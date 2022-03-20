Удивительные итоги лыжных соревнований «Олимпийцы России».

Всероссийские соревнования «Олимпийцы России»

Гонка преследования (К)

Женщины, 10 км (К)

1. Наталья Непряева — 29.39,4

2. Мария Истомина — 21,3

3. Екатерина Смирнова — 25,6

Мужчины, 15 км (К)

1. Илья Порошкин — 38.33,6

2. Савелий Коростелев — 36,2

3. Илья Семиков — 45,4

4. Иван Якимушкин — 55,0

5. Евгений Белов — 55,0

6. Александр Большунов — 2.09,0

7. Алексей Червоткин — 2.17,1

8. Денис Спицов — 2.55,8

9. Дмитрий Жуль — 3.39,1

10. Глеб Ретивых — 3.40,3

Александр Терентьев не финишировал.

В Кирово-Чепецке завершился турнир «Олимпийцы России», организованный специально в интересах сборной, которая вынуждена завершить международный сезон сильно раньше запланированного.

Главным героем неожиданно стал 26-летний Илья Порошкин. В Кировской области бежали все сильнейшие лыжники страны, за исключением разве что Сергея Устюгова. И Порошкин на фоне чемпионов и призеров Пекина фаворитом ни в коей степени не казался. Однако спортсмен, не пробежавший в этом сезоне ни одной гонки на Кубке мира, выиграл сначала коньковую разделку, а в воскресенье отбился от атак 18-летнего Савелия Коростелева в преследовании классикой.

Следующая остановка Ильи — да и всех остальных — чемпионат России. Это уже куда более статусный старт. Удержать свои позиции там ему будет гораздо сложнее. С другой стороны, если для основы команды сейчас идет закатка сезона — все главные старты уже позади, — то Порошкину есть что доказывать. Обыграть тех, кто отжигал в Пекине, — это супермотивация. Что еще интересно, чемпионат страны пройдет в Сыктывкаре — родном для Ильи городе.

А где главная звезда?

Дубля Порошкина вполне могло не быть, если бы не Большунов. Точнее, не его отсутствие. Александр в последний момент снялся с коньковой разделки, и сначала никто ничего не понял. Причины стали известны позже — он принял участие в мероприятии в «Лужниках».

На следующий день трехкратный олимпийский чемпион вернулся в Кирово-Чепецк. А в воскресенье вышел на старт преследования. Согласно регламенту, из-за пропуска пятничной гонки Большунов стартовал с трехминутным отставанием от лидера. Для 15 км это пропасть. Даже для Александра. Он великий лыжник, но не волшебник.

При этом Сан Саныч с 15-й позиции переместился на шестую. Показал лучшее чистое время, отыграв у Порошкина 51 секунду. И даже настиг своих партнеров по группе — Алексея Червоткина и Дениса Спицова. Последний, правда, не обошелся без приключений — Дэн стартовал третьим и точно претендовал бы на победу, но в самом начале дистанции у него сломался ботинок, и несколько километров спортсмен был вынужден идти в одной лыже.

Большунов уезжает из «Перекопа» с одной бронзой — за спринт. Но на чемпионате России его улов наверняка будет гораздо богаче.

Космос Непряевой

Наталья Непряева. Фото Global Look Press

Женскую гонку преследования предсказуемо оставила за собой Наталья Непряева. Всю дистанцию она работала вместе с Марией Истоминой, а на последних километрах взорвала темп — и улетела к уверенной победе. Действующая обладательница Большого хрустального глобуса очень хороша.

Ждем теперь стартлистов на чемпионат России. Очень хотелось бы видеть среди участниц Веронику Степанову, не выступавшую в Кирово-Чепецке из-за проблем со здоровьем. Но она в Сыктывкар собирается. А вот Юлия Ступак и Татьяна Сорина турнир, увы, пропустят — обе олимпийские чемпионки ложатся на плановые операции.