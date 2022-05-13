Норвежцы боятся, что новый президент FIS вернет Россию на соревнования

Родоначальники лыжного спорта критикуют шведа Йохана Элиаша, в том числе из-за России.

60-летний бизнесмен из Швеции Йохан Элиаш пришел к руководству в Международной лыжной федерации в прошлом году после того, как многолетний президент Джанфранко Каспер сложил полномочия, а затем скончался. Прошел почти год правления нового босса, в конце мая в Милане состоится конгресс FIS, на котором он будет переизбран на безальтернативной основе. Однако недовольных «новой метлой» все больше.

Элиаш — диктатор

Одним из оппозиционеров является Вегард Ульванг. Олимпийский чемпион из Норвегии дал интервью VG, в котором выразил опасения за будущее лыжных гонок. С 2006 года он руководил комитетом лыжных гонок в FIS, а в прошлом — завоевал за карьеру три золота и два серебра на Олимпиадах. А о его статусе может говорить то, что скоро он планирует с наследным принцем Хаконом лыжный пробег в Гренландии. Причем Ульванг — не какой-то там кабинетный чиновник, просидевший 20 лет в кресле. Он создал свою, и успешную, линию одежды, а также снимался в сериале вместе с Бьорном Дэли. «Тур де ски» — именно его идея. В общем, человек заслуженный.

Елена Вяльбе и Йохан Елиаш.

Ульванг привел несколько аргументов в пользу своей позиции о проблемах в лыжных гонках в связи с приходом Элиаша.

1. Новый президент не общается со «старой гвардией». «Я вообще не контактировал с новым руководством. Отчасти это причина, из-за которой я ухожу. В прошлом у меня были регулярные контакты с руководством, повестка дня в письменном виде, ко мне иногда обращались за советом. Сейчас ничего подобного нет, — говорит норвежец.

2. Нет письменных протоколов заседаний. Непонятно, как принимаются решения. Руководство FIS и команда Элиаша стали более закрытыми. С другой стороны, можно сказать, что до этого федерация была забюрократизирована, и это признает и сам Ульванг. Однако он настаивает, что FIS — не бизнес, а общественная организация с большим количеством стран-членов по всему миру.

Все это указывает на то, что Элиаш строит в FIS режим личной власти, пишут норвежские СМИ. К примеру, многие одобряют его энергичные действия по изменению модели продажи телевизионных прав. Сейчас есть посредник, компания Infront, Элиаш хочет ее убрать, сделать схему, аналогичную биатлону, снизив роль национальных федераций. Но контракты уже заключены, и отменить их можно разве что через суд.

3. Также Ульванг выступает за уравнивание прав мужчин и женщин, в том числе на дистанциях. То есть женщины, как и мужчины, должны бегать 50 километров. Когда желание уравнять дистанции впервые высказали шведские лыжницы, обладательница Кубка мира Наталья Непряева отреагировала емким «пошли они на фиг». Вполне возможно, что также отреагирует и Элиаш.

Он хочет отправить нас в Дубай

Одновременно с этим на сайте главной норвежской телекорпорации NRK на Элиаша «прыгнул» один из самых заметных лыжных авторов Ян Петтер Салтведт. Он даже сравнил шведа с бывшим президентом США Дональдом Трампом:

— Всего за 11 месяцев он сумел стать настолько непопулярным благодаря своему своенравному стилю руководства, что его сравнивали с Дональдом Трампом и с президентом ФИФА Джанни Инфантино, — утверждает автор.

В колонке Салтведта говорится, что Элиаш принимает решения как бизнесмен с состоянием 25 миллиардов долларов — советуясь с узким кругом лиц и не объясняя своих действий. К власти он пришел на волне обещаний модернизировать лыжи и развить маркетинговый подход.

Однако на деле, утверждают норвежцы, Элиашу плевать на беговые лыжи — он увлечен в первую очередь горными, где крутится больше денег и стран (и где есть возможности для его личного бренда). Элиаш покинул пост генменеджера компании Head, но остался в ней формальным председателем.

Йоханнес Клебо. Фото Global Look Press

Он хочет провести этапы Кубка мира в Ливане (там есть горы) и Дубае (на крытом горнолыжном комплексе, что еще и укладывается в его взгляды о сбережении окружающей среды), мыслит о рынках в Китае и Индии.

Все это, очевидно, не нравится норвежцам и некоторым другим европейцам, которые рискуют потерять свои этапы. Однако, как утверждает автор, «прислушивается ли к этому Элиаш — непонятно». Но есть и плюс — пока лыжные гонки новый президент, скорее всего, оставит в покое. «...если он вообще знает про их существование», — едко замечает эксперт.

Однако кое-чего Элиашу все же удалось добиться — это вероятное включение в Кубок мира по горным лыжам этапа на пике Маттерхорн (3 800 метров), где старт будет проводиться в Швейцарии, а финиш — в Италии.

Что будет с русскими?

Ключевым для западных стран остается русский вопрос — возвращать ли российских спортсменов? Пока среди международных федераций единицы разрешают нашим соревноваться — теннис, велоспорт да частная UFC. И здесь норвежцы полагают, что Элиаш как человек, который знаком со спонсорами в России, будет стараться вернуть нашу сборную на международную арену. В пользу этого действительно есть аргументы: когда грянул скандал с Марией Шараповой и мельдонием, компания Head не разорвала контракт с россиянкой. Более того, швед назвал включение «кардиологической витаминки» в Запрещенный список ВАДА частью антироссийской кампании:

— Мельдоний был запрещен, потому что его использовали спортсмены из Восточной Европы. Возможно, это часть атаки на Россию. А я не думаю, что можно смешивать политику и спорт, — весьма смелые слова для руководителя западной компании.

Александр Большунов. Фото Global Look Press

Глава российских лыжных гонок Елена Вяльбе на конгрессе в Милане претендует на переизбрание в Совет FIS, и, если это произойдет, шансы на возвращение России вырастут, считает автор NRK. А произойдет переизбрание, конечно, «с благословения Элиаша».

FIS хоть и дисквалифицировала россиян после прямых рекомендаций МОК, но лично новый руководитель действительно не выступал по теме россиян и белорусов. Интересно, что буквально вчера на ту же тему выступила одна из самых заметных шведских лыжниц Фрида Карлссон, призвав продолжать бойкот.

Как знать, может быть, Фрида знает о настроениях своего соотечественника и чувствует, что бойкоту нужна поддержка? Но если Элиаш действительно хочет продавить возвращение России, кажется, нашим лыжникам имеет смысл поболеть за его «диктаторские замашки». По крайней мере, на данном этапе.