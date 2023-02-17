FIS показала Большунова и Непряеву в проморолике к чемпионату мира-2023

Международная федерация лыжного спорта (FIS) показала российских спортсменов Александра Большунова и Наталью Непряеву в проморолике, который посвящен предстоящему чемпионату мира.

Соревнования пройдут с 21 февраля по 5 марта в словенской Планице.

В ролике, опубликованном на YouTube-канале FIS Cross Country, появляются кадры гонок, в которых участвовали Большунов и Непряева.

Проморолик FIS к ЧМ-2023.

Проморолик FIS к ЧМ-2023.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.