Большунов заставил Клебо смеяться. Закулисье «Чемпионских высот»

Женщины танцуют под «Бэтмена», а лесорубы популярнее лыжников: репортаж из сердца Архангельской области.

Что в Малиновку, один из главных центров лыж России, сложно добраться, слышали многие. Как это выглядит на деле. Если вы, например, из Череповца или просто поклонник Евгении Медведевой и поехали на ледовое шоу в этот город, то вам надо сесть на автобус или поезд до Вологды (три часа), там пересесть на поезд Москва — Лабытнанги и выйти в деревне Костылево в Архангельской области (от Архангельска ехать 600 км) — еще семь часов.

Два миллиона рублей, чтобы оставались

Если вы приехали ночью, то нужно еще пройти километров пять по тайге до поселка Октябрьский, где есть гостиницы. До Малиновки 12 километров. «Яндекс.Такси» тут не работает — либо звонишь, либо идешь по пустым темным дорогам, дышишь запахом кругляка и слышишь, как на соседнем деревообрабатывающем комбинате раздаются хлопки, и видишь, как над лесом белеет зарево. Идти час, волков не видно, чтобы продышаться — самое оно.

Фото «СЭ»

Деревообрабатывающая промышленность — основа жизни местных. Именно поэтому Большунов, Непряева и остальные выступают за УЛК — это не португальское произношение бывшего нападающего «Зенита», а Устьянский лыжный клуб. Но на самом деле аббревиатура совпадает с лесопромышленным комплексом, который тут осторожно хвалят. Мол, дают два миллиона рублей на строительство дома, чтобы люди оставались, еще и обустроили родную деревню владельца компании.

Правда, других вариантов развития нет — надо уезжать либо в Архангельск, либо в Ярославль/Вологду. Да и дом, поговаривают, надо строить строго по канонам — чтобы сохранялся архитектурный облик деревни а-ля «Архангельская Швейцария». Сам УЛК это отрицает — говорит, строгих требований нет. Так они и соседствуют — «Швейцария» с ощущением русской хтони и бескрайности расстояний. Кино недавно закрыли — чтобы доехать до ближайшего, надо позвонить в такси и проехать 60 километров до Вельска.

Фестиваль самоваров на «Чемпионских высотах». Фото «СЭ»

Лесорубы — как пилоты «Формулы-1»

И главным событием в жизни Малиновки являются даже не лыжные соревнования и не «Чемпионские высоты», которые проходят сейчас, а фестиваль «Лесоруб XXI века» с турниром по рубке леса на точность (Грета Тунберг была бы в бешенстве). Организатор фестиваля Елена Кузнецова рассказывает:

— Сюда съезжались 10 тысяч человек со всей России, мы уже выходили на международный рынок, я разговаривала с европейскими компаниями. Мне нравится «Формула-1» — и соревнования лесорубов можно было бы развивать по такой же схеме. Соревнования проходят регулярно и в разных странах, и мировые бренды за ними бы следили, улучшали технику. К сожалению, после всех заморочек прошлого года это пришлось свернуть.

— А технику чего улучшали? Владения топором?

— У вас очень устаревшее представление о рубке леса. Сейчас лесорубы сидят в комфортной кабине, включают себе музыку и управляют джойстиком. Рубит деревья техника. И соревнования не на скорость, а на точность.

О как. На видео это действительно выглядит как восстание машин.

Но это еще что — в Березнике играет женская пенсионерская хоккейная команда. Некоторым игрокам — за 80 лет. Как тебе такое, Коннор Макдэвид?

Бои на Сергеях Устюговых

Короче, и помимо лыж тут есть за чем последить. Но лыжи все равно особняком. Особенно когда гонки проходят в Масленичную неделю — возможно, самый веселый и искренний праздник России, без пафоса иллюминаций и массовых растяжек. Праздник, который идет снизу, а не сверху.

И на «Чемпионских высотах» его отметили на ура. Плясками под песню «Потому что я Бэтмен» в народных русских костюмах, фестивалем самоваров, бесплатной раздачей блинов с морошкой и иргой.

Ну и, конечно, турнир по боям на мешках — интересно, как к такому отнесся бы Сергей Устюгов? Впрочем, для него тут есть свой деликатес — лосятина. По полторы тысячи рублей за кило. На удивление, народу в Малиновке, несмотря на труднодоступность, было несколько тысяч точно, и такую фан-зону я видел только на этапах Кубка мира по биатлону, и то не всех.

Соревнования по бою на мешках в фан-зоне «Чемпионских высот». Фото «СЭ»

В Прощеное воскресенье задавали вопросы про то, стоит ли прощать тех, кто отстранил россиян от соревнований. Большунов, Вяльбе, Бородавко были единодушны — простить надо. Это тоже очень по-нашему. Как и объявление турнира в Малиновке настоящим чемпионатом мира. Большунов тут хочет взять больше золота, чем Клебо в Планице. Может помешать эстафета — но, по информации «СЭ», Алексей Шемякин восстановился и к эстафете приедет. А значит, собрать состав, может быть, удастся.

На «Чемпионских высотах» отличная посещаемость. Фото «СЭ»

Клебо по этому поводу уже повеселился: «Слышал, что Большунов сказал, как он защитил титул чемпиона мира. Пусть говорят что хотят». Наверное, здесь есть какой-то элемент самовнушения и психологической компенсации — но без оптимизма и иронии сейчас жить сложно.