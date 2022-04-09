Вяльбе выкинут из Совета FIS ради новозеландской горнолыжницы? Выборы пройдут в мае

Главе федерации лыжных гонок России разрешили баллотироваться на международную должность, несмотря на санкции, но Финляндия, Польша и Норвегия уже выступили против.

Международная лыжная федерация (FIS) подтвердила, что представительница России Елена Вяльбе остается в списке кандидатов на переизбрание в Совет организации, несмотря на санкции против наших спортсменов. Россиянам пока запрещено выступать за границей, в России нельзя проводить старты с участием иностранцев, но никаких запретов в отношении официальных лиц нет. И это вызывает негативные эмоции у некоторых западных чиновников. Свое несогласие с такой ситуацией высказали президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми, глава норвежских лыж Эрик Ресте, а также генеральный секретарь Польской лыжной ассоциации Ян Винкель. Другой вопрос — какая у FIS альтернатива переизбранию Вяльбе, которая год назад стала первой женщиной в истории лыжного Совета.

Краеугольный камень

— Санкции в адрес российских и белорусских спортсменов не относятся к членам правления FIS, — приводит официальную позицию федерации норвежское издание Dagbladet. — Таким образом, Елене Вяльбе разрешено выставлять свою кандидатуру на переизбрание в Совет FIS. В соответствии со своим Уставом Международная федерация лыжного спорта должна придерживаться политического нейтралитета, это является краеугольным камнем существования организации.

— Мы решительно выступаем против кандидатуры Вяльбе, — отреагировал Маркку Хаапасалми. — Я не собираюсь голосовать за нее. Абсолютно все должны занять четкую позицию и выступить против.

Однако одно дело голосовать против, а другое — не допустить кандидата до выборов, которые пройдут на Конгрессе FIS 26 мая в Милане. На том же заседании ожидается переизбрание на пост главы организации до 2026 года шведа Йохана Элиаша — у него во время голосования просто не будет соперников. А вот выборы в Совет FIS на период с 2022 по 2024 году точно окажутся конкурентными. На 18 мест в этой структуре претендуют 23 кандидата. Впрочем, есть еще масса нюансов, связанная с квотами для спортсменов и женщин. И этой связи санкции против Вяльбе, какой бы неудобной не представлялась Западу ее кандидатура — очень не в тему.

Российское представительство

Совет FIS является высшим органом организации, который управляет его работой между Конгрессами. Елена Вяльбе была избрана в этот престижный орган летом прошлого года, заменив в нем другого россиянина, Андрея Бокарева. Сначала в феврале 2021-го прославленная лыжница заняла место Бокарева на посту президента Ассоциации лыжных видов спорта России, а затем была избрана в Совет FIS, куда ранее входил Бокарев. Крупный российский бизнесмен ушел в отставку, проработав в Совете с 2012 года. Ранее (с 2006 по 2010 годы) в руководящей структуре FIS нашу страну представлял тогдашний глава ОКР Леонид Тягачев. В общем, россияне, несмотря на все скандалы, в последние годы заседали в Совете почти беспрерывно.

На Олимпиаду в Пекин Вяльбе ездила именно как член FIS Council, что было здорово в ситуации резкого ограничения квот из-за пандемии. Также считается, что членство в Совете важно не только с точки зрения имиджа, но и в плане влияния на ключевые решения. Однако особо обольщаться на этот счет не стоит. Все равно всей оперативной работой федерации в реальности рулит нанятый ее президентом аппарат чиновников. А, как показала история с отстранением россиян от международных соревнований, даже присутствие представителей нашей страны на ключевых постах не является гарантий объективных и законных решение в отношении спортсменов из России.

Тем не менее, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе готова переизбираться в Совет FIS 26 мая. Причем, все ее конкуренты уже известны, и расклады более-менее понятны. Новый Совет будет состоять из 21 члена — включая президента FIS и двух представителей спортсменов. С последними все давно известно — американская фристайлистка Ханна Кирни и финский лыжник Мартти Юлха были избраны в 2020-м на четыре года. Остаются 18 выборных должностей. Это на шесть больше, чем было до сих пор. В настоящий момент в FIS Council, помимо спортсменов, входят 16 человек, с том числе президент организации и три вице-президента. Одной из причин расширения является введение квоты для женщин — теперь их в Совете должно быть не менее трех.

Женская квота

Расклады на майские выборы примерно таковы. 14 из 15 нынешних членов Совета баллотируются вновь. Уходит в отставку только вице-президент FIS Петер Шрекснадель — этому австрийцу уже 80 лет, и ему физически сложно продолжать свою деятельность. На его место почти наверняка изберут другого австрийца Патрика Ортлеба — будет очень странно, если ведущая горнолыжная держава не будет представлена в руководстве Международной федерации. Остальных вице-президентов — чеха Романа Кумпост, японца Аки Мурасато и американца Декстер Пейна, надо полагать, тоже переизберут без вопросов. Впрочем, переизбрание всех нынешних членов Совета, кроме Вяльбе, навряд ли вызывает сомнение.

В итоге остаются только пять вакансий, на которые вместе с Вяльбе претендуют еще девять «новобранцев». Причем, три этих места должны быть отданы женщинам — их вместе с представительницей России в бюллетене пять. Конечно, теоретически возможно, что все они будут избраны, но скорее всего две вакансии «распределят» пятеро мужчин, а четверо женщин и станут главными конкурентками нашей олимпийской чемпионки. Кто же они? Очевидно, что ни одна из соперниц не сравнится с Вяльбе спортивными титулами. Кроме того, только француженка и канадка представляют авторитетные в лыжных видах спорта страны.

Магдалена Каст — глава лыжной федерации Аргентины, а новозеландка Фиона Стивенс — участница Олимпиады-1980 в горных лыжах. Их избрание можно оправдать разве что «расширением географии» лыж. Но ради этого, видимо, выдвинут еще и ливанский горнолыжник Фреди Кейро. В свете последних событий, надо полагать, повышаются шансы главы лыжной федерации Украины Игоря Митюкова, который раньше уже неоднократно безуспешно баллотировался в Совет. Впрочем, у него не самый простой политический бэкграуд. В прошлом он был советником Виктора Януковича. В любом случае, очевидно, что, если не брать во внимание политику, Вяльбе — более сильный и заслуженный кандидат, чем любой из ее соперников.

Увы, есть и политические резоны. Именно они буквально вчера заставили Международную федерацию санного спорта исключить россиян из всех своих руководящих органов. В случае с Еленой Вяльбе, она не просто представляет Россию, но и в последнее время активно критиковала наших оппонентов, в особенности норвежцев, за травлю российских лыжников. Кстати, один из оппонентов нашего руководителя — Эрик Ресте — скоро покидает пост главы Норвежской лыжной ассоциации. И в связи с эти его переизбрание в Совет FIS выглядит странным. Быть может, оппонентам Вяльбе стоит не заниматься «охотой на ведьм», а задуматься над тем, чтобы в руководстве международной федерации оказались действительно адекватные и работоспособные люди.

Члены Совета FIS, которые баллотируются на новый срок

Матс Арьес (Швеция)

Дин Госпер (Австралия)

Роман Кумпост (Чехия)

Урс Леманн (Швейцария)

Цеко Минев (Болгария)

Аки Мурасато (Япония)

Декстер Пейн (США)

Флавио Рода (Италия)

Эрик Ресте (Норвегия)

Энцо Шмрекар (Словения)

Франц Штайнле (Германия)

Марти Ууситало (Финляндия)

Елена Вяльбе (Россия) *

Чжэн Лянчэн (Китай)

Кандидаты в Совет FIS, которые в данный момент не входят этот орган

Дейдра Дионн (Канада) *

Педро Фарромба (Португалия)

Магдалена Каст (Аргентина) *

Фреди Кейро (Ливан)

Игорь Митюков (Украина)

Патрик Ортлеб (Австрия)

Анн-Шанталь Пижле-Греви (Франция) *

Фиона Стивенс (Новая Зеландия) *

Патрик Туссен (Андорра)

* Претендентки на три женские квоты