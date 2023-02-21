Журова отреагировала на включение Большунова и Непряевой в проморолик к ЧМ по лыжным видам спорта

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» новость о том, что FIS включила в проморолик чемпионата мира по лыжным видам спорта-2023 фрагменты с Александром Большуновым и Натальей Непряевой. 21 февраля пресс-атташе FIS Сюнне Дюрхауг принесла извинения за то, что российские спортсмены попали в ролик.

«У нас уже была история с нашими фигуристами. Где делали ролик, посвященный фигурному катанию, где не оказалось ни одного нашего фигуриста. Причем мы понимаем, какой мы делаем вклад в международное фигурное катание и лыжный спорт. Это абсолютно русофобское настроение. К сожалению, они системно это делают. Они боятся. Европа демократическая, а боится, что русские люди, оказавшись в том или ином сюжете, могут вызвать негатив, и это может отразиться на их карьере. Это так странно. Они не боятся нас, а боятся неких мнений. Это потрясает очередной раз. Мы идем своим путем. Не хотят — ничего страшного. Эти ребята у нас замечательные. Мы снимем свои ролики про них и будем показывать их всей стране. Дети их обожают и на их примере будут учиться», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2023 пройдет с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения). Российские спортсмены не смогут выступить в турнире, FIS отстранила россиян от участия в международных турнирах под своей эгидой.