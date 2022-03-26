Интервью вице-чемпионки мира-2017.

Наталья Матвеева — звезда российского спринта. У нее две личные победы на Кубке мира плюс 10 попаданий на подиум. Главный успех — серебро ЧМ-2017 в командном спринте в паре с Юлией Ступак — на тот момент еще Белоруковой.

В октябре 2020-го Матвеева стала мамой, и с тех пор о ней почти ничего не было слышно. Многие думали, что она уже завязала с лыжами — все-таки Наталье в мае будет 36. Но на чемпионате России в Сыктывкаре она не просто появилась на спринте, но и едва не заскочила на подиум — закончила в тройке.

Лыжи у нас не умирают — с ними все хорошо

— Некоторые думали, вы уже закончили...

— Даже так? Я не забывала тренироваться, но еще больше не забывала, что я — мама. План подготовки зависел от Максима Викторовича — сына. Когда он разрешал, шла тренироваться. Форму поддерживала как могла. Готовилась к январскому чемпионату войск и чемпионату России. Конечно, хотелось попасть здесь в троечку. Первые забеги прошла тактически. А в финале поймала небольшой просвет и закрыть его на финише не успела. Но ничего — получила удовольствие.

— Насколько меньше вы сейчас работаете на тренировках?

— Раза в два меньше. В июне у меня, честно сказать, были амбиции. Хотела отобраться на Олимпиаду. Семья поддержала. И с Маркусом Крамером были на связи. Но уже летом поняла — не получится. Чтобы отобраться, нужно было очень много тренироваться. А когда у тебя сын на груди, кормления и днем и ночью — полностью выполнять план не можешь. Да и восстанавливаться трудно. Поэтому мы обговорили все с Маркусом, сократили программу вполовину, чтобы я нормально подвелась к чемпионату России — и вот я тут.

— И даже заняли четвертое место. О чем это говорит?

— У меня больше опыта. Знаю, где стоит держать позицию, где можно отпустить, где надо подъехать. Да даже банальное: вот сегодня ветер и понятно, что не стоит выходить вперед. А кто-то выходил. До подиума, жаль, мне не хватило.

— Помните свой первый чемпионат России?

— Была еще юниоркой. Бежали эстафету с Аленой Сидько, Ольгой Рочевой — стали третьими! Кажется, это был 2005 год. Теперь чемпионат России выглядит иначе — бегут олимпийские чемпионы, телевидение — круто! Интерес к лыжам растет. Раньше даже на «Красногорскую лыжню» никто не приезжал.

Сейчас и на первенстве области по 300-400 детей. В парках много людей катается и утром и вечером. Так что лыжи не умирают. С ними у нас все хорошо.

Планирую выступить на чемпионате России-2023

— Сколько еще чемпионатов России планируете пробежать?

— Следующий год — точно. А там будет видно. Летом хочу поучаствовать в роллерных турнирах — это очень интересно. Там надо столько тактики и стратегии! Как шорт-трек. Мне это очень нравится.

А высоких задач уже не ставлю. Международных стартов уже не будет. Да и каких-то сборов летом. Хочу дома побыть, с сыном.

— Олимпиаду смотрели?

— Очень болела за наших! Хотя не все удавалось посмотреть. Но для нас такие результаты — несомненный успех.

— Наталья Непряева — сильнейшая российская лыжница из тех, с кем бегали когда-либо?

— Да. Она очень сильная. Круто, что Наташа привезла Кубок мира в Россию. Показала, кто в доме хозяин.

— Завершение карьеры Терезы Йохауг вас удивило?

— Да она испугалась, что Непряева будет ее обгонять! А в следующем сезоне так бы оно и было.