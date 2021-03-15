«Жестокая норвежская месть». СМИ отреагировали на шестое место Большунова в пасьюте в Энгадине
07:49
Норвежское издание Dagbladet 14 марта после последней гонки в сезоне в швейцарском Энгадине вышло с заголовком «Жестокая норвежская месть».
По мнению норвежских журналистов, «Большунов перед гонкой выглядел совершенно превосходно, но в пасьюте норвежцы нанесли ответный удар».
В гонке преследования золото выиграл норвежский лыжник Симен Крюгер. Вторым в пасьюте стал еще один норвежец Ханс Холунд. Замкнул тройку швед Йенс Бурман, а Александр Большунов финишировал шестым.
24-летний Большунов — двукратный обладатель Большого хрустального глобуса, чемпион мира в скиатлоне.
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