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«Жестокая норвежская месть». СМИ отреагировали на шестое место Большунова в пасьюте в Энгадине

07:49
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Норвежское издание Dagbladet 14 марта после последней гонки в сезоне в швейцарском Энгадине вышло с заголовком «Жестокая норвежская месть».

По мнению норвежских журналистов, «Большунов перед гонкой выглядел совершенно превосходно, но в пасьюте норвежцы нанесли ответный удар».

В гонке преследования золото выиграл норвежский лыжник Симен Крюгер. Вторым в пасьюте стал еще один норвежец Ханс Холунд. Замкнул тройку швед Йенс Бурман, а Александр Большунов финишировал шестым.

24-летний Большунов — двукратный обладатель Большого хрустального глобуса, чемпион мира в скиатлоне.

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