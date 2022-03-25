За чемпионат России по лыжам бьются федеральные телеканалы. Что это за турнир?

Сыктывкар на несколько дней станет спортивной столицей страны.

Интерес к лыжным гонкам в России сейчас на историческом максимуме. Сложно поверить, но еще несколько лет назад по общедоступному ТВ невозможно было посмотреть даже Кубок мира. Про чемпионаты страны и речи не шло. Мол, кому это нужно?

Да что там говорить, даже ЧР-2019, когда лыжи уже были на колоссальном подъеме, а Александра Большунова знали примерно все, не показывали.

И вот теперь, после феерии на Олимпийских играх в Пекине, мы видим удивительную картину: за право транслировать чемпионат страны в Сыктывкаре бьются Первый канал и его спортивный федеральный конкурент.

Так где в итоге смотреть?

В итоге каналы разделили турнир между собой. Самое сочное забрал Первый: спринты, скиатлон и мужской марафон. Посмотреть на рейтинги гонок, которые пройдут в ближайшие выходные, будет крайне любопытно.

Российскому спорту предстоит переориентироваться, поскольку до конца года любые международные старты крайне маловероятны, и, если будет интерес к внутренним соревнованиям, это здорово.

Многое будет зависеть от картинки. Потому что трансляции с недавних стартов в Кирово-Чепецке были, прямо скажем, как из прошлого века. В Сыктывкаре, кстати, четыре года назад проходил чемпионат России — и тогда в последний момент гонки сняли с ТВ-эфира. Как раз из-за качества видеопродукта. Теперь до такого наверняка не дойдет.

На право проведения турнира также претендовал Ханты-Мансийск, но ФЛГР приняла решение довериться Республике Коми. Для отечественных лыж этот регион особенный хотя бы в силу того, что там родилась легендарная Раиса Сметанина — выдающаяся спортсменка, выигравшая первый чемпионат мира в 22 года, а последнее олимпийское золото завоевавшая почти в 40. Раиса Петровна, кстати, до сих пор живет в родной республике. А в Сыктывкаре функционирует ее музей. Наверняка она будет и на чемпионате страны — в качестве почетного гостя. Тем более что и комплекс, на котором пройдут соревнования, носит ее имя.

Александр Большунов. Фото Global Look Press

Бежит ли Большунов? А Устюгов?

Нынешний чемпионат России собирает шикарный состав. Выступят трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, герои эстафеты в Пекине Денис Спицов и Алексей Червоткин, серебряный призер олимпийского марафона Иван Якимушкин и бронзовый в спринте — Александр Терентьев. Плюс молодежь во главе с давшим жару в Кирово-Чепецке 18-летним Савелием Коростелевым. Сверхмотивированными будут сборники, не попавшие в олимпийский состав. В частности, Глеб Ретивых. Заруба ожидается знатная.

Из мужской элиты не будет разве что Сергея Устюгова, который в субботу собирается выступить на Мурманском марафоне. Финишер нашей золотой эстафеты залег на информационное дно сразу после эпического финиша с флагом. Тогда, в микст-зоне, он намекнул, что безумно переживает из-за Артема Мальцева, вместо которого его поставили в четверку. Не исключено, что Сергей до сих пор отходит от внутренних эмоциональных потрясений: с одной стороны, безумной радости от олимпийского золота, а с другой — сомнений в справедливости своего попадания в состав и угрызений совести на этот счет. Не знаю ни одного человека, у которого были бы претензии или вопросы к Устюгову, но каждый смотрит на мир своими глазами. И у Сергея — свое видение. Пока он не дал ни одного комментария. Остается только гадать, в каком настроении и состоянии спортсмен сейчас.

Если мужской турнир будет полон как топ-спортсменов, так и интриг, то женский понес ощутимые потери. В Сыктывкаре все личные дистанции точно побежит обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева, а вот три ее напарницы по золотой эстафете чемпионат России пропустят — Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова не выступят по медицинским причинам. С ними, конечно, было бы гораздо веселее, но посмотреть на ближайший резерв тоже весьма любопытно.

Расписание чемпионата России

26 марта, суббота

13.00. Спринт. Финалы (С)

27 марта, воскресенье

11.15. Женщины. Скиатлон

12.45. Мужчины. Скиатлон

29 марта, вторник

11.00 Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км (К)

12.30 Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 15 км (К)

30 марта, среда

11.30 Командный спринт. Финалы (К)

1 апреля, пятница

11.00 Женщины. Эстафета, 4х5 км

12.30 Мужчины. Эстафета, 4х10 км

2 апреля, суббота

10.30 Женщины. Масс-старт, 30 км (С)

3 апреля, воскресенье

10.15 Мужчины. Масс-старт, 50 км (С)