«Думала не о соперницах, а как дойти до финиша. Коснулась дна». Талантливая лыжница — о сложном этапе карьеры

Интервью с Яной Кирпиченко.

Последние годы конкуренция в сборной России по лыжным гонкам такая, что далеко не все таланты попадали в международную обойму. Еще до санкций оставались те, кто был вынужден бегать только на внутренних стартах. Особенно обидно было выпасть из состава в олимпийский год — и остаться без главного старта четырехлетия. В женской сборной подобный казус случился с Яной Кирпиченко.

В марте 2021-го Кирпиченко была в обойме лидеров женской команды. Выиграла в составе четверки серебро в эстафете, показала отличные результаты в личных гонках, и только обидные падения помешали взять медаль. Но дальше болезни подкосили девушку, и у нее началась полоса неудач, которая начала сокращаться только сейчас. В интервью «СЭ» Яна рассуждает о причинах провальных сезонов, рассказывает, чему ее научили возникшие проблемы и как она собирается действовать дальше.

Фото Global Look Press

Много болела и не давала себе времени на восстановление

— С каким настроением закончили сезон?

— Настроение сейчас уже хорошее, получилось отдохнуть, перезагрузиться. Это очень важно — набраться сил как физически, так и, что важнее, психологически. Соскучиться по работе банально, мотивацию найти для себя. Сезон я завершила после чемпионата России, поэтому и перевела дух и даже приступила к тренировкам, к работе на следующий сезон. Пока, правда, не в полноценном режиме работаю, в поддерживающем форму скорее.

— Какую оценку себе поставите по итогам сезона?

— Сезон неудачный. Радует, что есть прогресс по сравнению с прошлым годом, когда я, откровенно говоря, коснулась дна. Подвижки есть, но, откровенно говоря, не самые серьезные — одна-две хорошие гонки за сезон. И то не самые хорошие, скорее средние. Конечно, это далеко не тот уровень, на который я рассчитывала. Но думаю, что на тройку-то я наработала.

— Основная причина подобных неудач — состояние организма?

— Вероятнее всего. В прошлом году я закончила сезон после «Тур де Ски». Хотела еще поехать на первенство по федеральному округу, но заболела коронавирусом повторно и больше не выступала. Болезни мешали, безусловно, не давали ни тренироваться нормально, ни выступать, набрать форму. Но надо справляться с этим.

— В марте прошлого года у вас был резонансный пост, где вы писали, что несмотря ни на что, останетесь в лыжном спорте. Получается, что все-таки думали о завершении карьеры?

— Это был ответ самой себе. Самый сложный период за всю карьеру, в планах у тебя одно, по факту все другое. Не думала, что стану настолько неконкурентоспособной, что выходя на гонку, буду думать не о том, как занять высокое место и бороться с соперницами, а как банально дойти до финиша.

Мое состояние тогда было откровенно плохим. Всякие мысли шли в голову, в том числе о завершении карьеры. Но потом выходила с пустой головой на тренировку, бежала по лесу и возвращала мотивацию. Мне нравится лыжный спорт, и уходить из-за одной неудачи глупо. И я не пожалела, что решила тогда остаться в спорте. Ни разу не пожалела, пусть были болезни снова, неудачи. Но мое психологическое состояние улучшилось, я готова и буду бороться.

— Об Олимпиаде в таких условиях вряд ли уже думали?

— Это основная цель для любого спортсмена, особенно когда до этого все шло достаточно неплохо. И где-то до ноября я в голове держала мысль о Пекине. Но потом, когда начались первые зимние старты, я поняла, что даже если у меня получится поехать на Олимпиаду, то разве что статистом — состояние вообще не позволяло бороться за высокие позиции. Потом мне становилось все хуже и хуже, боролась не с соперницами, а сама с собой.

— Что все-таки так резко с вами поменялось? Из участниц ЧМ с одним из лучших личных результатов — к полнейшей безнадеге...

— Опять же, болезни. Я очень много болела, коронавирусом. Не раз и не два. Чуть ли не каждый месяц — либо ковид, либо ОРВИ. Только вроде бы начал набирать форму, включаться в работу, как снова тебя терзает болезнь. Не успеваешь долечиться, время идет, начинаешь тренироваться неподготовленным организмом — и снова все по кругу. Тут моя вина в том, что не давала себе нужное время для восстановления. Спешила с возвращением в спорт, нужно было подождать, дать организму прийти в себя.

— Как вы относились к радикальным мерам по борьбе с пандемией? Особенно с учетом, что она вас лично так потрепала.

— Знаете, в тот год, когда я болела, старалась носить маски, перчатки, везде брала антисептики... Но это не помогало. Поняла, что все это скорее дело случая. Ты можешь все соблюдать, но все равно болезнь найдет тебя. Чаще всего это происходит, когда ослаблен иммунитет. И в таком случае, оберегай себя, не оберегай, мало что поможет. Так что сейчас я не переживаю на эту тему.

Фото Global Look Press

Я за нормированную медийность — она не должна мешать тренировкам

— Этот сезон был первым полностью внутри России. Насколько сильно он отличался по впечатлениям и эмоциям?

— Серьезно отличался по всему. Но для меня не было серьезной разницы, где бегать. Я сейчас не в лучшем своем состоянии. Все не так печально, прямо скажем, как было в прошлом году, прогресс есть. Но, объективно говоря, к международным стартам я была не готова. Для меня сейчас не самый простой период в карьере, поэтому вроде бы не так много и упустила. А вот девчонки, которые сейчас на пике своих возможностей, молодые, талантливые... Им, конечно же, тяжело.

Мысли о том, сколько медалей могли бы завоевать на международных стартах, наверняка возникали, хотя надо отметить работу нашей федерации лыжных гонок — в этом году провели отличные соревнования в Малиновке. Был телепоказ гонок, этапов Кубка России. Картинка шикарная, эмоции, интерес.

— То есть в целом вам понравился этот сезон по организации?

— Конечно. В России тоже есть с кем бегать, и у нас очень много конкурентоспособных девочек. Для них создают сейчас все условия. И уровень подготовки соревнований также высочайший, на мой взгляд.

— В начале сезона гонки в телеэфир не шли, и по этому поводу была активная дискуссия. На ваш взгляд, показ соревнований — это важная история?

— Разумеется. Хотя бы для популяризации спорта: многие дети смотрят на соревнования по телевизору, и у них потом горят глаза, хотят заниматься сами лыжами, глядя на наших лидеров. Для болельщиков это важно.

У меня много знакомых, кто хотел следить, посмотреть гонки, а когда телекартинки не было, можно было довольствоваться только онлайн-отсечками по дистанции. Но это не так интересно. Аудитория лыжных гонок в стране растет, так что и для телевещателя это в плюс, зритель будет.

— Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе против излишней медийности спорта. Вы с ней солидарны либо считаете, что спорт — он в первую очередь для болельщиков? Значит с ними надо коммуницировать...

— Я за здоровый интерес болельщиков и нормированную медийность. Она ни в коем случае не должна мешать тренировочному процессу. Хорошо, когда показывают соревнования, обсуждают спорт, но не личную жизнь спортсменов. Должна быть определенная граница, у каждого она, пожалуй, своя. Каждый сам решает, что для кого норма.

— У вас много подписчиков в соцсетях. Неужели это не важно?

— За мной стали следить после универсиады и ЧМ. Специально я их не развивала, контент-план не писала. Все было естественно, делюсь эпизодами из своей жизни с теми, для кого это интересно. Какие-то важные для меня моменты, интересные. Приятно, что таких людей много и они не отписываются, хотя сейчас я появляюсь в интернете не так часто.

— Среди главных событий в вашей жизни, получается, выделяете прежде всего ЧМ и универсиаду?

— Не только универсиаду. Был еще и молодежный чемпионат мира тогда, важный год, я стала чемпионкой, бронзовым призером молодежного ЧМ. Это был прорыв для меня, я поняла, на что способна. И потом уже взрослый ЧМ — на сегодняшний день вершина карьеры.

из личного архива

Не на что обижаться, есть результат — человек в команде. Нет значит нет

— ЧМ-2021 был полезным опытом? Либо больше с ним связано скорее переживаний?

— Было обидно, разумеется, что у меня случилось два падения. Особенно в последней гонке. Я была в отличной форме, очень хотелось побороться за места поближе. Но помешало волнение. Когда меня внесли в состав эстафеты, ответственность совсем на другом уровне. Одно дело, ты бежишь сам за себя. И совсем другое — бежать эстафету за сборную. За других девочек, за всю команду отвечать. Нужно отдать себя полностью, хорошо настроиться, но при этом не перегореть.

— Часто пересматривали ту гонку масс-старта с ЧМ-2021?

— Я вообще редко пересматриваю неудачные гонки. Да и победные тоже. Выиграл — хорошо, порадовался пару дней и забыл, надо работать дальше. С неудачами все сложнее: как бы я ни хотела про них забыть, все равно в голове воспоминания всплывают. Думаешь, что ты не так сделал, как могло все сложиться иначе... Но эту ситуацию надо направлять в свою пользу. Не расстраиваться, а сделать правильные выводы и не допускать подобного в следующий раз.

— При этом и не закапывать себя.

— Разумеется. Но не всегда это получается, особенно когда речь о стартах первого порядка, таких как чемпионат мира.

— Вы работали как в группе Крамера, так и в группе Бородавко. Что есть общего в их работе и в чем различия?

— Комфортно было работать в обеих группах. Для меня главное, чтобы был диалог, понимание. Маркус был более мягкий, Юрий Викторович — более жесткий и требовательный. Но оба тренера — понимающие, справедливые. С каждым мы были в хороших отношениях. По тренировочному процессу, конечно, разные совершенно методики применялись, подход к делу. Но каждый тренер требовал самоотдачи, без нее никуда.

— С чем было связано решение сменить тренерскую группу?

— После Маркуса меня убрали из команды, из сборной. Я готовилась с личным тренером Гельмановым Артемием Владимировичем, дома, вне сборной. Потом отобралась на этап Кубка мира, и меня определили в группу к Юрию Викторовичу на следующий сезон. Собственно говоря, я не уходила и не решала ничего. Все само собой за меня решилось.

— Когда вас убирали из команды, удалось пообщаться с Еленой Вяльбе? Она объясняла как-то это решение?

— А что тут говорить и на что обижаться? Когда у человека результат — он в команде. Когда нет — тогда нет.

— То есть обид не было? В прессе Вяльбе периодически резко о вас высказывалась.

— У спортсмена может быть один взгляд на ситуацию, у руководства команды — другой. Возможно, со своей стороны я что-то могла не замечать. А руководитель видит эти нюансы. Я вынесла пользу из этой ситуации, вернулась к себе домой в регион, к истокам. К тому, с чего я начинала. И дальше выдала свой лучший сезон в карьере. Конечно, когда я только узнала, что меня исключили из состава, я негодовала. Но сейчас понимаю, что не случись того переломного в карьере момента, не было бы и дальнейшего роста.

— Какие мысли касательно следующего сезона? Будете менять систему подготовки?

— Перемены будут, я снова буду готовиться с личным тренером Гельмановым, он сейчас тренер юниорской сборной России.

— На данный момент у вас задачи скорее внутреннего характера? О возвращении на международную арену не думаете?

— Пока не до этого. Не первостепенный вопрос, не самый актуальный. Чтобы думать о международных стартах, нужно прежде всего самой быть к ним готовой, конкурентоспособной внутри России. И только потом думать о следующих шагах. Пока мне в России есть с кем бегать и на кого равняться.

Фото Global Look Press

Не хочу копаться в прошлом — лучше перешагнуть эту страницу

— Часто сейчас бываете на Алтае?

— Я живу в Барнауле вне сезона, так что часто бываю. В апреле ездим на Алтай, в село под Горно-Алтайском, где я начинала свой спортивный путь. Важно помнить места, откуда ты родом, они обладают особой силой. Банальная прогулка по горам меня заряжает всей этой энергетикой, а какие пейзажи у нас, какая природа! Люди со всего мира мечтают увидеть Алтай, а у нас он под боком, пять часов на машине — и ты на месте.

— В интернете противоречивая информация о вашем месте рождения. Можете прояснить?

— Я родилась в небольшом городе Рубцовске. Затем переехала в Барнаул в 16 лет.

— Как сейчас поживает Алтай? Из европейской части России сложно себе представить, что там происходит.

— По ходу сезона я была во многих регионах России. И в больших городах, и в маленьких. Везде свои плюсы и минусы, но именно в Барнауле я чувствую себя на своем месте. Настолько люблю и город, и свой двор, и лыжные трассы. Для меня лучше города нет, как бы банально ни звучало. Даже в Москву переезд не рассматриваю.

— Чем занимаетесь в свободное время? Раньше вы говорили об увлечениях чтением и заботе о домашних животных.

— Сейчас немного другие дела и приоритеты. Не так часто бываю дома, времени все меньше и меньше. Но про своих любимцев я не забываю — у меня два кота и декоративный кролик.

— Все в одной квартире живут? Не конфликтуют?

— Все вместе. Кролик мне достался от подруги, уже шесть лет живет у меня. Кошки приняли его хорошо, ладят. Не нападают, если вы об этом. Мне повезло с моими животными, они очень ласковые и неконфликтные, ни с людьми, ни друг с другом. Так что за кролика не переживаю.

— Что последнее прочитали?

— Из крайнего — начала читать «Тело помнит все». Скорее по психологии, есть потребность изучать себя. Найти что-то в книге, что поможет разобраться в себе. Копаться в прошлом не хочу, сейчас это будет глупо. Но понять, что делать, и думать о будущем — важно. Перешагнуть эту страницу.

Яна Кирпиченко

Родилась 22 января 1996 года в Рубцовске (Алтайский край).

Специализация: скиатлон, гонки с раздельным стартом, дистанционные гонки.

Серебряный призер чемпионата мира 2021 года в эстафете, чемпионка универсиады 2019 года в эстафете, трехкратный бронзовый призер зимней универсиады 2019 года в индивидуальных лыжных гонках. Мастер спорта международного класса.