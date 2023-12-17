Экологических активистов избили на лыжном Кубке мира. Им больше не сочувствуют

Провокация на этапе в Тронхейме была ликвидирована за пять секунд.

Попытка радикальной экологической организации Stopp Oljeletinga провести акцию во время скиатлона на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия) жестко пресечена организаторами соревнований и болельщиками. Протестующие против добычи ископаемого топлива успели высыпать на трассу коричневый порошок, но практически сразу были повалены на снег и удалены с места проведения соревнований. То, что активисты вновь пытаются сорвать большие лыжные соревнования в Норвегии, — тревожный знак. Однако отношение к подобным акциям в мире спорта сейчас крайне негативное, и отпор хулиганы получают очень жесткий.

Люди не должны нарушать права окружающих

В начале декабря прошлого года во время мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере экологические активисты зажгли рядом с трассой петарды, вылили на снег красную жидкость (якобы символизирующую нефть), а затем выбежали на лыжню с плакатом против добычи ископаемых ресурсов. Нечто подобное они, видимо, пытались проделать и на сей раз в Тронхейме. Нынешний этап Кубка мира считается тестовым — в феврале 2025-го этот город примет чемпионат мира FIS, так что инциденты с безопасностью сейчас ему совсем ни к чему. Едва борцы за чистоту природы попытались перегородить лыжню, сковав себя наручниками, они были повалены охраной и болельщиками на снег и задержаны за хулиганство.

— Людям должно быть разрешено проводить демонстрации, и я ничего не имею против этого, но мы не может допускать действия, которые ставят под угрозу безопасность спортсменов. Этому нет места на спортивных мероприятиях, — заявил представитель Норвежской лыжной ассоциации Терье Лунд. — Насколько мы могли видеть, группа Stop Oljeletinga пыталась остановить гонку. Но их нейтрализовали почти сразу, так что никаких последствий для соревнований не было. Акция была остановлена за три — пять секунд. Это означает, что мы имеем хороший контроль за происходящим на трассе.

— Они делают это для того, чтобы привлечь к себе внимание, — объяснил случившееся лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо, который одержал в скиатлоне свою первую победу на дистанционных гонках на Кубке мира в нынешнем сезоне. — Мы должны уважать их позицию и право на волеизъявление. Но люди не должны нарушать права других для того, чтобы выразить себя. Мы тоже хотим делать свою работу. И те, кто мешает нам соревноваться, поступают неправильно.

Фото Global Look Press

Пример для радикалов

В ноябре действия протестующих на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Австрии едва не закончились дракой. Соревнования были приостановлены после того, как активисты забрызгали трассу оранжевой краской и легли на снег. Вместе с полицией разобраться с хулиганами решил спортсмен сборной Норвегии Хенрик Кристофферсен. Он набросился на «зеленых» с кулаками и с большим трудом был остановлен стражами порядка. «Это крайне неуважительно. Говори что хочешь, протестуй и пытайся изменить ситуацию. Но не порть людям праздник. Это отвратительно», — объяснил свои действия Кристофферсен.

Большие соревнования в западных странах в последнее время постоянно становятся ареной для хулиганских акций экологических активистов. В этом году «зеленые» мешали проведению забегов «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике, угрожали проведению веломногодневки «Тур де Франс». Были акции во время теннисных матчей, когда сторонники движения Just stop oil приковывали себя к сетке. На соревнованиях по снукеру они высыпали песок на стол, на лыжных гонках — выливали нефть на лыжню. Также безобразничали в «Формуле-1», на скачках, на крикете и на футболе.

Нет сомнений, что в ближайшее время радикальные борцы за чистоту природы не остановятся. Большие старты с прямыми телетрансляциями на весь мир для них слишком хорошая трибуна. Предотвратить такие акции достаточно сложно, особенно на соревнованиях с протяженными трассами. Для того чтобы заблокировать все зоны возможного проникновения, требуются слишком большие средства на организацию охраны. Однако другого пути, видимо, нет. Ведь наказания за нарушение общественного порядка во многих странах символические, а организаторы за срыв прямых трансляций несут серьезные убытки. А ведь успешные попытки «зеленых» подают пример другим радикальным группам, которые также не прочь продвинуть свои идеи за счет большого спорта.