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Лыжные гонки

25 марта, 23:10

За чемпионат России по лыжам бьются федеральные телеканалы. Что это за турнир?

26 марта в Сыктывкаре стартует чемпионат России по лыжным гонкам
Владимир Иванов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
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Сыктывкар на несколько дней станет спортивной столицей страны.

Интерес к лыжным гонкам в России сейчас на историческом максимуме. Сложно поверить, но еще несколько лет назад по общедоступному ТВ невозможно было посмотреть даже Кубок мира. Про чемпионаты страны и речи не шло. Мол, кому это нужно?

Да что там говорить, даже ЧР-2019, когда лыжи уже были на колоссальном подъеме, а Александра Большунова знали примерно все, не показывали.

И вот теперь, после феерии на Олимпийских играх в Пекине, мы видим удивительную картину: за право транслировать чемпионат страны в Сыктывкаре бьются Первый канал и его спортивный федеральный конкурент.

Так где в итоге смотреть?

В итоге каналы разделили турнир между собой. Самое сочное забрал Первый: спринты, скиатлон и мужской марафон. Посмотреть на рейтинги гонок, которые пройдут в ближайшие выходные, будет крайне любопытно.

Российскому спорту предстоит переориентироваться, поскольку до конца года любые международные старты крайне маловероятны, и, если будет интерес к внутренним соревнованиям, это здорово.

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Многое будет зависеть от картинки. Потому что трансляции с недавних стартов в Кирово-Чепецке были, прямо скажем, как из прошлого века. В Сыктывкаре, кстати, четыре года назад проходил чемпионат России — и тогда в последний момент гонки сняли с ТВ-эфира. Как раз из-за качества видеопродукта. Теперь до такого наверняка не дойдет.

На право проведения турнира также претендовал Ханты-Мансийск, но ФЛГР приняла решение довериться Республике Коми. Для отечественных лыж этот регион особенный хотя бы в силу того, что там родилась легендарная Раиса Сметанина — выдающаяся спортсменка, выигравшая первый чемпионат мира в 22 года, а последнее олимпийское золото завоевавшая почти в 40. Раиса Петровна, кстати, до сих пор живет в родной республике. А в Сыктывкаре функционирует ее музей. Наверняка она будет и на чемпионате страны — в качестве почетного гостя. Тем более что и комплекс, на котором пройдут соревнования, носит ее имя.

Александр Большунов. Фото Global Look Press
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Бежит ли Большунов? А Устюгов?

Нынешний чемпионат России собирает шикарный состав. Выступят трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, герои эстафеты в Пекине Денис Спицов и Алексей Червоткин, серебряный призер олимпийского марафона Иван Якимушкин и бронзовый в спринте — Александр Терентьев. Плюс молодежь во главе с давшим жару в Кирово-Чепецке 18-летним Савелием Коростелевым. Сверхмотивированными будут сборники, не попавшие в олимпийский состав. В частности, Глеб Ретивых. Заруба ожидается знатная.

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Из мужской элиты не будет разве что Сергея Устюгова, который в субботу собирается выступить на Мурманском марафоне. Финишер нашей золотой эстафеты залег на информационное дно сразу после эпического финиша с флагом. Тогда, в микст-зоне, он намекнул, что безумно переживает из-за Артема Мальцева, вместо которого его поставили в четверку. Не исключено, что Сергей до сих пор отходит от внутренних эмоциональных потрясений: с одной стороны, безумной радости от олимпийского золота, а с другой — сомнений в справедливости своего попадания в состав и угрызений совести на этот счет. Не знаю ни одного человека, у которого были бы претензии или вопросы к Устюгову, но каждый смотрит на мир своими глазами. И у Сергея — свое видение. Пока он не дал ни одного комментария. Остается только гадать, в каком настроении и состоянии спортсмен сейчас.

Если мужской турнир будет полон как топ-спортсменов, так и интриг, то женский понес ощутимые потери. В Сыктывкаре все личные дистанции точно побежит обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева, а вот три ее напарницы по золотой эстафете чемпионат России пропустят — Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова не выступят по медицинским причинам. С ними, конечно, было бы гораздо веселее, но посмотреть на ближайший резерв тоже весьма любопытно.

Александр Большунов. Большунов занял шестое место в Кирово-Чепецке после поездки в Москву. Хотя по времени Александр — лучший

Расписание чемпионата России

26 марта, суббота
13.00. Спринт. Финалы (С)
27 марта, воскресенье
11.15. Женщины. Скиатлон
12.45. Мужчины. Скиатлон
29 марта, вторник
11.00 Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км (К)
12.30 Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 15 км (К)
30 марта, среда
11.30 Командный спринт. Финалы (К)
1 апреля, пятница
11.00 Женщины. Эстафета, 4х5 км
12.30 Мужчины. Эстафета, 4х10 км
2 апреля, суббота
10.30 Женщины. Масс-старт, 30 км (С)
3 апреля, воскресенье
10.15 Мужчины. Масс-старт, 50 км (С)

Олимпиада
Александр Большунов
Александр Терентьев
Алексей Червоткин
Вероника Степанова
Денис Спицов
Иван Якимушкин
Наталья Непряева
Сергей Устюгов
Юлия Ступак (Белорукова)
14
28
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