Победная серия Большунова под угрозой. Суперзвезде российских лыж будет сложно в режиме нон-стоп

На четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке Сан Саныча ждут четыре гонки за пять дней.

Четвертый и заключительный этап Кубка России по лыжным гонкам, как и предыдущий, пройдет в Кирово-Чепецке. Причем у мужчин и женщин запланированы сразу по четыре гонки — разделки коньковым и классическим стилем, спринты коньком и скиатлоны. А главной интригой предстоящего этапа, безусловно, станет продолжение противостояния у мужчин Александра Большунова и всех остальных лыжников. Пока счет 8:0 в пользу Сан Саныча. Но, возможно, конкурентам все же удастся прервать впечатляющую победную серию трехкратного олимпийского чемпиона?

Травма добавила мотивации

В Кирово-Чепецк лыжники перебрались уже на прошлой неделе — из-за сильных морозов в Чусовом пришлось менять место проведения третьего этапа. В итоге у женщин спринт классикой выиграла Алена Баранова, а гонку с раздельным стартом также классическим стилем — Вероника Степанова. Для Степановой этот успех стал уже пятым в пяти дистанционных гонках Кубка страны. Что, конечно, впечатляет, пусть не стоит забывать — признанный лидер российских лыж Наталья Терентьева (в девичестве Непряева) пропустила старт сезона из-за травмы. И на четвертом этапе мы ее также не увидим.

Вероника Степанова. Фото ФЛГР

Еще одна звезда женских российских лыж последних лет Юлия Ступак, хоть и выступила в разделке в Кирово-Чепецке, пока еще далека от оптимальной формы — стала только 18-й. А остальные, включая Марию Истомину, Евгению Крупицкую, Анастасию Кулешову, пока не в состоянии что-то противопоставить Степановой в гонках на средние и длинные дистанции. Так что не исключено, что доминирование Вероники в дистанционном формате продолжится. Хотя, возможно, она бросит вызов Анастасии Фалеевой и Барановой и в спринте.

У мужчин Большунов и вовсе на старте сезона абсолютно неуязвим. И это несмотря на травму спины, полученную в августе на сборе в Белоруссии. Как признавался сам Александр, его даже посещали мысли о завершении карьеры, но он сумел их отбросить и нашел новую мотивацию. «Где беру мотивацию? Наверное, там, где многие ее теряют, а я, наоборот, ее нахожу. Потому что когда получил травму, то для меня это был некий вызов. Я его принял. И сейчас пытаюсь сам себя обыгрывать», — говорил он в начале декабря сайту федерального спортивного телеканала.

Устанет или нет?

И если в прошлом сезоне в первых семи гонках Кубка страны Александр победил лишь дважды, битвы Большунова с Большуновым получаются настолько ожесточенными, что соперникам пока остается бороться лишь за вторые-третьи места. Причем особо удивляет доминирование Сан Саныча в коротких гонках — он уверенно выиграл три спринта из трех, хотя среди его соперников призер Олимпиады в Пекине этом виде Александр Терентьев и вундеркинд Савелий Коростелев.

Александр Большунов. Фото ФЛГР

В дистанционных гонках превосходство Большунова, кстати, сейчас не выглядит настолько очевидным. Хотя в паре гонок Александр буквально разгромил оппонентов, возникали и сложности. Самой трудной можно назвать победу как раз в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на третьем этапе в Кирово-Чепецке — на второй половине дистанции Алексей Червоткин заметно сократил отставание от Большунова, уступив на финише лишь 1,9 секунды.

«Большунову хватает внутренней конкуренции, чтобы прогрессировать. Сегодня разница составила чуть больше секунды, это совсем мизерное преимущество. Соперники наступают на пятки, пытаются его обыгрывать. Не дают ему спокойно жить. Сегодня он сильно напрягся, как и другие спортсмены», — заявил тогда «СЭ» старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Наставник оценил уровень звездного подопечного на стартовом отрезке сезона как достаточно высокий. Но также добавил, что Большунов не успел полностью восстановиться после спринта (хотя с него прошло 48 часов) и финишировал в уставшем состоянии. «Надо будет сделать определенные коррективы в тренировочном плане, чтобы пойти дальше», — отметил Бородавко.

С учетом очень насыщенного расписания предстоящего этапа — четыре гонки за пять дней — шансы у конкурентов Сан Саныча на победу хотя бы в одной из дисциплин кажутся весьма высокими. Хотя, зная максимализм Большунова, он вполне может удивить и довести беспроигрышную серию в Кубке страны до 12 гонок.

Расписание четвертого этапа Кубка России в Кирово-Чепецке

20 декабря, среда

Раздельный старт, классический стиль

11.00 — Женщины, 5 км

12.30 — Мужчины, 10 км

21 декабря, четверг

Раздельный старт, свободный стиль

11.00 — Женщины, 10 км

12.30 — Мужчины, 15 км

23 декабря, суббота

Спринт, свободный стиль

11.00 — Квалификация

13.00 — Финалы

24 декабря, воскресенье

Скиатлон

10.30 — Женщины, 15 (7,5+7,5) км

11.30 — Мужчины, 30 (15+15) км

Время — московское