отреагировал на все претензии с пониманием и достаточно оперативно — уже к окончанию финалов был найден вариант с Wi-Fi. Приехали специальные люди, которые все настроили. Одна из работниц потом аккуратно поблагодарила нас, сказав, что проблема не решалась годами. Плюс появились два монитора — если все будет нормально, в воскресенье по ним покажут скиатлоны.

Непряева — на классе

Сами соревнования получились интересными с первого дня. Женский спринт предсказуемо выиграла Наталья Непряева — других вариантов и быть не могло.

Интересно, что в четвертьфинале выбыла ее сестра Дарья. Триумфатор недавнего молодежного чемпионата мира.

— Обидно, но будем двигаться дальше, — сказала Непряева-младшая. — У меня большие амбиции во взрослом спорте. Обыграть сестру? Да, конечно, хочу! Чего скрывать? И личную олимпийскую медаль очень хочется. Желательно золотую.

Еще из любопытного — выход в финал 35-летней Натальи Матвеевой. Кто-то думал, что она уже закончила. Но серебряный призер ЧМ-2017 остановилась в шаге от подиума! И о завершении карьеры она не помышляет. Планирует выступить на ЧР в следующем году. А вот о международных стартах уже не мечтает.

Главное же блюдо дня — мужской финал. В нем не хватало разве что Глеба Ретивых, которого свалили в полуфинале. Зато заруба между Александром Терентьевым и Александром Большуновым получилась очень красивой. Быстрее оказался первый.

— Было тяжело удержать темп Сани, — признался Терентьев. — Только к середине дистанции смог вообще подобраться к нему.

— Принципиально было обыграть Большунова?

— Да я бы не сказал. У нас нормальное соперничество. В каждой гонке боремся.

— Между собой не спорите на что-нибудь, чтобы подзадорить?

— Нет-нет.

— Чемпион России — серьезный титул?

— А у меня он уже был. Правда, не в личке. Чемпион России? Да классно! Высокое звание.

Необычно было видеть улыбающегося и расслабленного Сан Саныча после второго места. Обычно при любых раскладах, кроме победного, он немногословен и закрыт. С этого мы и начали разговор.

— Все-таки эти старты не такие значимые, как чемпионат мира или Олимпийские игры, — объяснил Большунов. — Хотя, безусловно, я настраивался на победу. Второе место тут — тоже неплохо. Проиграть Терентьеву не стыдно. Он чистый спринтер, это была его коронная дистанция.

— Бронза на Олимпиаде, победа теперь. Терентьев — лучший спринтер России сейчас?

— Не знаю, вот еще бы забег... (смеется). Если серьезно, то на данный момент — да. Он же обогнал меня на финише.

— Насколько по вашим скоростным качествам ударили травмы и болезни, которые преследовали все межсезонье?

— Это ударило. Но у меня есть как возможности, так и желание продолжать подтягивать спринт. Потренируемся — посмотрим, что из этого получится.

— Вы это так просто не оставите?

— Конечно нет!

Большунов сохраняет оптимизм

— Многие жалуются на выхолощенность к концу сезона, — продолжили мы общение с Большуновым.

— Она у меня скорее от того, что дергают то на одно мероприятие, то на другое. Перелеты, переезды и встречи отнимают куда больше энергии. А вот тут я три-четыре дня спокойно покатался — и все хорошо. Для меня это намного лучше. На соревнованиях я заряжаюсь положительными эмоциями, в том числе от болельщиков.

— Бежите тут всю программу?

— Зависит от состояния. Пока оно не очень. Но завтра посмотрим.

— Вся эта канитель вокруг прекращения спонсорства выбила вас из колеи?

— Поживем-увидим, что будет дальше. Ситуация в мире меняется очень быстро. Я надеюсь, все, что происходит, закончится. И все встанет на свои места.

— Удивило, что невинное фото в советской экипировке в соцсетях вызвало такую бурю?

— Каждый подстроил эту историю под себя. Нормальные люди все понимают. А кто хочет раздуть что-то из ничего, всегда найдет, за что ухватиться.

— Рейс-директор FIS вас поддержал. Читали?

— Я вообще мало чего читаю. Кто что говорит, кто что пишет... Время покажет, как к нам будут относиться дальше.

— Что насчет лыж? Болельщики переживают, что у вас их теперь не будет.

— Rossignol — компания, которая всегда помогала и делала все, чтобы у меня были самые лучшие лыжи. И я на них никак не обижаюсь в нынешней ситуации. Они все равно моя команда. И они делают результат.

— Еще раз: топовые лыжи у вас будут?

— Если мы будем бегать на международных стартах, куда они денутся?

— А в России?

— В России можно на любых бегать! Если даже не очень, то, наоборот, для тренировок хорошо.