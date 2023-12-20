Большунов одержал свою девятую победу подряд. Серия продолжается

А вот олимпийскую чемпионку Степанову подвели лыжи, она потерпела первое в сезоне дистанционное поражение.

Лыжные гонки. Кубок России. 4-й этап. Кирово-Чепецк

5 км (К), женщины

1. Анастасия Кулешова — 14.03,8

2. Вероника Степанова — 4,6

3. Елизавета Маслакова — 28,0



10 км (К), мужчины

1. Александр Большунов — 25.22,7

2. Алексей Червоткин — 13,0

3. Ермил Вокуев — 14,9

После небольшого перерыва в Кирово-Чепецке возобновился розыгрыш Кубка России. По тому же самому стадиону лыжники бежали ту же самую дистанцию классикой, что и четыре дня назад: женщины — 5 км, мужчины — 10 км. Однако результаты получились другими. Там, где интриги не ждали, она случилась.

Борьба сервиса

Вероника Степанова в начале нынешнего сезона была неудержима в дистанционных гонках, выиграв до этого пять стартов из пяти. При этом в спринтах у нее побед нет. Один она пропустила, со второго снялась после пролога, так как не чувствовала, что может бороться за первое место, а в третьем взяла серебро. При этом пропуски спринтерских гонок не мешают ей лидировать в общем зачете Кубка страны.

Вероника Степанова. Фото ФЛГР

Четыре дня назад она в очередной раз довольно легко разобралась с соперницами на дистанции. За пять километров классикой Вероника соорудила отрыв в 14 секунд от ближайшей преследовательницы Анастасии Кулешовой. Это достаточно много для такой короткой дистанции.

Казалось, что с победителем второй пятикилометровой гонки у женщин снова все ясно. Это ощущение усилилось, когда Степанова, у которой был последний стартовый номер, прошла отметку 1,8 км с преимуществом в семь секунд от второго места. Однако за четыре дня в Кирово-Чепецке кое-что изменилось — погода. Стало значительно теплее, а в середине гонки зарядил снегопад, создавая больше трудностей для тех, кто стартует в последних номерах. Подобрать нужные лыжи и смазку под такие условия — серьезный вызов.

Погодные условия оказались выгоднее Кулешовой. Ее инвентарь работал лучше. На отметке 3,4 км она сократила отставание до трех секунд, а финишную черту пересекла, уже выигрывая у Степановой четыре. Таким образом, Анастасия стала первой, кто обошел олимпийскую чемпионку в дистанционной гонке этого сезона.

После финиша к обеим спортсменкам подошел корреспондент с микрофоном — эту роль примерила на себя глава ФЛГР Елена Вяльбе. Кулешова сообщила начальнику и зрителям трансляции, что у нее лыжи работали потрясающе. Она поблагодарила сервисмена и рассказала, что инвентарь поменяли в последний момент. Степанова же в свою очередь в разговоре с Вяльбе выразила заинтересованность по поводу того, на каких лыжах бежала ее соперница.

Александр Большунов во время гонки. Фото ФЛГР

Работа над ошибками Большунова

После сюрпризов в женской гонке больше неожиданностей ждали от мужской. Александр Большунов с начала этого сезона вообще никому ничего еще не проиграл не только в дистанционных, но и в спринтерских гонках. Но четыре дня назад его победа в 10-километровой разделке была уже не такой уверенной, как до этого. На финише он обошел Алексея Червоткина всего на 1,8 секунды.

Верилось, что Червоткин способен отыграть этот мизер в новой битве и наконец прервать гегемонию Сан Саныча. Для этого были предпосылки. Алексей тяжело начинал сезон из-за похожих проблем со спиной, которые были у Большунова. Но от старта к старту он начал набирать форму, и результаты улучшались. К тому же на этом этапе у него, можно сказать, родной снег. Олимпийский чемпион родился в деревне Зыковы Кировской области и прекрасно знает стадион в Кирово-Чепецке. На преимущество домашней трассы указывал и Большунов, когда говорил об их борьбе.

Однако во второй 10-километровой разделке Александр решил никому шансов не давать. Стартовав под последним номером, он провел гонку с полным контролем. На первой половине дистанции трехкратный олимпийский чемпион соорудил комфортный отрыв: 12 секунд от Ермила Вокуева, 17 — от Алексея Червоткина. Дальше оставалось только его удерживать. Да, после пяти километров Вокуев отгрыз у Большунова на следующем отрезке пять секунд, но такой темп до финиша Ермил выдержать не смог. Червоткин лучше прошел вторую половину дистанции, но серьезно приблизиться к золоту не смог. Александр выбивает девять побед из девяти.

После гонки Алексей посетовал на разбитую трассу: «Ноги во все стороны». Большунов похвалил инвентарь, но тоже сказал, что было тяжело на второй половине, так как лыжи начали немного «простреливать».

Дальше участники переходят на свободный стиль. В четверг женщины побегут 10-километровую разделку, стартуя в 11.00 по московскому времени. Мужчины выступят на дистанции 15 километров, начало — в 12.30. Также в программе этапа в Кирово-Чепецке коньковый спринт и скиатлон.