Лыжницу Степанову травят в Норвегии: «Это не забудется»

Норвежские спортсмены не могут простить россиянке ее высказываний на политические темы.

Олимпийская чемпионка в женской эстафете в составе сборной России Вероника Степанова превратилась в главного раздражителя для коллег из Норвегии в связи со своими публичными политическими высказываниями. После выступления 21-летней спортсменки на приеме в Кремле и публикаций в соцсетях, осуждающих отстранение наших лыжников от международных стартов, на Степанову обрушился вал критики со стороны представителей сборной Норвегии. В основном эти заявления инициированы норвежскими СМИ — спортсменов активно спрашивают по поводу высказываний Вероники. Однако выглядит это как настоящая кампания по травле молодой россиянки.

Мы желаем добра своей стране

— Я ровесница века, родилась в январе 2001-го. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути, и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде. Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от нашего президента страны. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим, обещаю, — сказала Степанова во время приема олимпийцев у Владимира Путина.

— С того дня, как я выступила на приеме в Кремле в честь российских олимпийских чемпионов, западные журналисты засыпают меня просьбами о дальнейших комментариях, — отреагировала уроженка Камчатки на дальнейшие события. — С некоторыми из этих журналистов мне довелось познакомиться лично, что, возможно, и сформировало у них какое-то мнение обо мне. У меня есть ответ для всех вас: неужели вы ожидали от меня чего-то другого? То, что я улыбаюсь, немного говорю по-английски и почти всегда готова перекинуться парой слов с вами и соперницами, делает меня какой-то «другой русской»? Наивность! Слушайте и внимайте: мы, русские, желаем добра своей стране несмотря ни на что. Одно из наших убеждений — поддерживать Родину во время потрясений. Если у вас, уважаемые западные журналисты, есть проблемы с пониманием этого, то, возможно, вам следует заняться независимым размышлением о том, почему мы так уверены, что победим все трудности. И, может быть, перестать верить в мифы, которые вы сами в западных СМИ создали и продолжаете «увековечивать».

Напомним, что прошлый сезон стал для Вероники первым во взрослых соревнованиях. На ее счету есть золото юниорского чемпионата мира, но на взрослом уровне все ее награды завоеваны только в эстафетах. Степанова была финишером золотой команды россиянок на этапе Кубка мира в Лиллехаммере и на Олимпиаде в Пекине. В целом вчерашнюю юниорку сложно назвать звездой мировых лыж, даже с учетом ее многочисленных ярких постов в соцсетях. Однако речь олимпийской чемпионки в Кремле привлекла внимание к девушке не только в России, но и за рубежом. Особенно в Норвегии, где очень популярны зимние виды спорта, а местные лыжники являются национальными героями.

Тяжело поверить, что это ее собственное мнение

Одним из последних высказываний норвежцев в отношении Степановой стало мнение восходящей звезды женской сборной этой страны Хелены Марии Фоссесхолм, которая является ровесницей Вероники. «Я немного знакома с Вероникой. Она очень милая девушка, но я не согласна с ее последними выступлениями, — приводит слова 20-летней спортсменки NRK. — Я одновременно разочарована и раздражена. Как я буду теперь относиться к Степановой? Не могу ответить на этот вопрос, пока не встречусь с ней лично. Но ясно, что это не забудется. Очевидно, что она отстаивает свои ценности. Иначе она бы не публиковала это в соцсетях и не защищала так свою позицию. Но эти ценности крайне далеки от меня».

Приняла участие в атаках на россиянку и чемпионка мира среди юниоров Лотта Венг. «Слова Степановой меня шокировали, — приводит слова норвежской спортсменки VG. — Тяжело поверить, что это ее собственное мнение. Она видит ситуацию с другой стороны — не с той, что видим мы. Хотелось бы, чтобы российские спортсмены не вмешивались в политику. Но нам нужно смотреть на ситуацию и с их точки зрения. Хочу ли я соревноваться с ней на одной лыжне после этого? Я пока не думаю об этом».

Очень обидно за лыжные гонки без России

Ранее о Степановой говорил четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен. Этот норвежец неоднократно жестко критиковал российские власти и выступал за отстранение наших лыжников от международных стартов. За что получил отповедь Вероники. «Степанова намного хуже меня в том, что касается газетных заголовков и всего такого. Пусть продолжает, я не принимаю ее слова близко к сердцу, — заявил Иверсен изданию Nettavisen. — Я не подписан на Веронику в соцсетях и лично не знаком с ней. Я вообще не помню, видел ли я ее когда-то на лыжне, а не на страницах норвежских СМИ».

Иверсен вообще в последнее время «в ударе». В частности, ему не понравилось и то, что российские лыжники-военнослужащие пришли на встречу с министром обороны РФ в военной форме. Хотя подобное всегда делают и спортсмены в других странах. Например, в Германии, где многие атлеты являются солдатами и офицерами бундесвера. Впрочем, в Норвегии звучат и более взвешенные голоса. И не только в отношении Степановой и армейских лыжников, но и по поводу перспектив возвращения российских спортсменов на международную арену.

— Всего несколько месяцев назад я не мог представить себе, что мы будем задаваться вопросом по поводу появления на соревнованиях россиян, — удивляется чемпион мира Ханс Кристер Холунн. — Конечно, многое зависит от того, как будет развиваться политическая ситуация. Мы не можем делать вид, что ничего не происходит. Но если Россия не вернется, за соревнования по лыжным гонкам мне будет очень обидно.