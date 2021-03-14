Крюгер выиграл гонку преследования в Энгадине, Большунов стал шестым
Норвежский лыжник Симен Крюгер выиграл гонку преследования на 50 км в финале Кубка мира в Энгадине.
Вторым в пасьюте стал норвежец Ханс Холунд. Замкнул тройку швед Йенс Бурман.
Россиянин Александр Большунов занял шестое место. Его в заключительной гонке сезона также обогнали норвежцы Йоханнес Клебо и Пол Голберг.
Напомним, что Большунов выиграл вчерашний масс-старт и стартовал первым.
Россиянин в общем зачете Кубка мира уже обеспечил себе первое место с большим отрывом. У него второй подряд «Большой хрустальный глобус».
Лыжные гонки
Энгадин (Швейцария)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования, 50 км (С)
1. Симен Крюгер (Норвегия) — 2:10.41,4
2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — отставание 1,2
3. Йенс Бурман (Швеция) — 3,0
4. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 13,0
5. Пол Голберг (Норвегия) — 14,7
6. Александр Большунов (Россия) — 17,7...
13. Иван Якимушкин (Россия) — 51,1...
19. Алексей Червоткин (Россия) — 1.20,7...
27. Артем Мальцев (Россия) — 2.02,1...
31. Илья Семиков (Россия) — 2.53,1...
58. Евгений Белов (Россия) — 7.39,2
59. Андрей Мельниченко (Россия) — 7.47,2
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