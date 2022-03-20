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Сегодня, 13:50

Большунов занял шестое место в Кирово-Чепецке после поездки в Москву. Хотя по времени Александр — лучший

Порошкин выиграл гонку преследования на соревнованиях «Олимпийцы России», Большунов — 6-й
Владимир Иванов
Обозреватель
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Александр Большунов.
Фото ФЛГР
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press
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Удивительные итоги лыжных соревнований «Олимпийцы России».

Всероссийские соревнования «Олимпийцы России»
Гонка преследования (К)
Женщины, 10 км (К)
1. Наталья Непряева — 29.39,4
2. Мария Истомина — 21,3
3. Екатерина Смирнова — 25,6
Мужчины, 15 км (К)
1. Илья Порошкин — 38.33,6
2. Савелий Коростелев — 36,2
3. Илья Семиков — 45,4
4. Иван Якимушкин — 55,0
5. Евгений Белов — 55,0
6. Александр Большунов — 2.09,0
7. Алексей Червоткин — 2.17,1
8. Денис Спицов — 2.55,8
9. Дмитрий Жуль — 3.39,1
10. Глеб Ретивых — 3.40,3
Александр Терентьев не финишировал.

В Кирово-Чепецке завершился турнир «Олимпийцы России», организованный специально в интересах сборной, которая вынуждена завершить международный сезон сильно раньше запланированного.

Главным героем неожиданно стал 26-летний Илья Порошкин. В Кировской области бежали все сильнейшие лыжники страны, за исключением разве что Сергея Устюгова. И Порошкин на фоне чемпионов и призеров Пекина фаворитом ни в коей степени не казался. Однако спортсмен, не пробежавший в этом сезоне ни одной гонки на Кубке мира, выиграл сначала коньковую разделку, а в воскресенье отбился от атак 18-летнего Савелия Коростелева в преследовании классикой.

Савелий Коростелев. 18-летний Савелий Коростелев обставил олимпийских чемпионов Пекина! Непряева проиграла Истоминой

Следующая остановка Ильи — да и всех остальных — чемпионат России. Это уже куда более статусный старт. Удержать свои позиции там ему будет гораздо сложнее. С другой стороны, если для основы команды сейчас идет закатка сезона — все главные старты уже позади, — то Порошкину есть что доказывать. Обыграть тех, кто отжигал в Пекине, — это супермотивация. Что еще интересно, чемпионат страны пройдет в Сыктывкаре — родном для Ильи городе.

Александр Большунов на&nbsp;Деминском марафоне. «Поступать как норвежцы — неправильно. Можно сказать, они нас просто выгнали». Большунов — о новой мотивации

А где главная звезда?

Дубля Порошкина вполне могло не быть, если бы не Большунов. Точнее, не его отсутствие. Александр в последний момент снялся с коньковой разделки, и сначала никто ничего не понял. Причины стали известны позже — он принял участие в мероприятии в «Лужниках».

На следующий день трехкратный олимпийский чемпион вернулся в Кирово-Чепецк. А в воскресенье вышел на старт преследования. Согласно регламенту, из-за пропуска пятничной гонки Большунов стартовал с трехминутным отставанием от лидера. Для 15 км это пропасть. Даже для Александра. Он великий лыжник, но не волшебник.

При этом Сан Саныч с 15-й позиции переместился на шестую. Показал лучшее чистое время, отыграв у Порошкина 51 секунду. И даже настиг своих партнеров по группе — Алексея Червоткина и Дениса Спицова. Последний, правда, не обошелся без приключений — Дэн стартовал третьим и точно претендовал бы на победу, но в самом начале дистанции у него сломался ботинок, и несколько километров спортсмен был вынужден идти в одной лыже.

Большунов уезжает из «Перекопа» с одной бронзой — за спринт. Но на чемпионате России его улов наверняка будет гораздо богаче.

Космос Непряевой

Наталья Непряева. Фото Global Look Press
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press

Женскую гонку преследования предсказуемо оставила за собой Наталья Непряева. Всю дистанцию она работала вместе с Марией Истоминой, а на последних километрах взорвала темп — и улетела к уверенной победе. Действующая обладательница Большого хрустального глобуса очень хороша.

Ждем теперь стартлистов на чемпионат России. Очень хотелось бы видеть среди участниц Веронику Степанову, не выступавшую в Кирово-Чепецке из-за проблем со здоровьем. Но она в Сыктывкар собирается. А вот Юлия Ступак и Татьяна Сорина турнир, увы, пропустят — обе олимпийские чемпионки ложатся на плановые операции.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Илья Порошкин
Мария Истомина
Наталья Непряева
Савелий Коростелев
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