Большунов снова в золоте, у женщин украли победу. Лыжники провели первый командный вид сезона

На этапе Кубка мира в Германии состоялись два командных спринта, оба — со зрелищным финишем

Кубок мира. Командный спринт (С)

Мужчины

1. Александр Большунов/Глеб Ретивых (Россия) — 15.01,1

2. Ришар Жюв/Люка Шанава (Франция) — отставание 0,2

3. Франческо Де Фабиани/Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,6...

6. Артем Мальцев/Александр Терентьев (Россия) — 7,85

Женщины

1. Лорен ван дер Граф/Надин Фендрих (Швейцария) — 16.38,34

2. Юлия Ступак/Наталья Непряева (Россия) — отставание 0,32

3. Ева Уревц/Анамария Лампич (Словения) — 1,12..

10. Татьяна Сорина/Христина Мацокина (Россия) — 13,11

Этап Кубка мира в Дрездене часто считается чистой формальностью — на него не приезжают лидеры, да и проходил он в прошлом году, например, после «Тур де Ски». В этом году даже за командные спринты FIS награждает личными очками в Кубок мира, но на этот раз ударил коронавирус, и представителей стран к северу от Германии не дождались. А ведь картинка в Дрездене — одна из самых красивых: соборы, Эльба и травяные лужайки посреди снега. Как-то в разговоре с «СЭ» руководитель мировых лыжных гонок Пьер Миньере говорил, что для популяризации рассматривалось внедрение нестандартных спринтов в городах и, возможно, коротких гонок на 200 метров, как в лыжероллерах. Но пока эти эксперименты не удаются.

Зато в воскресенье наконец прошел первый командный вид сезона-2020/21 — командный спринт коньком. От России и у мужчин, и у женщин выступали по две команды. Однако победных дублей или чего-то похожего даже без норвежцев не случилось.

Непряева не дотерпела пару десятков метров

Женский спринт обернулся для России неприятной развязкой. В финал без проблем пробились обе наши сборные, но очевидным фаворитом выглядела пара Юлия Ступак (Белорукова)/Наталья Непряева. По сути, финал был повторением полуфинала, в котором собрались все сильнейшие — швейцарки во главе с Надин Фендрих и словенки с Анамарией Лампич. Россиянки лидировали практически всю дистанцию 7,8 километра, периодически даже создавая небольшой просвет. На последний этап Непряева уходила с 2,3 секунды преимущества над Фендрих. Швейцарка только накануне выиграла в Дрездене личный спринт и была сверхопасна. Наталья с самого старта зарядила на полную и постаралась удержать отрыв от нее и Лампич.

Но как оказалось, даже на плоской городской трассе сил в условиях рваного темпа спринта может не хватить. Швейцарка съела россиянку буквально в финишном створе, вырвав победу с разницей в 0,32 секунды. Обидное поражение, но еще хорошо, что не успела отыграться Лампич — она проиграла вице-чемпионке Кубка мира 0,8 секунды. Вторая наша пара Татьяна Сорина/Христина Мацокина финишировала последней, проиграв даже китаянкам, — и это тоже неприятная новость с учетом того, что Сорина могла взять желтую майку лидера Кубка мира, будь дуэт чуть повыше.

Большунов и Ретивых ликвидировали итальянскую угрозу

У мужчин финал был более тактическим. В полуфиналах не обошлось без пары завалов, в которых пострадали в том числе хозяева трассы. В решающем забеге десятка участников успокоилась и скорее играла в «кошки-мышки». Пару раз лидировавших Александра Большунова и Глеба Ретивых попытались дернуть французы, но без заметных результатов. Главная опасность состояла в заявке итальянцев, которых на финишном этапе представлял Федерико Пеллегрино — лучший спринтер мира в отсутствие Йоханнеса Клебо. По аналогии с Фендрих он выиграл вчерашнюю мужскую гонку.

Но россияне спланировали гонку максимально грамотно. Большунов на предпоследнем этапе ушел в отрыв, который сумел поддержать только Ришар Жюв. Италия I и Франция II оказались в трех секундах позади, что на 1,3 спринтерского километра отыгрывается очень тяжело. Однако Пеллегрино это едва не удалось! Он накатывал в створе на разбиравшихся между собой Ретивых и Шанава. В итоге Глеб выиграл неосязаемые 19 сотых секунды. Федерико проиграл 0,58. Непростая победа, но уезжать из Дрездена без золота в отсутствие скандинавов было бы совсем не комильфо. Вторая, молодая российская сборная Артем Мальцев/Александр Терентьев стала шестой.

Сорина в шаге от лидерства в Кубке мира

Большунов снова упрочил лидерство в Кубке мира — у него 512 очков против 296 у Клебо и 270 у Пеллегрино, который ожидаемо движется наверх по мере роста статуса спринтов. У женщин, наоборот, все плотно — у американки Рози Бреннан 337 очков против 334 у Сориной, 301 у Терезы Йохауг и 295 у Непряевой.

Теперь лыжный сезон берет паузу до Нового года — когда стартует «Тур де Ски». До конца состав участников многодневки непонятен, но вроде бы шведы и финны приехать готовы, несмотря на пропуск двух предновогодних этапов Кубка мира. А вот норвежцы и особенно Клебо уже рассматривают возможность снятия с февральского чемпионата мира. Интересно, готовы ли они будут ехать через год с небольшим на Олимпиаду — на родину коронавируса, в Китай?