Накануне на этапе Кубка мира в Дрездене Глеб Ретивых вместе с Александром Большуновым выиграли в командном спринте. В личном спринте Ретивых занял третье место.

Ретивых вырвал уже очередную для Большунова и первую для себя самого в этом сезоне победу буквально на финишной ленточке. Россиянин всего на две десятых секунды опередил француза Люка Шанава. Сегодня Глеб — пожалуй, единственный оставшийся в нашей сборной «чистый» спринтер — готовится к многодневке «Тур де Ски». Хотя доживет ли на ней до убийственного финишного подъема — пока неясно.

Полтора месяца еле заходил в третью пульсовую зону

— Мы планировали, чтобы я отправил Сашу на его последний этап первым, — рассказал Ретивых. — У меня хорошо получился последний поворот и передача — только на этом мы получили фору метров пять от французов и десять от итальянцев. У Саши получилось отцепить итальянцев, но взял с собой француза. Я на своем финишном этапе хотел с самого начала идти высоким темпом, и в принципе так и получилось. Единственное, тяжело контролировать свой темп, когда идешь первым. Догонять всегда проще.

— На финише вы понимали, что первый?

— Да, я все контролировал. У меня была возможность срезать угол, но я не стал этого делать. Ушел в правую лыжню, где меньше проезжало соперников в предыдущих забегах и лучше был снег. В принципе, уверенность была, и я чувствовал себя нормально. Гораздо лучше, чем в предыдущих гонках.

— При этом в личном спринте вы были третьим, что тоже очень неплохо.

— Я, конечно, рад, что получилось заехать в тройку, но самочувствие еще не совсем такое, как мне бы хотелось. Начало сезона было совсем тяжелым, потому что осенью я переболел коронавирусом. Маркус (тренер Ретивых Маркус Крамер. — Прим. «СЭ») сильно переживал. Только в Давосе я смог заходить по пульсу хотя бы в четвертую зону. А вы сами понимаете: чтобы быстро бегать спринт, нужно работать в четвертой-пятой зоне как минимум. До этого я полтора месяца еле-еле в третью зону заходил. И вот только в Дрездене я впервые почувствовал себя в более или менее соревновательных кондициях.

— Насколько тяжело вы болели?

— Заболел два месяца назад на сборе. Было неприятно: по ощущениям — примерно как тяжелый грипп. В общем, примерно как у Сергея (Устюгова. — Прим. «СЭ»), но у него было в более тяжелой форме.

По-человечески понимаю норвежцев, которые сидят дома

— Многодневку «Тур де Ски» вы побежите?

— Сейчас по расписанию спринт стоит первым этапом, а потом — шестым. Между ними много времени и тяжелые гонки. Мы сейчас будем готовиться к многодневке в Тоблахе и пока решили посмотреть, как пройдут первые три гонки. А потом будем решать: стоит бороться за спринтерский номер и продолжать «Тур» или нет. Потому что самочувствие все равно плавает, организм на сто процентов не восстановился. И тут с каждым днем все может измениться.

— Интересно, что весной вы пробежали целых 100 км по реке Каме. То есть как раз делали акцент на дистанционные гонки?

— На самом деле, летней подготовкой я очень доволен. Мы ставили задачу подтянуть дистанционный ход, потому что в последнее время универсальных гонщиков даже в спринтерских финалах становится все больше. Тот же итальянец Пеллегрино на дистанции может стабильно попадать в топ-30. Так что мы чуть изменили план, много работали, и самочувствие было очень хорошим. Даже на длительных интервальных тренировках я от ребят не отставал. Но все это до того момента, как не заболел...

— Как человек, который все это испытал, вы понимаете панический страх норвежцев, которые готовы из-за пандемии отказаться даже от чемпионата мира?

— По-человечески, конечно, понимаю. Но штука в том, что невозможно предугадать, где ты цапанешь этот вирус. Те же норвежцы, которые сидят дома, все равно ведь с кем-то контактируют, и еду им повара готовят... Или представьте: они вот сейчас просидят столько времени в изоляции, а потом в дороге на чемпионат мира что-то подхватят. На сто процентов не убережешься. И влияет вирус на всех по-разному. Кто-то болеет в тяжелой форме, кто-то — в легкой или вообще бессимптомно. Наверное, тут нет универсальных решений, каждый решает за себя. Но я могу подтвердить, что этапы Кубка мира организованы с максимальными мерами предосторожности, и контроль за их соблюдением очень строгий.

— На Кубке мира без скандинавов не скучно? Или уже привыкли к их отсутствию?

— Тут какая-то странная ситуация. Вроде бы шведы и финны сначала посмотрели на норвежцев, от всего отказались, а потом начали думать головой: чего это мы дома сидим? И задумались о том, чтобы все-таки приехать на «Тур де Ски». В Давосе еще было ощущение, что норвежцев, шведов и финнов не хватает. А вот в Дрездене про них уже вообще никто не вспоминал. Было много участников, соревнования прошли отлично. Приехали даже представители маленьких стран, у которых бывают проблемы с финансированием.

— Как вам кажется, Клэбо скорее усыпляет бдительность соперников или действительно готов не поехать даже на чемпионат мира из-за опасений заболеть?

— Я не исключаю, что он не приедет. Он взрослый состоявшийся спортсмен, все медали у него и так есть. Другое дело, что даже если он вместо чемпионата мира будет соревноваться с другими норвежцами — это совсем не то. Если ты выступаешь только с одними и теми же соперниками, то теряешь вот этот дух борьбы. Я не знаю, может, он приедет только на чемпионат мира, пробежит там несколько гонок и на этом закончит сезон? Тут ничего нельзя исключать. Скажу только за себя, что готовиться буду по максимуму.

Глеб Ретивых

Родился 30 декабря 1991 года в Чайковском.

Тренер — Маркус Крамер.

Бронзовый призер чемпионата мира в личном спринте и серебряный призер в командном спринте (2019). Призер этапов Кубка мира. Многократный чемпион России.