Год назад ее исключили из сборной, а сейчас она борется за медали. Прорыв Яны Кирпиченко

Яна Кирпиченко была пятой на этапе Кубка мира в Фалуне и на чемпионате мира мечтает о большем

В нашей женской команде сейчас обстановка словно в разгар военных действий. Спортсменки выбывают из строя одна за другой, но при этом ни по кому нет ясности, получится восстановиться до чемпионата мира или нет. Судите сами:

— Наталья Непряева. Сломала два пальца при падении в масс-старте на последнем этапе Кубка мира в Фалуне. Уже перенесла в Москве операцию и в ближайшее время присоединится к команде. Срок восстановления — три-четыре недели, теоретически до Фалуна Непряевой должны снять гипс, и при благоприятном исходе шансы стартовать на чемпионате мира сохраняются.

— Татьяна Сорина. Получила разрыв связки на левой ноге в середине января после «Тур де Ски». Месяц не допущена к соревновательной деятельности, но активно тренируется и сохраняет шансы стартовать в Оберстдорфе.

— Алиса Жамбалова. Сразу после «Тур де Ски» сдала положительный тест на коронавирус. Уже восстановилась, получила допуск и присоединилась к команде на сборе в Тоблахе.

На этом фоне, вторым номером команды после Юлии Ступак в Фалуне неожиданно стала Яна Кирпиченко. Спортсменка, которую прошлой весной президент федерации Елена Вяльбе отчислила из сборной и отправила на самоподготовку. При этом Кирпиченко вовсе не была худшей по спортивным результатам, но — не оправдала надежд, которые на нее возлагали.

Встряска от Вяльбе пошла на пользу. В Фалуне Яна финишировала пятой в классическом масс-старте, показав лучший результат в карьере в личных гонках Кубка мира. Добавьте сюда и отлично пройденную многодневку «Тур де Ски» — 13-е место в общем зачете, и это со скидкой на провальные спринтерские гонки.

Сейчас Кирпиченко — твердый кандидат на участие в чемпионате мира и наверняка будет там стартовать в одной из дистанционных гонок. А если все сложится, то и в эстафете.

На спусках местами было страшно

— Пятое место в классическом масс-старте в Фалуне в присутствии Йохауг и всех сильнейших норвежек — это суперрезультат? — вопрос Кирпиченко.

— Это очень неожиданный результат, конечно. Когда выходила на старт, настраивалась на борьбу, но на какое-то определенное место не рассчитывала. В ходе гонки было очень тяжело, несколько раз мы отпускали лидирующую группу. Но потом хорошо накатывали со спусков. Пятое место — это отлично, я счастлива, но аппетит приходит во время еды. Уже хочется большего.

— Как вам ледяные спуски, где падали и Большунов, и Непряева, и еще масса народу?

— Местами было страшно, да. Я ведь знала, что падения были и за день до этого, и в нашей гонке. Но проходить спуски старалась по ситуации, ведь это был масс-старт, и нужно было ориентироваться на идущих впереди спортсменок. Рада, что все получилось.

— Команда очень тепло поддержала Наталью Непряеву после падения...

— Конечно. Мы соперницы только на трассе, а в жизни дружим, у нас нормальные человеческие отношения. За Наташу переживали все, у нее тут целая армия болельщиков. Надеюсь, к чемпионату мира и она, и другие девочки поправятся и войдут в свою боевую форму.

— Какие планы на подготовку к чемпионату мира? Оставшийся этап Кубка мира в Швеции вы побежите?

— Нет. Сейчас мы приехали на сбор в Тоблах, будем готовиться к чемпионату мира на высоте. На кубковый этап я не поеду, потому что там только спринтерские гонки.

Расстались с Маркусом в хороших отношениях

— Какие дистанции хотели бы бежать на чемпионате мира?

— Лично я — классическую гонку. Но думаю, уже непосредственно перед чемпионатом мира у нас будут контрольные тренировки, и там уже решится, кто какую дистанцию побежит.

— Этой зимой вы присоединились к группе Юрия Бородавко. Как так вышло?

— С весны я была на самоподготовке. Готовилась с личным тренером Андреем Гельмановым и с женской юниорской сборной, которую он тоже тренирует. Но так было только до вкатки. Потом мне нужно было уезжать в Финляндию для отборочных стартов на Кубок мира. После них мы приняли решение, что нужно закрепиться за тренером, который непосредственно находится в сборной команде. Потому что невозможно готовиться только по написанному плану, когда ты с тренером в разных странах.

— Почему выбрали Бородавко, а не Маркуса Крамера, у которого вы были в прошлом году?

— У Маркуса методика отличается от той, по которой я готовилась летом. А вот у Юрия Викторовича, наоборот, очень похожа. Но мы с Маркусом все обсудили, поняли друг друга и остались в хороших отношениях.

— Бородавко сильно что-то поменял в ваших тренировках?

— Когда идет соревновательный период и старты один за другим, сложно что-то изменить. Я думаю, многое будет понятно после ближайшего сбора и особенно после летней подготовки. Тогда можно будет сделать какие-то выводы.

Яна Кирпиченко

Родилась 22 января 1996 года в Барнауле. Выступает за Алтайский и Красноярский край.

Личный тренер — Андрей Гельманов. Тренируется в группе Юрия Бородавко.

Четвертое место на первенстве мира среди молодежи (2019). Победитель и трехкратный бронзовый призер универсиады (2019). Лучшее место на этапах Кубка мира в личных гонках — 5-е.