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Сегодня, 12:02

FIS показала Большунова и Непряеву в проморолике к чемпионату мира-2023

Иван Шитик
Корреспондент
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Проморолик FIS к ЧМ-2023.
Проморолик FIS к ЧМ-2023.
Проморолик FIS к ЧМ-2023.
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) показала российских спортсменов Александра Большунова и Наталью Непряеву в проморолике, который посвящен предстоящему чемпионату мира.

Соревнования пройдут с 21 февраля по 5 марта в словенской Планице.

В ролике, опубликованном на YouTube-канале FIS Cross Country, появляются кадры гонок, в которых участвовали Большунов и Непряева.

Проморолик FIS к ЧМ-2023.
Проморолик FIS к ЧМ-2023.
Проморолик FIS к ЧМ-2023.
Проморолик FIS к ЧМ-2023.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZwB02bdFuKI&t=18s&ab_channel=FISCrossCountry
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Наталья Непряева
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