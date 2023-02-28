«Если нам кто-то запретил соревноваться, это не наша вина!» Легков поддерживает слова Большунова про норвежцев

Интервью с олимпийским чемпионом Сочи и телекомментатором.

Посреди Архангельской области в деревне Кононовская населением 80 человек прошла половина главного турнира сезона «Чемпионские высоты». «СЭ» спросил у Александра Легкова о главном — словах про «альтернативный чемпионат мира», возвращение россиян на мировую арену и жалобы болельщиков на труднодоступность места соревнований.

Слова Большунова — алаверды норвежцам

— Александр, половина «Чемпионских высот» прошла. Как вам турнир?

— Мне нравится, и всем спортсменам, и не только спортсменам. Я и про себя могу сказать, у меня тут тоже много включений, я комментирую, не так просто. Я каждый день переживаю за это, хочется обо всех сказать, все сказать, ничего не забыть, так что мне нравится, это что-то новое. А по поводу турнира — так понимаю, что норвежцев постоянно спрашивают там, на чемпионате мира, мол, там бегают российские спортсмены, завоевывают титулы и говорят, что подтверждают звание чемпионов мира. И Клебо говорит: «Мне неважно, что они делают». Наверно, это некое алаверды туда — а мне неважно, что вы там бегаете. У нас свои соревнования, они действительно топовые, трассы очень классные.

— Просто Большунов напирает на то, что чемпионат мира здесь, и не кажется ли, что здесь есть некий перебор? Понятно, мы должны хвалить свои турниры, но ведь и не забывать, что нам надо туда возвращаться.

— А куда нам возвращаться? Мы и не собирались отказываться от их соревнований, это они нам запретили туда ехать. Поэтому правильно он говорит, если его не пустили. У него амбиции остаются, он спортсмен, который должен там бежать, выигрывать, бороться с лидерами. И если нам кто-то запретил, это не наша вина. Наши спортсмены готовы были ехать и соревноваться. Наверное, после этого такие высказывания есть у наших спортсменов. Я абсолютно поддерживаю их.

Александр Большунов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Сейчас будто качнулся маятник, нет? Или вы пока еще не верите в то, что нас вернут?

— Пока одни разговоры, я не вижу конкретики, когда будет конкретика, тогда посмотрим. Мы это обсуждали на днях — нынешний нейтральный статус отличается от того, который был у нас в момент допинговых разбирательств. Тогда была совсем другая история. Сейчас, если нас пустят, этот статус будет другим. И в этом плане надо будет задуматься о том, как ехать, стоит ли. Спортсмены высказываются, что они уже устали бегать без флага, гимна, поэтому если они хотят, чтобы мы приезжали, мы должны ехать под своим флагом. Я их тоже понимаю. Есть такие мнения, Юлия Ступак уже говорила — хватит бегать в нейтральном, мы должны ехать туда, и мы должны ехать под своим флагом. Мне кажется, есть в этом доля правды, правильно она все говорит.

— А с той стороны, наоборот, ставят условия жестче, вплоть до индивидуальных проверок на политическую позицию.

— Да, это совсем другая история будет.

— У вас наверняка много контактов за рубежом, изменилось ли отношение к вам за этот год? Есть ли такое, что по нам скучают, или это тоже преувеличение?

— Если честно, я мало с кем общаюсь из иностранных спортсменов. С Маркусом [Крамером], Изабель [Кнауте] продолжаю, только вчера созванивались, все с шутками, она спрашивает, как у нас здесь дела. Я спрашиваю, как у нее дела. У нас такое же общение, как и было раньше. Если мы говорим про иностранных спортсменов, то Юля Ступак, которая ездила и тренировалась, говорит, что к нам хорошее отношение. Не у всех, конечно, но все равно. В любом случае в кулуарах говорится о том, что они тоже ждут сильных спортсменов из России, но вот такая ситуация мировая, она пока им не позволяет это сделать. Но посмотрим, мы всегда были открытыми и открытыми остаемся, так что надеемся, что все это поменяется в нужную сторону. А пока будем бегать здесь, развиваться и мотивировать себя результатами.

Был бы за, если бы на наших соревнованиях участвовали китайцы и другие

— Просто, окей, этот сезон сделан здорово, есть призовые, есть интерес, но сколько в таком формате можно продержаться? Без потери мотивации и тому подобного.

— Кто же вам скажет, возможно или нет? Мы каждый день убеждаемся, что это все для нас новое и для всех очень много нового в этой жизни. Поэтому поживем — увидим, правильно делают, что организуют соревнования, вводят призовые, какую-то мотивацию спортсменам дают, пытаются создать лучшие условия. Потому что вот такая ситуация у нас в стране. И сколько она продлится, никто не знает. Все надеются быстро вернуться, но если думать только о том, как бы быстрее вернуться, не будет времени думать о развитии. А мы, наоборот, сейчас идем вперед, развиваемся. У нас тоже все хорошо, соревнования показывают по телевизору.

— А можно кого-то кроме белорусов пригласить на соревнования, имеет ли смысл нам думать в сторону расширения географии, приглашать китайцев, другие страны?

— Вопрос скорее к нашей федерации, но если я, комментируя гонки, увижу здесь какие-то другие страны типа Китая, я буду только за, пускай бегают. Тем будет интереснее для нас. Просто мировые лидеры у нас другие страны, как раз те недружественные, которые выступают сейчас без нас, поэтому сложно про это говорить.

Самое главное, чтоб наши все вместе бегали, друг друга подстегивали, мотивировали. И судя по гонкам, которые сейчас прошли, конкуренция серьезная. Потому что сейчас Непряеву Степанова обыграла. Непряева сейчас задумается: «Ага, она у меня выиграла, надо в следующий раз показать свою силу, потому что я лидер». И пошло-поехало, Степанова против Непряевой. Вокруг них еще десять спортсменок, которые хотят у них выигрывать, иногда даже получается. Пусть с учетом командных спринтов, эстафет, но я могу сказать, что такая внутренняя конкуренция — уже хорошо, что она сильная.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Спринты в больших городах нужно делать

— Давайте передам такое послание от болельщиков — многие недовольны, что такие турниры проводят в Малиновке. Ехать очень долго, добраться сложно.

— У нас сейчас много регионов развивается, я вот был в Оренбургской области, там тоже думают о том, чтобы развивать лыжные трассы, роллер-трассы, омологацию проводят, федерацию развивают. Малиновка — это тот случай, когда уже давным-давно, с 2008 года, развивают ее, она нужна, здесь так много вложено средств, широкие трассы. Трассы действительно идеальные. То, что добраться неудобно, — согласен, есть в этом плане небольшой пробел, но, пожалуйста, нам губернатор сказал, что со следующего года помимо удлинения трасс и расширения асфальтного покрытия построят аэропорт в Вельске, построят гостиничный комплекс на 300 мест, будет проще. Тут, по идее, то же самое, что и Тюмень, там тоже, чтобы добраться до «Жемчужины Сибири», нужно приехать в Тюмень и добраться до стадиона. Тюмень — биатлонный центр. А Малиновка, могу сказать, — лыжный центр. И мне кажется, он не то что должен остаться, он и останется им. Появится аэропорт — прилетайте, смотрите.

— Просто стоит ли возвращать лыжи в большие города? Пытаться сделать спринтерские этапы Кубка в Москве, Петербурге?

— Сто процентов, это тоже нужно делать. У нас в какой-то степени это делает Москомспорт, Алексей Кондаранцев — огромный молодец, он эти форматы на любительском уровне проводит, пусть со звездами прошлых лет среди биатлонистов и лыжников или даже детьми. Про детей нужно говорить, фамилии их называть по телевизору. Эти гонки уже показывают по телевизору, и это говорит об интересе. Если интересно смотреть, как мы бежим, то представьте, если приедут все наши прославленные действующие спортсмены. Сделать городскую гонку в «Лужниках» — это вообще будет здорово и прекрасно! Нужно делать, и я надеюсь, Федерация лыжных гонок об этом думает.